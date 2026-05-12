Kỳ 120: Dấu ấn cà phê trong tiến trình phát triển xã hội tri thức

Người Nhật đã định hình Trà đạo thành đạo lý của dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Trong khi đó, Việt Nam - một cường quốc cà phê hàng đầu thế giới, có hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới, có một bề dày lịch sử văn hóa thưởng lãm cà phê hàng trăm năm, nhưng đến nay, giá trị cà phê Việt Nam vẫn thuộc phân khúc thấp, chủ yếu xuất thô và chưa được định hình đúng vị thế vốn có của ngành, của quốc gia. Với mong muốn đưa ngành cà phê Việt Nam lên một tầm cao mới, nâng cao giá trị cà phê không chỉ là một thức uống thông thường mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần… đến cà phê triết đạo, xứng đáng với vị thế của cường quốc cà phê của thế giới - Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã dành thời gian và tâm huyết trong nhiều năm để nghiên cứu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật… cà phê trong mọi lĩnh vực đời sống của nhân loại để cà phê trở thành "Cà Phê Triết Đạo". Trong suốt hành trình sáng tạo và phát triển của Trung Nguyên Legend thì tinh thần dấn thân phụng sự cộng đồng luôn là hạt nhân xuyên suốt bằng nhiều chương trình hành động để Kiến tạo khát vọng lớn, Chí hướng lớn; để xây dựng vị thế mới cho ngành cà phê Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới. Người Nhật đã làm được! Người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn!

Tri thức và sáng tạo - nền tảng hình thành xã hội tri thức

Trong quá trình phát triển, xã hội loài người được nhìn nhận và phân loại theo nhiều mô hình khác nhau, tùy thuộc vào góc độ tiếp cận, như kinh tế (xã hội nông nghiệp, công nghiệp, hậu công nghiệp), hay tiến trình văn minh (xã hội phong kiến, xã hội hiện đại, xã hội tri thức).

Khái niệm "xã hội tri thức" dần được xác lập rõ nét từ nửa sau thế kỷ 20 với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, thông tin. UNESCO sử dụng khái niệm này để chỉ một mô hình xã hội trong đó tri thức được tạo ra, chia sẻ và ứng dụng rộng rãi nhằm hướng tới phát triển bền vững và công bằng. Trong báo cáo Towards Knowledge Societies (2005), UNESCO nhấn mạnh rằng xã hội tri thức không chỉ gắn với công nghệ hay kinh tế, mà còn liên quan mật thiết đến quyền tiếp cận tri thức, tự do biểu đạt và sự phát triển toàn diện của con người.

Tuy nhiên, về bản chất, xã hội tri thức không phải là một hiện tượng hoàn toàn mới. Dù đã hiện diện từ sớm trong tiến trình phát triển của văn minh nhân loại, xã hội tri thức chỉ thực sự được nhận diện như một mô hình xã hội đặc thù khi tri thức trở thành động lực chủ đạo của xã hội hiện đại. Từ những cuộc đối thoại triết học ở Hy Lạp cổ đại đặt nền móng cho tư duy lý tính, đến các thành tựu khoa học và hệ thống tri thức nền tảng trong thời kỳ Phục hưng và Khai sáng mở đường cho khoa học hiện đại và văn minh công nghiệp, tri thức luôn giữ vai trò quan trọng trong sự tiến bộ của nhân loại.

Vai trò trung tâm của tri thức trong đời sống xã hội cũng được phản ánh qua nhiều công trình học thuật tiêu biểu. Triết gia Francis Bacon, trong tác phẩm Novum Organum (1620), đã đề cao tri thức thực nghiệm như nền tảng của tiến bộ xã hội với quan niệm nổi tiếng "tri thức là sức mạnh". Đến thế kỷ 20, nhà xã hội học Daniel Bell, trong cuốn The Coming of Post-Industrial Society (1973), cho rằng tri thức trở thành nguồn lực chủ đạo thúc đẩy sự chuyển dịch từ nền kinh tế sản xuất sang nền kinh tế dịch vụ và tri thức. Trong khi đó, chuyên gia quản trị Peter Drucker, qua các công trình The Age of Discontinuity (1969) và Post-Capitalist Society (1993), nhấn mạnh sự trỗi dậy của "lao động tri thức" như lực lượng trung tâm của nền kinh tế hiện đại.

Trong xã hội tri thức, con người không chỉ giữ vai trò lao động hay tiếp nhận thông tin một cách thụ động, mà trở thành chủ thể tham gia vào quá trình sáng tạo, chia sẻ và kiến tạo tri thức. Tri thức vì thế không tồn tại như những giá trị khép kín hay được truyền đạt theo một chiều, mà liên tục được hình thành, bổ sung và phát triển thông qua đối thoại, tranh luận, phản biện và tương tác xã hội. Chính quá trình trao đổi không ngừng ấy đã tạo nên những nền tảng tri thức mới, thúc đẩy đổi mới và tiến bộ của nhân loại.

Có thể thấy, giá trị của tri thức không chỉ nằm ở việc tích lũy hay sở hữu, mà còn ở khả năng lan tỏa và ứng dụng trong đời sống xã hội. Thông qua sự tự do trao đổi và tham gia của con người, tri thức được lưu chuyển, làm mới và tiếp tục trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng cũng như của toàn nhân loại.

Dấu ấn cà phê trong tiến trình phát triển xã hội tri thức

Từ phương Đông du nhập vào châu Âu và lan tỏa khắp thế giới, với công năng đem lại sự tỉnh táo cùng không gian đối thoại tự do, cởi mở, cà phê và hàng quán cà phê đóng vai trò là nguồn năng lượng sáng tạo, kết nối xã hội, mở ra các cuộc thảo luận, nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu lĩnh hội, kiến tạo và lan tỏa tri thức, thúc đẩy sự vận động và phát triển của xã hội tri thức.

Trong nghiên cứu The Structural Transformation of the Public Sphere (1962) của nhà xã hội học Jürgen Habermas đã ghi nhận vai trò hàng quán cà phê như một không gian quan trọng. Theo ông, từ thế kỷ 17 - 18 tại châu Âu đã hình thành một "không gian công cộng", nơi con người gặp gỡ, trao đổi và tranh luận về các vấn đề chung của xã hội dựa trên lập luận và lý lẽ. Trong đó, hàng quán cà phê là yếu tố quan trọng cấu thành nên không gian công cộng, góp phần hình thành công luận và lan tỏa tri thức trong xã hội.

Từ thế kỷ 16, quán cà phê đầu tiên tại Istanbul được gọi là "Mekteb-i 'irfan" - trường học cung cấp, phổ biến các ý tưởng mới trong xã hội Ottoman. Đến với châu Âu, hàng quán cà phê thế kỷ trở thành không gian tiếp cận tri thức, tự do biểu đạt và đối thoại xã hội, được biểu dương là Đại học một hào tại Anh, Viện hàn lâm vỉa hè tại Pháp và Đại học tự do tại Ý.

Hàng quán cà phê trở thành trung tâm của nhiều hoạt động học thuật, văn hóa và đời sống của nhiều quốc gia khi đảm nhiệm vai trò là thư viện, là trung tâm phát hành báo chí, là câu lạc bộ sinh hoạt của các học giả và giới trí thức, nơi để tranh luận và khởi xướng nhiều trào lưu tư tưởng mới. Những hoạt động ấy đã góp phần thúc đẩy sự vận động của xã hội tri thức.

Tại Ý, Caffè Giubbe Rosse là nơi tạp chí Lacerba và Solaria được khai sinh, góp phần thúc đẩy văn học hiện đại Ý. Quán Café Procope (Pháp) hội tụ giới trí thức Pháp cùng tranh luận và tham gia biên soạn bộ Encyclopédie - công trình bách khoa toàn thư có ảnh hưởng lớn trong thời kỳ Khai sáng lẫn hiện đại. Tại Anh, hàng quán cà phê ở London gắn với hoạt động tranh luận của Benjamin Franklin về khoa học, báo chí và các vấn đề xã hội, góp phần lan tỏa tư tưởng Khai sáng, tự do ngôn luận và ý thức công dân trong xã hội hiện đại.

Trong khi đó, bên những tách cà phê, triết gia Voltaire đã viết các tác phẩm tiêu biểu của thời kỳ Khai sáng như Candide hay Letters on England; triết gia Jean-Jacques Rousseau phát triển các tư tưởng về tự do, giáo dục và khế ước xã hội; nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach một tín đồ yêu thích cà phê nổi tiếng đã sáng tác bản Coffee Cantata, phản ánh sinh động đời sống thế tục châu Âu thế kỷ 18.

Thế kỷ 20, khi tri thức và sáng tạo dần trở thành nguồn lực trung tâm của xã hội hiện đại, cà phê và hàng quán cà phê tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc kiến tạo xã hội. Les Deux Magots và Café de Flore (Pháp) trở thành điểm gặp gỡ quen thuộc của nhiều triết gia, nhà văn và nghệ sĩ như Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir hay Albert Camus, những nhân vật có ảnh hưởng lớn đến triết học hiện sinh và tư tưởng nhân văn hiện đại. Hàng quán cà phê tại khu Montmartre (Pháp) là điểm hội tụ của những danh họa như Van Gogh, Picasso. Trong khi đó, Café Central (Vienna) là nơi lui tới của nhiều trí thức như Sigmund Freud, Leon Trotsky hay Stefan Zweig, góp phần hình thành đời sống tư tưởng văn học và chính trị châu Âu thế kỷ 20.

Đặc biệt, thông qua những cuộc đối thoại, tranh luận và trao đổi tri thức diễn ra trong không gian cà phê, con người không chỉ tiếp cận thông tin và tư tưởng mới, mà còn dần hình thành tư duy độc lập, tinh thần phản biện và khả năng sáng tạo, những phẩm chất góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội tri thức và đời sống văn minh hiện đại.

Từ những nghiên cứu chuyên sâu về cà phê, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã xây dựng các không gian thưởng lãm cà phê khác biệt - đặc biệt theo định vị là "Nơi hội tụ những tâm hồn lớn". Cùng những ly cà phê năng lượng tuyệt ngon và Tủ sách nền tảng đổi đời chứa đựng tinh hoa tri thức nhân loại, hàng quán cà phê Trung Nguyên Legend là nơi chốn khai mở năng lực kiến tạo tri thức trong đời sống đương đại, kết nối những cá nhân yêu tri thức, giàu khát vọng, "trở thành những "trung tâm xã hội" quan trọng" (Theo Financial Times – Thời báo Tài chính của Mỹ). Trong đó, Cà phê thứ bảy, Không gian sáng tạo, Bảo tàng Thế giới Cà phê… là những không gian cà phê tri thức, văn hóa, nghệ thuật đặc biệt của hàng quán Trung Nguyên Legend, thực sự là không gian văn hóa sáng tạo theo đánh giá của British Council.

Đặc biệt, hội tụ tinh hoa cà phê Ottoman – Roman – Thiền, không gian cà phê Trung Nguyên Legend phát huy những giá trị văn hóa cà phê Việt Nam và thế giới, từng bước kiến tạo một triết lý sống mới, thúc đẩy tư duy tỉnh thức, sáng tạo và kết nối cho đời sống văn minh nhân loại.

Vượt xa giá trị của một thức uống thông thường, cà phê và hàng quán cà phê đã trở thành biểu tượng của đối thoại, sáng tạo và tự do tri thức. Trong tiến trình phát triển của các hình thái xã hội, đặc biệt là xã hội tri thức, hàng quán cà phê không chỉ là nơi con người gặp gỡ và trao đổi ý tưởng, mà còn là không gian khơi nguồn tư duy, thăng hoa sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển của văn minh nhân loại.

https://www.youtube.com/watch?v=0A6fa6Las2o

Thân mời bạn đọc đón xem loạt video Cà Phê Triết Đạo đã được đăng tải trên kênh https://bit.ly/caphetrietdao

Đón đọc kỳ sau: Tính thẩm mỹ trong nghệ thuật chế tác dụng cụ pha chế cà phê