Kon Tum: Vừa nhận 10 triệu đồng hỗ trợ, bị thu lại 8 triệu đồng

Thu lại tiền hỗ trợ người dân để trả tiền san lấp mặt bằng

Ngày 9.5, ông Thái Văn Tưởng, Bí thư Huyện ủy Đăk Glei (Kon Tum), cho biết đang yêu cầu các cơ quan chuyên môn báo cáo vụ việc UBND xã Mường Hoong (H.Đăk Glei) giữ lại tiền hỗ trợ của 71 người dân.



Theo thông tin ban đầu, năm 2019, UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn H.Đăk Glei với tổng mức đầu tư 145 tỉ đồng. Dự án sẽ xây dựng 4 điểm tái định cư tập trung và 2 điểm tái định cư tại chỗ. UBND H.Đăk Glei giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng (BQLDA ĐT-XD) huyện làm chủ đầu tư.

Đối với 2 điểm tái định cư tại chỗ, hộ gia đình nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai, nguy cơ ngập lụt, sạt lở được hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ để nâng cấp nhà ở hoặc mua vật dụng phòng chống thiên tai.

Thôn Đăk Bối có 71 hộ dân được hỗ trợ tiền tái định cư tại chỗ C.T.V.

Trên cơ sở đó, 71 hộ dân tại thôn Đăk Bối (xã Mường Hoong) được UBND H.Đăk Glei phê duyệt hỗ trợ kinh phí tái định cư tại chỗ.



Ngày 10.10.2019, 71 hộ này được hỗ trợ tái định cư tại chỗ. Chủ đầu tư đã phối hợp với UBND xã Mường Hoong phát tiền cho các hộ gia đình thụ hưởng với tổng số tiền 710 triệu đồng.

Theo dự án, số tiền này dùng để nâng cấp nhà ở hoặc mua vật dụng phòng chống thiên tai, ổn định cuộc sống tại chỗ.

Tuy nhiên, sau khi người dân nhận tiền hỗ trợ, ông A Ai (Công an viên của thôn, nay là Bí thư Chi bộ) đã thu lại của mỗi hộ dân 8 triệu đồng. Sau đó, ông A Ai nộp lại 497 triệu đồng (7 triệu đồng mỗi hộ) cho UBND xã để nhờ trả tiền san ủi mặt bằng khu tái định cư tập trung. Và 71 triệu đồng để hỗ trợ tiền cây cối, hoa màu cho các hộ dân đã hiến đất làm khu tái định cư.

Người dân chỉ được sử dụng 2 triệu đồng còn lại.

Đáng nói, số tiền trên nhằm mục đích hỗ trợ người dân sửa sang, nâng cấp nhà ở hoặc mua vật dụng phòng chống thiên tai nhưng UBND xã Mường Hoong lại đem đi san ủi mặt bằng để làm khu tái định cư. Khi thực hiện san ủi, UBND xã cũng không tổ chức họp dân để thống nhất ý kiến.

Do đó, người dân đã từ chối di dời đến khu tái định cư do xã san ủi bởi các lý do như: vị trí đã san ủi chưa đảm bảo an toàn và không phù hợp với phong tục, tập quán của thôn. Các điều kiện đảm bảo để các hộ dân di chuyển nhà về ở như: đường giao thông, nước sinh hoạt, điện thắp sáng... chưa có.

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan

Theo kết quả kiểm tra của UBND H.Đăk Glei, Chủ tịch UBND xã Mường Hoong và đại diện các ban, ngành thôn Đăk Bối thu tiền của người dân để thuê máy san ủi khu tái định cư tập trung khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là trái quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng và không đúng quy hoạch tổng thể bố trí dân cư.

Đồng thời, khi BQLDA ĐT-XD H.Đăk Glei báo cáo UBND H.Đăk Glei kết quả kiểm tra các khu tái định cư tại chỗ, Phòng NN-PTNT và UBND xã Mường Hoong không thực hiện chỉ đạo của UBND huyện để tham mưu đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, dẫn đến gây dư luận kéo dài trong nhân dân.

Trên cơ sở đó, UBND H.Đăk Glei yêu cầu Giám đốc BQLDA ĐT-XD H.Đăk Glei, Chủ tịch UBND xã Mường Hoong và Trưởng phòng NN-PTNT kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; thu hồi và hoàn trả số tiền 568 triệu đồng đã thu của các hộ dân; hoàn trả lại hiện trạng ban đầu vị trí đất san ủi để cho các hộ dân tiếp tục sản xuất nông nghiệp.