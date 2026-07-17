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KTS Nguyễn Đức Hiếu - Chuyên gia kiến tạo không gian sống theo văn hóa phương Đông

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Với niềm đam mê văn hóa phương Đông, kiến trúc sư Nguyễn Đức Hiếu bắt đầu nghiên cứu về phong thủy khoa học khi còn là sinh viên. Trên hành trình chinh phục kiến thức, ông tìm đến các chuyên gia phong thủy uy tín tại Việt Nam lẫn Trung Quốc để không ngừng trau dồi kiến thức.
KTS Nguyễn Đức Hiếu - Chuyên gia kiến tạo không gian sống theo văn hóa phương Đông - Ảnh 1.

Dựa trên kinh nghiệm hơn 10 năm về thiết kế kiến trúc, ứng dụng phong thủy khoa học, ông quan niệm rằng: "Phong thủy không mâu thuẫn mà cần hài hòa với kiến trúc. Một công trình đẹp và tiện nghi thôi chưa đủ, nó phải đem lại sự an tâm và hạnh phúc cho người ở. Phong thủy không phải phép màu thay đổi cuộc sống, nó chỉ đơn thuần giúp không gian sống thuận theo quy luật tự nhiên, nhờ đó ta sống khỏe và thoải mái hơn. Tâm không thiện, phong thủy vô ích".

Ngoài công việc tư vấn thiết kế phong thủy, kiến trúc sư Nguyễn Đức Hiếu còn tích cực chia sẻ phong thủy khoa học cho các doanh nghiệp kiến trúc, xây dựng, bất động sản và sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Hiện ông là Giám đốc Công ty TNHH Phong Thủy Kiến Trúc TPT. Đơn vị chuyên tư vấn thiết kế xây dựng nhà ở, căn hộ, văn phòng, cửa hàng, cảnh quan… theo phong thủy khoa học, không mê tín. Thương hiệu Phong Thủy Kiến Trúc TPT được nhiều khách hàng yêu mến bởi sự tận tâm, chỉn chu của các kiến trúc sư giàu kinh nghiệm.

Hotline: 09030 98811

Địa chỉ: 1111 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, TP.HCM

Website: hoagiaiphongthuy.com.vn

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