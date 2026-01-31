Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Kusto Home ký kết hợp tác phân phối dự án The Reflection West Lake

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
31/01/2026 13:47 GMT+7

Sáng 30.1, tại Hà Nội, Kusto Home đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) và Công ty CP Dịch vụ & Địa ốc Kiến Hưng, đánh dấu mối quan hệ chiến lược trong công tác phân phối dự án The Reflection West Lake tại phường Tây Hồ, Hà Nội.

Kusto Home ký kết hợp tác phân phối dự án The Reflection West Lake - Ảnh 1.

Hình ảnh tại sự kiện lễ ký kết

Việc lựa chọn hai đơn vị phân phối uy tín, sở hữu đội ngũ kinh doanh giàu kinh nghiệm, đồng thời đặc biệt am hiểu phân khúc bất động sản cao cấp đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tầm nhìn của Kusto Home đối với dự án The Reflection West Lake trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt thị trường.

The Reflection West Lake sở hữu vị trí đắt giá tại vùng đất Tây Hồ, với tầm nhìn hướng ra Hồ Tây, sông Hồng và cầu Nhật Tân. Dự án được phát triển theo mô hình boutique luxury với quy mô giới hạn 154 căn hộ, hướng đến không gian sống riêng tư và các đặc quyền hấp dẫn dành riêng cho cư dân. Bên cạnh đó, mô hình kết hợp giữa khu căn hộ và khách sạn do Radisson vận hành sẽ mang đến hệ tiện ích phong phú và dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Phong - Phó tổng giám đốc Kusto Home đã chia sẻ rằng với nền tảng kinh nghiệm vững chắc cùng sự đồng hành của các đối tác hàng đầu, Kusto Home đã sẵn sàng kiến tạo trải nghiệm sống chuẩn quốc tế, được chắt lọc và tinh chỉnh để phù hợp với nhịp sống và kỳ vọng của cộng đồng tinh hoa.

