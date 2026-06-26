Ký kết hợp tác chiến lược 5 năm: Chăm sóc thị lực cho người dân Bình Dương

Hành trình nhân văn hướng về sức khỏe cộng đồng

Đục thủy tinh thể và các tật khúc xạ hiện đang là những nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của cả người cao tuổi lẫn thế hệ trẻ. Nhằm hiện thực hóa Chiến lược Quốc gia về phòng, chống mù lòa, việc đưa các giải pháp nhãn khoa chuyên sâu về tận cơ sở là vô cùng cấp thiết.

Xuất phát từ mục tiêu an sinh xã hội đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) phường Thủ Dầu Một đã chung tay cùng Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương (MSGBD) thiết lập một chương trình hợp tác dài hạn. Thỏa thuận được đại diện bởi ông Phạm Hùng Sơn (Chủ tịch UBMTTQVN phường Thủ Dầu Một) và ông Mai Văn Quang (Giám đốc Điều hành Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương).

Ông Phạm Hùng Sơn - Chủ tịch UBMTTQVN phường Thủ Dầu Một và ông Mai Văn Quang - Giám đốc Điều hành Bệnh viện MSGBD thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược



Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện bệnh viện nhấn mạnh, chương trình sẽ ưu tiên hàng đầu cho các đối tượng yếu thế bao gồm trẻ em, người cao tuổi, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đang công tác trên địa bàn phường Thủ Dầu Một.

Tầm soát miễn phí cho 24.000 người/năm và hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể

Điểm nhấn của chương trình là kế hoạch tổ chức các đợt khám, tầm soát bệnh lý về mắt miễn phí với quy mô khoảng 24.000 lượt người mỗi năm. Hoạt động được triển khai định kỳ hằng tháng, mỗi đợt dự kiến khám từ 1.000 - 2.000 lượt người, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ nhãn khoa chất lượng ngay tại địa phương.

Không chỉ kiểm tra thị lực, người dân còn được bác sĩ tư vấn chuyên sâu, hướng dẫn chăm sóc mắt, cấp phát thuốc miễn phí và nhận các phần quà thiết thực theo từng chương trình. Những trường hợp cần điều trị chuyên sâu sẽ được tư vấn phương án phù hợp.

Đại diện bệnh viện bà Trần Thị Tình - Giám đốc Quản trị vận hành Bệnh viện MSGBD trao tặng bảng tượng trưng 24.000 suất khám/năm đến Ban lãnh đạo phường Thủ Dầu Một

Sự gắn kết từ chính quyền địa phương và trách nhiệm xã hội của bệnh viện

Sự liên kết chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và đơn vị y tế chuyên sâu hứa hẹn sẽ mang lại những chuyển biến tích cực cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhờ sự hỗ trợ sát sao, đồng lòng của Ban lãnh đạo phường trong công tác kết nối thông tin đến từng tổ dân phố, chương trình đã tạo được niềm tin lớn đối với bà con nhân dân ngay từ những ngày đầu khởi động.

BLĐ phường Thủ Dầu Một chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám đốc và đội ngũ y bác sĩ

Người dân hưởng ứng tích cực

Ngay từ sáng sớm, người dân đã đến tham dự đông đảo, chứng kiến khoảnh khắc ký kết diễn ra và các cam kết của Ban lãnh đạo phường và bệnh viện. Ai nấy đều bày tỏ niềm phấn khởi trước một chương trình dài hạn mang tính thiết thực và nhân văn cao độ.

Chia sẻ từ người dân địa phương: "Cô cảm thấy rất mừng khi có chương trình này, giảm áp lực về chi phí khám chữa bệnh, lại được các bác sĩ kiểm tra tận tình ngay tại địa bàn, không phải vất vả đi lại xa xôi".

Người dân tham gia khám đông đảo và trật tự ngay trong ngày đầu tiên triển khai chiến dịch cộng đồng

Chung tay bảo vệ đôi mắt khỏe cho cộng đồng

Việc phối hợp giữa chính quyền địa phương và đơn vị y tế chuyên khoa không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ nhãn khoa chất lượng ngay tại địa phương mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Thông qua các đợt khám định kỳ, nhiều bệnh lý về mắt được phát hiện và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ suy giảm thị lực và mù lòa.

Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương sẽ trực tiếp thăm khám, tầm soát các bệnh lý như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, tật khúc xạ; đồng thời tư vấn và hướng dẫn người dân cách chăm sóc, bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh.

Đội ngũ y bác sĩ Mắt Sài Gòn Bình Dương tận tình thăm khám bằng thiết bị chuyên sâu cho người dân tại địa phương

Chương trình hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương và UBMTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một là bước đi thiết thực trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân. Với sự đồng hành của chính quyền, đội ngũ y bác sĩ và cộng đồng, chương trình kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh hơn, nơi mọi người đều có cơ hội được chăm sóc và bảo vệ thị lực một cách toàn diện.