KOREA SPOTLIGHT 2026: Âm nhạc Hàn Quốc - Việt Nam giao lưu và biểu diễn trực tiếp

Chuỗi sự kiện gồm hai hoạt động chính:

Hội nghị Chuyên ngành (30.10): Tập trung kết nối kinh doanh B2B 1:1 giữa các doanh nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong phát triển nghệ sĩ, sản xuất, phân phối và khai thác IP âm nhạc.

Tập trung kết nối kinh doanh B2B 1:1 giữa các doanh nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong phát triển nghệ sĩ, sản xuất, phân phối và khai thác IP âm nhạc. Đêm nhạc Showcase (31.10): Đêm diễn bùng nổ quy tụ dàn nghệ sĩ đa màu sắc: FTISLAND, ONF, g1nnny, Minsu và KHRAS.

Thông tin sự kiện

Website chính thức: https://www.korea-spotlight.com/vn

Ngày 30.10.2026

Korea-Vietnam Content Connects (Hội nghị Chuyên Ngành)

The Reverie Saigon, Times Square Building, 22-36 đại lộ Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM

Sự kiện diễn ra theo hình thức khách mời, quy tụ các đoàn đại biểu Hàn Quốc, đại diện KOCCA và giới chuyên môn ngành âm nhạc Việt Nam

Ngày 31.10.2026

KOREA SPOTLIGHT Showcase

Capital Theatre- 212 Lý Chính Thắng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM

FTISLAND · ONF · g0nny · Minsu · KIIRAS

Mở bán vé: 20:00 ngày 30.9.2026 (giờ Việt Nam)

Nền tảng bán vé: 1Zone (https://www.1zone.vn/)

Đây là sự kiện phi lợi nhuận, với mức phí dịch vụ tối thiểu được áp dụng cho việc đặt vé và công tác vận hành chương trình.

Giới thiệu về KOREA SPOTLIGHT

KOREA SPOTLIGHT là chuỗi sự kiện quảng bá âm nhạc Hàn Quốc (K-Music) toàn cầu, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc bảo trợ và KOCCA tổ chức từ năm 2017. Phiên bản TP.HCM 2026 kết hợp độc đáo giữa hội nghị kết nối chuyên ngành và đêm nhạc biểu diễn trực tiếp

Giới thiệu về KOCCA

Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) được thành lập vào tháng 5 năm 2009, thuộc Bộ VHTTDL Hàn Quốc, thành lập năm 2009 nhằm thúc đẩy công nghiệp sáng tạo ra toàn cầu. KOCCA hỗ trợ phát triển và mở rộng quy mô quốc tế cho các lĩnh vực chủ lực như K-Pop, K-Drama, K-Fashion, K-Beauty, Game và Hoạt hình.