Kon Tum: Công an nổ súng chỉ thiên trấn áp nhóm chống người thi hành công vụ

Ngày 21.11, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối A Đaoh (23 tuổi) và A Nhơn (20 tuổi, cùng ở thôn Kon Hra Chót, P.Thống Nhất, TP.Kon Tum) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ chống người thi hành công vụ CÔNG AN KON TUM

Khoảng 2 giờ sáng 24.10, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Kon Tum thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP.Kon Tum. Khi đến khu vực thuộc thôn Kon Hra Chót, tổ tuần tra phát hiện A Phôn (17 tuổi, ở thôn Kon Hra Chót) điều khiển xe máy BS 82B1-967.34 chở theo A Đaoh và A Nhơn. Cả 3 không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật.

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, tuy nhiên nhóm người này không chấp hành hiệu lệnh và phóng xe bỏ chạy.

Thấy bị truy đuổi, A Đaoh dùng đèn pin chiếu vào mặt các chiến sĩ trong tổ tuần tra và A Nhơn dùng ná cao su bắn khiến chiến sĩ Bloong Điệp bị thương ở tay.

A Nhơn (trái) và A Đaoh (phải) bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ CÔNG AN KON TUM

Nhận thấy nhóm người có dấu hiệu manh động, tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ, tổ tuần tra đã nổ 5 phát súng chỉ thiên, đồng thời yêu cầu dừng lại nhưng nhóm người vẫn tiếp tục phóng xe bỏ chạy.

Tổ tuần tra tiếp tục truy đuổi đến khu vực địa bàn thôn Kon Jơ Dri (xã Đăk Rơ Wa, TP.Kon Tum) đã khống chế và bắt giữ được A Phôn, thu giữ xe máy và 1 con dao tự chế. Riêng A Đaoh và A Nhơn chạy thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 9 giờ sáng 24.10, lực lượng trinh sát hình sự đã phát hiện bắt giữ A Đaoh và A Nhơn khi đang lẩn trốn tại thôn Kon Hra Chót.

Theo cơ quan công an, A Đaoh và A Nhơn đã bàn bạc với nhau và rọi đèn, bắn ná cao su vào tổ tuần tra. Do đó, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố A Đaoh và A Nhơn về hành vi chống người thi hành công vụ.

Riêng A Phôn là người điều khiển xe máy, không tham gia vào quá trình chống người thi hành công vụ nên cơ quan công an sẽ xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cơ quan công an.