'Kỳ lạ' giấy cầm cố đất có con dấu của UBND xã: Tuyên buộc phó chủ tịch xã trả lại 726 triệu đồng

Liên quan vụ kỳ lạ giấy cầm cố đất của vợ chồng phó chủ tịch xã có con dấu UBND xã mà Thanh Niên đã thông tin, ngày 3.12, ông Trần Út Lớn (59 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Đông, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) cung cấp cho PV Thanh Niên bản án của TAND H.Trần Văn Thời tuyên một phó chủ tịch UBND xã Khánh Bình Đông phải trả vợ chồng ông số tiền 726 triệu đồng.

Người bị tòa tuyên là ông Cao Văn Đạt (50 tuổi), Phó chủ tịch UBND xã Khánh Bình Đông. Ông Đạt chính là người ký xác nhận và dùng con dấu của UBND xã Khánh Bình Đông đóng vào giấy “giấy cầm cố nhà và đất” gây xôn xao địa phương thời gian qua.

Theo đó, TAND H.Trần Văn Thời đã có bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Trần Út Lớn và bà Nguyễn Thị Kim (59 tuổi cùng ngụ xã Khánh Bình Đông), bị đơn là ông Cao Văn Đạt.

Theo bản án, tại giấy cầm cố nhà và đất thể hiện nội dung bà Trần Thảo Sương cùng chồng là ông Cao Văn Đạt thống nhất cầm cố phần đất và nhà cho bà Nguyễn Thị Kim và bà Thái Thị Xuyên với số tiền 550 triệu đồng, với lãi suất 1%/tháng. Người ký giấy cầm cố nhà và đất là bà Sương, ông Đạt ký xác nhận với chức danh công tác.

Năm 2021, bà Sương đã chết nên nguyên đơn khởi kiện ông Đạt cùng hàng thừa kế của bà Sương có nghĩa vụ trả khoản vay này. Trong khi đó, ông Đạt lại cho rằng, “giấy cầm cố nhà và đất” có sự điều chỉnh ngày chênh lệch so với ngày ông Đạt ký xác nhận.

Do đó, ông Đạt cho rằng có cơ sở chứng minh việc ông ký xác nhận là ông hoàn toàn không biết nội dung cũng như hoàn toàn không biết khoản vay này. Việc vợ ông vay số tiền lớn như vậy nhưng trong suốt quá trình vay không phục vụ gì cho nhu cầu gia đình.

Tại phiên tòa, ông Đạt thừa nhận chữ ký của ông nhưng ông không chấp nhận về nội dung, khi trực hành chính cũng ký khá nhiều hồ sơ nên thiếu kiểm tra. Ông cho rằng, ông ký là chức danh công tác chứ không phải tư cách cá nhân đứng ra cầm cố nên không đồng ý trả khoản vay theo yêu cầu của nguyên đơn.





Tại kết luận giám định số 259/KL-KTHS ngày 31.8.2022 xác định “giấy cầm cố nhà và đất” tháng 2.2020 là do bà Trần Thảo Sương ký và viết tên nên đủ cơ sở chứng minh giao dịch vay số tiền 550 triệu đồng giữa bà Sương với bà Kim, bà Xuyên là thực tế có xảy ra.

HĐXX cũng nhận định, bà Sương ký tên giấy cầm cố nhà và đất, ông Đạt tuy có thừa nhận ký tên xác nhận nhưng cho rằng không biết nội dung, việc ký do sai sót trong khâu kiểm tra. Nhưng đây là giao dịch phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, bà Sương, ông Đạt vẫn là quan hệ vợ chồng hợp pháp.

Về phần ông Đạt cho rằng, ông không biết và không sử dụng số tiền đó, không sử dụng đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nhưng ông không có chứng cứ chứng minh. Hơn nữa, quá trình chung sống, ông Đạt trình bày là vợ chồng cùng làm để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, không thoả thuận việc thu chi nên trường hợp vay của bà Sương vẫn phát sinh nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng. Hiện, bà Sương đã chết, do đó ông Đạt phải có nghĩa vụ trả nợ vay nêu trên.

Đối với lãi suất vay, tòa nhận định khoản vay gốc là 550 triệu đồng, thỏa thuận lãi suất vay là 1%/tháng, nay nguyên đơn xác định từ khi vay bà Sương và ông Đạt chưa đóng lãi nên yêu cầu buộc ông Đạt thanh toán lãi từ khi vay đến ngày xét xử (tính tròn 32 tháng) với số tiền 176 triệu đồng.

Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên buộc ông Cao Văn Đạt, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Bình Đông, có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị Kim và ông Trần Út Lớn số tiền 726 triệu đồng. Đồng thời, kể từ ngày nguyên đơn có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, hằng tháng ông Đạt phải chịu khoản tiền lãi chậm trả tương ứng số tiền và thời gian chậm.

Tối ngày 3.12, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Cao Văn Đạt cho biết mình đã gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Cà Mau về vụ việc vợ ông viết giấy cầm cố đất có con dấu của UBND xã.

Như Thanh Niên đã thông tin, theo giấy cầm cố nhà và đất ngày 18.2.2020, bà Trần Thảo Sương cùng chồng là ông Cao Văn Đạt thống nhất cầm cố nhà và đất tại ấp 6, xã Khánh Bình Đông cho bà Nguyễn Thị Kim (vợ ông Út Lớn) và Thái Thị Xuyên số tiền 550 triệu đồng, lãi suất 1%/tháng. Thời gian cầm cố 6 năm, mỗi năm trả tiền 1 lần (90 triệu đồng - PV). Nếu trong 6 năm vợ chồng ông Đạt không trả đủ vốn, lãi thì bà Kim và bà Xuyên được quyền lấy căn nhà, đất (ngang 5 m, dài 29 m) của vợ chồng ông Đạt.

Điều "kỳ lạ" là trong giấy cầm cố đất của vợ chồng ông Đạt lại xuất hiện con dấu của UBND xã Khánh Bình Đông. Ông Đạt ký tên ngay chỗ đóng dấu ở góc trái tờ giấy và 1 phía bên phải là chữ ký của vợ ông Đạt.

Sau đó, do ông ông Cao Văn Đạt, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Bình Đông, không thừa nhận nợ nên vợ chồng ông Út Lớn khởi kiện. Tại biên bản làm việc với TAND H.Trần Văn Thời ngày 9.5.2022, ông Đạt thừa nhận chữ ký trong giấy cầm cố nhà và đất là do ông ký nhưng ông không biết nội dung và thời điểm ký do thời điểm ký và nội dung sau 2 ngày.