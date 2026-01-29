Ký kết gói thầu nghìn tỉ cung cấp thiết bị cho nhà máy thủy điện Trị An mở rộng

EVN và liên danh DEC-ENTEC-TTP ký kết gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện cho Dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng ẢNH: P.H

Chiều 29.1, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN ) và Tập đoàn điện Đông Phương cùng 2 đối tác là Công ty cổ phần ENTEC Kỹ thuật năng lượng, Công ty cổ phần Kỹ thuật năng lượng Tâm Thành Phát (liên danh DEC-ENTEC-TTP) tổ chức lễ ký kết hợp đồng gói thầu TB01-TAMR cung cấp thiết bị cơ điện cho Dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.

Theo ông Phạm Hồng Phương, Phó tổng giám đốc EVN, TB01-TAMR là gói thầu cung cấp thiết bị chính được ví như "trái tim" của dự án với phạm vi công việc bao gồm: cung cấp, kiểm tra và thử nghiệm tại nhà máy, vận chuyển và bàn giao thiết bị tại mặt bằng công trường các hệ thống thiết bị chính đồng bộ như sau: tuabin thủy lực, máy phát điện, hệ thống kích từ, hệ thống điều tốc, thiết bị cơ khí phụ, thiết bị điện nhà máy, máy biến áp chính, thiết bị ngăn đấu nối 220 kV và các dịch vụ kỹ thuật.

Gói thầu được EVN tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi, không qua mạng. Nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm được lựa chọn trúng thầu là liên danh DEC-ENTEC-TTP với giá hợp đồng hơn 1.112 tỉ đồng.

Gói thầu này được thực hiện trong 26 tháng, đảm bảo hoàn thành công trình vào quý 4/2027.

Dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện 8 điều chỉnh và được hội đồng thành viên EVN quyết định đầu tư tại Quyết định số 94/QĐ-HĐTV ngày 28.8.2023 với tổng mức đầu tư 3.965 tỉ đồng, tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình quý 4/2027. Trong đó, EVN tự thu xếp khoảng 30% vốn, còn lại 70% là vốn vay thương mại.

Cũng theo EVN, Dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng khi vào vận hành tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, là một trong các dự án trọng điểm ngành năng lượng đã thi công xây dựng từ năm 2025. EVN quyết tâm bảo đảm tiến độ phát điện nhà máy và hoàn thành toàn bộ công trình vào quý 4/2027.

DEC là tập đoàn sản xuất thiết bị năng lượng và nhà thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi công xây dựng trong các dự án điện thuộc sở hữu nhà nước hàng đầu Trung Quốc và thế giới. DEC có hơn 10.000 nhân viên và đang cung cấp khoảng 1/3 thiết bị điện tại Trung Quốc, hoạt động tại gần 80 quốc gia và dẫn đầu về công nghệ tua bin gió.