Korea Glow & Wellness Fest 2026: Trạm dừng chân du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe

Korea Glow & Wellness Fest 2026 mang tới chuỗi hoạt động trải nghiệm tại 4 khu vực chính. Tại khu K-Travel, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam phối hợp cùng Cục Xúc tiến Du lịch Jeju mang đến cẩm nang vi vu xứ Hàn và thông tin du lịch wellness tại Jeju. Trong khi đó, Klook sẽ có mặt tại khu K-Experience để giới thiệu tiện ích du lịch giúp chuyến đi Hàn Quốc trở nên dễ dàng hơn.

Với khu K-Beauty, khách tham quan được dùng thử các dòng sản phẩm của các thương hiệu như Innisfree, MISE en SCÈNE, Laneige và Aestura.

Đặc biệt, khu K-Medical thu hút sự chú ý với chương trình tư vấn 1:1 cùng các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu với bí quyết chăm sóc sức khỏe chủ động và làm đẹp.

Bên cạnh không gian trưng bày và Photozone Chiếc Vali khổng lồ, Photobooth Jeju, sân khấu trung tâm trở nên nóng hơn bao giờ hết với chuỗi hoạt động như Personal Color Show, Makeup Show và màn trình diễn từ nghệ sĩ 14 CASPER.

Hoạt động sân khấu đặc biệt trong sự kiện

Hội tụ đầy đủ các hoạt động giải trí, trải nghiệm làm đẹp và khám phá Hàn Quốc, Korea Glow & Wellness Fest 2026 chính là điểm đến du lịch - văn hóa hấp dẫn và không thể bỏ lỡ.

