Ký kết hợp tác giữa Công ty The NSN Company, Công ty Nina Nguyễn và Stylish Media

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để giao lưu văn hóa - nghệ thuật Việt - Hàn, giúp Việt Nam tiếp thu những công nghệ tiên tiến vươn lên thành các công ty sản xuất nội dung toàn cầu.



Công ty cổ phần THE NSN COMPANY (viết tắt là NSN) được thành lập từ năm 1946, tiền thân là Công ty "Do Seon Jang Chi" - một trong những công ty nghệ thuật đầu tiên tại Hàn Quốc. Dựa trên những truyền thống, kiến thức chuyên môn của mình đã giúp The NSN Company phát triển thành một công ty hàng đầu Hàn Quốc về thiết kế và sản xuất bối cảnh.

Trong thỏa thuận lần này, Công ty NSN lập kế hoạch kinh doanh toàn diện, hỗ trợ tài chính và hoạt động kinh doanh, đồng tổ chức hội thảo và hỗ trợ điều hành đội ngũ sản xuất video Hàn Quốc.

Nama Art Center Hồ Chí Minh (công ty con của NSN tại TP.HCM) sẽ cùng Nina Nguyễn tổ chức hội thảo, marketing tổng thể cho hội thảo, cho thuê phim trường, hợp tác dự án video production design tại Việt Nam, lập kế hoạch kinh doanh chung xúc tiến việc thành lập học viện, cùng lập kế hoạch xây dựng phim trường video tổng hợp tại Việt Nam...

Song đó, Nama Art Center Hồ Chí Minh hợp tác với Stylish Media trong việc cho thuê phim trường, hỗ trợ nhân sự sản xuất bản địa, cung cấp dịch vụ thiết kế - sản xuất đạo cụ và sân khấu cho chương trình giải trí và sự kiện, cho thuê thiết bị âm thanh và ánh sáng, hỗ trợ địa điểm (location) địa phương và cùng lập kế hoạch xây dựng phim trường video tổng hợp tại Việt Nam...

Các bên đều đánh giá cao cơ hội hợp tác này và mong muốn đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, phát triển bền vững.