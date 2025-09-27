Kỳ lân Sky Mavis thông báo dừng phục vụ người dùng Việt Nam

"Cập nhật quan trọng. Để tuân thủ các quy định của Việt Nam liên quan đến tài sản số, dịch vụ của chúng tôi không dành cho người dùng là công dân hoặc thường trú nhân tại Việt Nam", ví Ronin thuộc hệ sinh thái của Sky Mavis gửi thông báo đến người dùng.

Để tiếp tục dùng ứng dụng, người dùng cần xác nhận và cho biết mình không phải công dân hoặc thường trú nhân Việt Nam. Việc đồng ý với các điều khoản sử dụng và chính sách về quyền riêng tư đồng nghĩa người dùng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về pháp lý và những tổn thất có thể phát sinh liên quan đến sử dụng dịch vụ.

Thông báo này lập tức gây xôn xao trong cộng đồng người dùng.

Ronin Network khởi đầu là sidechain do Sky Mavis tự phát triển để phục vụ game blockchain Sky Mavis. Sau đó Ronin phát triển thành hệ sinh thái đa dạng dịch vụ, hướng đến các sản phẩm về Web3.

Hiện tại Ronin có nhiều dịch vụ liên quan đến GameFi, Mavis Hub, sàn giao dịch phi tập trung Katana, ví Ronin Wallet, công cụ tìm kiếm Ronin Explorer, Ron Staking, Ronin Bridge, Ramp, MetaLend, Scatter. Do đó thông báo dừng cung cấp dịch vụ cho người Việt nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng.

Thông báo dừng dịch vụ phục vụ người Việt Nam của Ronin khiến người dùng lo lắng ẢNH: KHƯƠNG NHA

Nhiều người đang để tài sản trên ví Ronin hoặc gửi tài sản trong ứng dụng Staking để sinh lời. Theo thông báo mới nhất, việc này có thể vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam khi sàn giao dịch đầu tiên được cấp phép hoạt động ở Việt Nam.

Đáp lại lo lắng của người dùng, một quản trị viên trong nhóm Sky Mavis Gaming với hơn 1.600 thành viên, nói người dùng nên chờ hướng dẫn tiếp theo từ cơ quan quản lý.

Trước Ronin, hai sản phẩm blockchain đình đám của Việt Nam là C98 Wallet và KyberSwap cũng thông báo dừng phục vụ người Việt. Khi đó, đại diện Ninety Eight cho biết việc đóng cửa dịch vụ Coin98 Wallet nhằm tuân thủ quy định trong nghị quyết cho tới khi có hướng dẫn mới. Người dùng ở các khu vực khác trên toàn cầu vẫn tiếp tục sử dụng sản phẩm và nhận thông tin từ các kênh cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, nguyên nhân khiến KyberSwap đóng dịch vụ tại Việt Nam có thể đến từ quy định vốn điều lệ trong Nghị quyết số 05. Theo đó, các giao dịch tài sản mã hóa hoạt động tại Việt Nam phải được Bộ Tài chính cấp phép. Một trong những điều kiện được cấp phép là tổ chức phải góp vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỉ đồng, tương đương 400 triệu USD. Con số này tương đương quy mô một công ty chứng khoán. So với quy định của các nước lân cận, con số này cao hơn khá nhiều.

Chính phủ đề xuất luật hóa tài sản số, trí tuệ nhân tạo

Theo quy định, sau thời hạn 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Các chuyên gia khuyến cáo việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam là bước ngoặt lớn với cộng đồng. Nếu làm tốt, Việt Nam có thể thu hút thêm nguồn lực, tạo bệ phóng để doanh nghiệp trong nước vươn ra thị trường quốc tế. Ngược lại, có thể khiến thị trường bị chậm lại, mất đi lợi thế cạnh tranh so với các nước trong khu vực.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin về thời gian hoặc đơn vị nào sẽ được cấp phép dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên tại Việt Nam. Các sản phẩm quốc tế có người dùng lớn ở Việt Nam như Binance, Bybit chưa đưa ra bình luận về việc có tiếp tục hoạt động ở Việt Nam hay không.

Sky Mavis được lập ra bởi Nguyễn Thành Trung, Tú Đoàn, Việt Anh cùng hai thành viên nước ngoài Aleksander Larsen, Jeffrey Zirlin vào năm 2018. Game Axie Infinity của công ty từng gây sốt trong cộng đồng, đưa Sky Mavis thành một trong những kỳ lân công nghệ nhanh nhất Việt Nam. Ban đầu, Axie Infinity được xây dựng trên mạng blockchain Ethereum. Sau đó để tối ưu hiệu quả, Sky Mavis đã xây dựng blockchain riêng là Ronin. Theo nhà sáng lập Sky Mavis, Ronin từng là blockchain được sử dụng nhiều thứ ba trên thế giới với hơn 1,1 triệu địa chỉ hoạt động hằng ngày. Ứng dụng Ví Ronin cũng đạt trên 10 triệu lượt tải. Năm 2022, cầu nối Ronin bị hacker tấn công lấy đi lượng tiền số trị giá 600 triệu USD. Khủng hoảng sau đó được xử lý, Sky Mavis vẫn tồn tại và phát triển sản phẩm mới. Đến năm 2024, trước làn sóng cắt giảm nhân sự, công ty cũng tuyên bố sa thải 21% lao động.



