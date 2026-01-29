Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ký kết gói thầu nghìn tỉ cung cấp thiết bị cho nhà máy thủy điện Trị An mở rộng

Phan Hậu
Phan Hậu
29/01/2026 20:49 GMT+7

Tập đoàn điện Đông Phương (Dongfang Electric International Corporation - DEC) Trung Quốc cùng 2 đối tác tại Việt Nam đã trúng gói thầu hơn 1.112 tỉ đồng, cung cấp thiết bị cho Dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng tại tỉnh Đồng Nai.

Chiều 29.1, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn điện Đông Phương cùng 2 đối tác là Công ty cổ phần ENTEC Kỹ thuật năng lượng, Công ty cổ phần Kỹ thuật năng lượng Tâm Thành Phát (liên danh DEC-ENTEC-TTP) tổ chức lễ ký kết hợp đồng gói thầu TB01-TAMR cung cấp thiết bị cơ điện cho Dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.
Doanh nghiệp Trung Quốc trúng thầu nghìn tỉ ở nhà máy thủy điện Trị An mở rộng - Ảnh 1.

EVN và liên danh DEC-ENTEC-TTP ký kết gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện cho Dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng

ẢNH: P.H

Theo ông Phạm Hồng Phương, Phó tổng giám đốc EVN, TB01-TAMR là gói thầu cung cấp thiết bị chính được ví như "trái tim" của dự án với phạm vi công việc bao gồm: cung cấp, kiểm tra và thử nghiệm tại nhà máy, vận chuyển và bàn giao thiết bị tại mặt bằng công trường các hệ thống thiết bị chính đồng bộ như sau: tuabin thủy lực, máy phát điện, hệ thống kích từ, hệ thống điều tốc, thiết bị cơ khí phụ, thiết bị điện nhà máy, máy biến áp chính, thiết bị ngăn đấu nối 220 kV và các dịch vụ kỹ thuật.

Gói thầu được EVN tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi, không qua mạng. Nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm được lựa chọn trúng thầu là liên danh DEC-ENTEC-TTP với giá hợp đồng hơn 1.112 tỉ đồng.

Gói thầu này được thực hiện trong 26 tháng, đảm bảo hoàn thành công trình vào quý 4/2027.

Dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện 8 điều chỉnh và được hội đồng thành viên EVN quyết định đầu tư tại Quyết định số 94/QĐ-HĐTV ngày 28.8.2023 với tổng mức đầu tư 3.965 tỉ đồng, tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình quý 4/2027. Trong đó, EVN tự thu xếp khoảng 30% vốn, còn lại 70% là vốn vay thương mại. 

Cũng theo EVN, Dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng khi vào vận hành tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, là một trong các dự án trọng điểm ngành năng lượng đã thi công xây dựng từ năm 2025. EVN quyết tâm bảo đảm tiến độ phát điện nhà máy và hoàn thành toàn bộ công trình vào quý 4/2027.

DEC là tập đoàn sản xuất thiết bị năng lượng và nhà thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi công xây dựng trong các dự án điện thuộc sở hữu nhà nước hàng đầu Trung Quốc và thế giới. DEC có hơn 10.000 nhân viên và đang cung cấp khoảng 1/3 thiết bị điện tại Trung Quốc, hoạt động tại gần 80 quốc gia và dẫn đầu về công nghệ tua bin gió.

Tin liên quan

Thủy điện Trị An ngừng xả lũ: Hàng trăm người ùa xuống bắt cá 'khủng'

Thủy điện Trị An ngừng xả lũ: Hàng trăm người ùa xuống bắt cá 'khủng'

Khi thủy điện Trị An ngừng xả lũ qua đập tràn, hàng trăm người dân ùa xuống chân đập bắt cá. Nhiều loại cá 'khủng' như mè hoa, cá tra dầu… sa lưới.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Trúng thầu Thủy điện Trị An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận