    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Bạn cần biết

    KOREA SPOTLIGHT 2026: Âm nhạc Hàn Quốc - Việt Nam giao lưu và biểu diễn trực tiếp

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    Sự kiện KOREA SPOTLIGHT 2026 chính thức trở lại TP.HCM vào ngày 30-31.10.2026. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) chủ trì và Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) thực hiện, tạo cầu nối giao lưu chuyên ngành và biểu diễn trực tiếp giữa hai quốc gia.

    Chuỗi sự kiện gồm hai hoạt động chính:

    • Hội nghị Chuyên ngành (30.10): Tập trung kết nối kinh doanh B2B 1:1 giữa các doanh nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong phát triển nghệ sĩ, sản xuất, phân phối và khai thác IP âm nhạc.
    • Đêm nhạc Showcase (31.10): Đêm diễn bùng nổ quy tụ dàn nghệ sĩ đa màu sắc: FTISLAND, ONF, g1nnny, Minsu và KHRAS.
    KOREA SPOTLIGHT 2026: Âm nhạc Hàn Quốc - Việt Nam giao lưu và biểu diễn trực tiếp- Ảnh 1.

    Thông tin sự kiện

    Website chính thức: https://www.korea-spotlight.com/vn

    Ngày 30.10.2026

    Korea-Vietnam Content Connects (Hội nghị Chuyên Ngành)

    The Reverie Saigon, Times Square Building, 22-36 đại lộ Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM

    Sự kiện diễn ra theo hình thức khách mời, quy tụ các đoàn đại biểu Hàn Quốc, đại diện KOCCA và giới chuyên môn ngành âm nhạc Việt Nam

    Ngày 31.10.2026

    KOREA SPOTLIGHT Showcase

    Capital Theatre- 212 Lý Chính Thắng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM

    FTISLAND · ONF · g0nny · Minsu · KIIRAS

    Mở bán vé: 20:00 ngày 30.9.2026 (giờ Việt Nam)

    Nền tảng bán vé: 1Zone (https://www.1zone.vn/)

    Đây là sự kiện phi lợi nhuận, với mức phí dịch vụ tối thiểu được áp dụng cho việc đặt vé và công tác vận hành chương trình.

    Giới thiệu về KOREA SPOTLIGHT

    KOREA SPOTLIGHT là chuỗi sự kiện quảng bá âm nhạc Hàn Quốc (K-Music) toàn cầu, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc bảo trợ và KOCCA tổ chức từ năm 2017. Phiên bản TP.HCM 2026 kết hợp độc đáo giữa hội nghị kết nối chuyên ngành và đêm nhạc biểu diễn trực tiếp

    Giới thiệu về KOCCA

    Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) được thành lập vào tháng 5 năm 2009, thuộc Bộ VHTTDL Hàn Quốc, thành lập năm 2009 nhằm thúc đẩy công nghiệp sáng tạo ra toàn cầu. KOCCA hỗ trợ phát triển và mở rộng quy mô quốc tế cho các lĩnh vực chủ lực như K-Pop, K-Drama, K-Fashion, K-Beauty, Game và Hoạt hình. 

    Khám phá thêm chủ đề

    KOREA SPOTLIGHT 2026 Âm nhạc Hàn Quốc - Việt Nam giao lưu và biểu diễn trực tiếp ạo cầu nối giao lưu chuyên ngành và biểu diễn trực tiếp giữa hai quốc gia Sự kiện KOREA SPOTLIGHT 2026 chính thức trở lại TP.HCM vào ngày 30-31.10.2026

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận