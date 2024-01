Kon Tum: Hai cha con mất tích nhiều ngày được tìm thấy tại bìa rừng

Tối 9.1, UBND H.Kon Plông (Kon Tum) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy hai cha con (ở xã Măng Cành, H.Kon Plông) sau nhiều ngày bị mất tích trong rừng.

Cháu V. được cơ quan công an tìm thấy và giao cho gia đình chăm sóc C.T.V.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 7.1, chị T. (35 tuổi, ở xã Măng Cành, H.Kon Plông) đến cơ quan công an trình báo, chồng chị là anh H. (40 tuổi) và con gái là cháu V. (10 tuổi) đã đi khỏi địa phương nhiều ngày, không liên lạc được, không rõ tung tích.

Qua xác minh, Công an H.Kon Plông nhận định khoảng vài ngày trước, người dân xã Măng Cành thấy anh H. có nhiều biểu hiện không bình thường. Sau đó, anh H. chở con gái là cháu V. trên ô tô di chuyển đi đâu không rõ.

Ngay sau đó, Công an H.Kon Plông cử lực lượng phối hợp cùng chính quyền địa phương khoanh vùng, tiến hành tìm kiếm anh H. và con gái mất tích. Lực lượng chức năng đã chia thành các tổ công tác và sử dụng thiết bị bay để tìm kiếm tại các khu rừng nghi vấn trên địa bàn.

Sáng sớm 8.1, Công an H.Kon Plông đã liên lạc được với cháu V. qua điện thoại di động. Cháu V. cho biết anh H. đã hôn mê, bất tỉnh nhiều giờ. Cháu đang hoang mang lo sợ và ngồi cùng cha trong ô tô đang đỗ tại khu rừng có cây thông và cây keo. Xung quanh không có người dân sinh sống.

Từ thông tin trên cùng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định anh H. và cháu bé đang ở khu vực H.Đăk Pơ và H.Mang Yang (Gia Lai). Ngay lập tức, cơ quan chức năng khẩn trương cử lực lượng phối hợp cùng chính quyền H.Đăk Pơ và H.Mang Yang tìm kiếm cha con anh H.

Đến 18 giờ ngày 8.1, cơ quan chức năng đã tìm thấy anh H. và cháu V. tại bìa rừng thuộc địa phận H.Mang Yang. Thời điểm được phát hiện, anh H. đang hôn mê, bất tỉnh. Cháu V. vẫn tỉnh táo nhưng trong tình trạng hoang mang, lo sợ.

Lực lượng công an đã đưa hai cha con đến Trung tâm Y tế H.Mang Yang để kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định anh H. bị huyết áp cao, hôn mê do thiếu ăn nhiều ngày, còn cháu V. sức khỏe bình thường. Sau khi được thăm khám và truyền nước, anh H. đã tỉnh táo, hồi phục. Hiện hai cha con đã được đưa về nhà an toàn.