Kon Tum: Hơn 800 cây sâm Ngọc Linh bị đánh cắp

Ngày 28.2, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông (Kon Tum), cho biết đang chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, truy tìm thủ phạm các vụ trộm cắp cây sâm Ngọc Linh.

Theo đó, trong tháng 2.2024 trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ mất trộm cây sâm Ngọc Linh, với tổng số lượng ước tính hơn 800 cây của nhiều hộ dân ở 4 xã Tê Xăng, Ngọc Lây, Đăk Sao và ĐăK Na. Thống kê bước đầu xác định hơn 800 cây sâm (từ 4 đến 10 năm tuổi) bị đánh cắp. Các cơ quan chức năng của huyện đang kiểm đếm, tính toán thiệt hại của vụ mất trộm sâm.

Sâm Ngọc Linh ĐỨC NHẬT

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra xử lý; đã mời những người có liên quan đến trụ sở lấy lời khai để làm rõ.



Trước vụ việc trên, UBND H.Tu Mơ Rông cũng đã chỉ đạo công an huyện tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, truy vết các vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh đã xảy ra trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, công an các xã tăng cường công tác nắm tình hình đối tượng, địa bàn liên quan đến tội phạm trộm cắp tài sản nói chung và trộm cắp sâm Ngọc Linh nói riêng; có kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm trộm cắp sâm Ngọc Linh; đẩy nhanh điều tra, xác minh, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định. Cùng với đó, tổ chức vận động nhân dân phối hợp với lực lượng công an xã thành lập các tổ bảo vệ sâm Ngọc Linh.

Cây sâm Ngọc Linh có giá trị kinh tế rất cao ĐỨC NHẬT

Theo ông Võ Trung Mạnh, lợi dụng dịp Tết Nguyên đán, khi người dân chuẩn bị tết, kẻ gian đã lẻn vào vườn sâm của người dân ở các xã Đăk Na, Đăk Sao, Tê Xăng, Ngọc Lây (H.Tu Mơ Rông) để trộm cắp.

UBND huyện đã chỉ đạo các xã tuyên truyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc tố giác tội phạm, đặc biệt các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp, tiêu thụ sâm Ngọc Linh mà không rõ nguồn gốc; kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương tổ chức điều tra, xác minh, truy bắt các nghi phạm trộm cắp tài sản để xử lý, góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn.