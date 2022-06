Kỳ án ông Võ Tê bị oan sai: Con của nạn nhân đau xót khi không truy cứu được hung thủ

Hung thủ thực sự của vụ án khiến ông Võ Tê bị oan sai được CQĐT kết luận là Trương Đình Chi, hay còn có tên gọi khác là Trương Đình Khôi, hay Lê Minh Sơn, sinh năm 1956 tại H.Tuy Phước, Bình Định (thường trú tại thôn 3 xã Tân Minh, H.Hàm Tân, Thuận Hải (nay là Bình Thuận).

Đến nhà nạn nhân phụ việc mai táng

Sau khi sát hại bà Phan Thị Khanh vào chiều tối 31.7.1980, Chi còn đến nhà nạn nhân phụ giúp việc mai táng. Nhưng chỉ 3 ngày sau, Chi cùng vợ con "biến mất" khỏi địa phương mà không ai biết đi đâu và làm gì.

Vụ án đi vào bế tắc từ đây vì Công an Thuận Hải thời điểm đó không tìm được tung tích hung thủ sau lần đi xác minh tại tỉnh Sóc Trăng.

Tuy nhiên, đến tháng 11.2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an Bình Thuận đã tìm được nơi ẩn náu của Chi (lúc này đã đổi tên là Lê Minh Sơn) đang làm nghề đầu bếp cho một nhà hàng ở H.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Quá trình lẩn trốn hung thủ không vi phạm pháp luật

Dựa vào bản kết luận giám định AND (số 4959 ngày 8.12.2021) của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an (phía Nam): Trương Đình Chi và ông T.Q.Đ có quan hệ huyết thống dòng cha (2 anh em ruột). Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận làm việc với bà V.T.B là vợ trước đây của Trương Đình Chi và 2 con ruột của ông này là L.T.H và L.T.T, đều xác định Trương Đình Chi (tức Mười Chi) đã được đổi tên, họ thành Trương Đình Khôi và cuối cùng là Lê Minh Sơn.

Bà V.T.B còn khai khai rằng, trong quá trình sinh sống lẩn trốn cùng với Chi có nghi ngờ Chi liên quan đến vụ án giết bà Khanh, nhưng đến nay không còn nhớ gì do bị bệnh.

Kết quả xác minh của Cơ quan CSĐT tại các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên và Bình Định trong thời gian Trương Đình Chi sinh sống, trốn tránh pháp luật (xác minh xuống tận công an xã, phường nơi Chi từng ở) đều khẳng định, Trương Đình Chi không vi phạm pháp luật gì trong thời gian lẩn trốn.

Còn kết quả xác minh của Công an Bình Thuận tại Sóc Trăng, cụ thể là làm việc với các ông nguyên là trưởng, phó công an xã Lịch Hội Thượng (tên gọi của năm 1980), nay là TT.Lịch Hội Thượng, H.Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, xác định: Vào thời điểm 1980 có rất nhiều người từ tỉnh Bình Tuy (thuộc Bình Thuận hiện nay) đều là dân gốc Bình Định, đến cư trú bất hợp pháp tại xã Lịch Hội Thượng.

Những cán bộ công xã (nay đã lớn tuổi) không nhớ được rõ ai là Trương Đình Chi, Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn, Mai Ngọc Soạn, Đặng Thị Vinh… Tại công an H.Trần Đề cũng không còn hồ sơ nào lưu giữ có tên những người kể trên.





Ngay cả việc trương Đình Chi mua ghe (giá 1.400 đồng), sau này bán ghe để trốn đi nơi khác những người được hỏi cũng đều không hay biết.

Đối với Trương Đình Chi, cơ quan CSĐT căn cứ vào các lời khai nhận tội của người này và kết quả thực nghiệm điều tra bằng hình thức diễn lại hành vi, xác định hiện trường và vị trí chôn cất giấu vàng sau khi cướp được là cơ bản phù hợp với các chi tiết của hiện trường vụ án và toàn bộ tài liệu, chứng cứ điều tra trước đây cũng như hiện nay.

Do vậy, Cơ quan CSĐT công an Bình Thuận đã đủ cơ sở xác định Trương Đình Chi phạm tội “giết người, cướp tài sản”, xảy ra vào ngày 31.7.1980. Vụ án xảy ra tại thôn 3, xã Tân Minh, H.Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là xã Tân Phúc, H.Hàm Tân, Bình Thuận).

Tuy nhiên, căn cứ vào điểm a, khoản 1, Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án giết người này.

Cũng căn cứ điểm d, khoản 2, Điều 27 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về quy định thời hiệu xử lý 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong vụ án giết người, cướp của, bị hại là bà Phan Thị Khanh, đến thời điểm kết luận được hung thủ Trương Đình Chi đã kéo dài hơn 41 năm. Do vậy, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối tượng này. Đồng thời, qua kết quả tra cứu toàn quốc, hung thủ Trương Đình Chi không vi phạm pháp luật gì kể từ sau khi xảy ra vụ án giết người nói trên.

Về dân sự, Cơ quan CSĐT đề nghị các ông Đỗ Thanh An và Đỗ Thanh Sơn, đều là con trai của bị hại Phan Thị Khanh khởi kiện đến TAND tỉnh Bình Thuận để được giải quyết bồi thường dân sự. Riêng việc ông Võ Tê bị khởi tố, bắt giam 5 tháng, sẽ thực hiện hiện theo luật Bồi thường trách nhiệm nhà nước về oan sai.

30 năm trước, con trai nạn nhân từng tố cáo đích danh hung thủ

Theo anh Đỗ Thanh An, từ năm 1992, anh đã tố cáo đích danh Trương Đình Chi (hay Lê Minh Sơn).

Tại một đám giỗ nhà ông V.M (đường Tú Mỡ, P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Định) ông Phan Thanh là cậu ruột anh chứng kiến và khẳng định Lê Minh Sơn chính là Trương Đình Chi, tức Mười Chi.

“Tôi đã có một băng ghi âm tố cáo đến CQĐT - Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và Công an Thuận Hải. Thời điểm đó, thiếu tướng Triệu Quốc Kể, Phó thủ trưởng CQĐT - Bộ Nội vụ đã trả lời thư cho tôi là đã tiếp nhận. Cũng thời điểm đó, sau nhiều lần đến Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, tôi được điều tra viên M.V.D cho xem 2 giấy chứng minh nhân dân (CMND) mang tên Trương Đình Khôi và Lê Minh Sơn cùng các hình ảnh hiện trường vụ án. Tôi đã khẳng định ngay 2 CMND kia là một. Chính điều tra viên này đã đề nghị tôi hợp tác truy lùng hung thủ Lê Minh Sơn lúc đó và nghi hung thủ trốn ở TP.HCM hoặc Quy Nhơn. Lúc này CQĐT - Công an Bình Thuận đã phát lệnh truy tìm Lê Minh Sơn. Chính điều tra viên này đã đưa cho tôi hình trên CMND của Lê Minh Sơn và yêu cầu tôi phối hợp truy bắt hung thủ. Đó là thời điểm năm 1999. Điều tra viên này cũng khẳng định là Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã xác định 2 người này là một và đang triển khai bắt hung thủ Lê Minh Sơn. Nếu như công an bắt được hung thủ Trương Đình Khôi (Lê Minh Sơn, Trương Đình Chi) vào năm đó thì đã không có việc hung thủ sát hại mẹ tôi thoát tội như bây giờ. Điều này khiến anh em tôi vô cùng thất vọng”, anh An chia sẻ.