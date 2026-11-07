    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Korea Glow & Wellness Fest 2026: Trạm dừng chân du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    Korea Glow & Wellness Fest 2026 do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam tổ chức từ 6 - 8.11 tại Vạn Hạnh Mall, nổi bật với không gian trải nghiệm về du lịch, làm đẹp, y tế và hoạt động tư vấn 1:1 miễn phí.

    Korea Glow & Wellness Fest 2026 mang tới chuỗi hoạt động trải nghiệm tại 4 khu vực chính. Tại khu K-Travel, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam phối hợp cùng Cục Xúc tiến Du lịch Jeju mang đến cẩm nang vi vu xứ Hàn và thông tin du lịch wellness tại Jeju. Trong khi đó, Klook sẽ có mặt tại khu K-Experience để giới thiệu tiện ích du lịch giúp chuyến đi Hàn Quốc trở nên dễ dàng hơn.

    Với khu K-Beauty, khách tham quan được dùng thử các dòng sản phẩm của các thương hiệu như Innisfree, MISE en SCÈNE, Laneige và Aestura.

    Đặc biệt, khu K-Medical thu hút sự chú ý với chương trình tư vấn 1:1 cùng các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu với bí quyết chăm sóc sức khỏe chủ động và làm đẹp.

    Bên cạnh không gian trưng bày và Photozone Chiếc Vali khổng lồ, Photobooth Jeju, sân khấu trung tâm trở nên nóng hơn bao giờ hết với chuỗi hoạt động như Personal Color Show, Makeup Show và màn trình diễn từ nghệ sĩ 14 CASPER.

    Korea Glow & Wellness Fest 2026: Trạm dừng chân du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe - Ảnh 1.

    Hoạt động sân khấu đặc biệt trong sự kiện

    Hội tụ đầy đủ các hoạt động giải trí, trải nghiệm làm đẹp và khám phá Hàn Quốc, Korea Glow & Wellness Fest 2026 chính là điểm đến du lịch - văn hóa hấp dẫn và không thể bỏ lỡ.

    Khám phá thêm chủ đề

    Korea Glow & Wellness Fest 2026 du lịch làm đẹp Klook chăm sóc sắc đẹp Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận