Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Kỷ lục bất ngờ giữa Artemis 2 và Thiên Cung của Trung Quốc

Hạo Nhiên
19/04/2026 08:10 GMT+7

Trong vài phút hôm 6.4, bộ tứ phi hành gia của sứ mệnh Artemis 2 và bộ ba đồng nghiệp Trung Quốc ở trạm Thiên Cung đã ở vị trí cách xa nhau hơn bất kỳ nhóm người nào trong lịch sử trái đất.

Kỷ lục bất ngờ giữa Artemis 2 và Thiên Cung của Trung Quốc - Ảnh 1.

Tàu Orion ở vị trí đằng sau mặt trăng, chỉ 2 phút trước khi tàu Orion cùng phi hành đoàn đi vào khu vực mất liên lạc với trái đất trong khoảng 40 phút

ảnh: nasa

Space.com hôm 18.4 đưa tin nhà vật lý thiên văn và cũng là chuyên gia theo dõi vệ tinh Jonathan McDowell của Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard–Smithsonian (Mỹ) đã ghi nhận cột mốc này thông qua một loạt bài đăng trên mạng xã hội X. Qua đó, ông đã tính toán được khoảng cách giữa tàu Orion của Artemis 2trạm Thiên Cung của Trung Quốc trên quỹ đạo trái đất.

Ban đầu, ông McDowell cho rằng các phi hành gia trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) mới là những người cách phi hành đoàn Artemis 2 xa nhất. Tuy nhiên, trong bài đăng sau đó, ông tính toán được trên thực tế trạm Thiên Cung phải cách xa hơn.

Cụ thể, vào hôm 6.4, khi tàu Orion bay quanh phần khuất của mặt trăng, khoảng cách giữa con tàu và trạm Thiên Cung đạt đến mức tối đa là 419.643 km, theo tính toán của ông McDowell.

Kỷ lục bất ngờ giữa Artemis 2 và Thiên Cung của Trung Quốc - Ảnh 2.

Trạm Thiên Cung của Trung Quốc trên quỹ đạo trái đất

ảnh: CMSA

Cùng lúc, khoảng cách lớn nhất giữa tàu Orion và ISS là 419.581 km.

Kỷ lục xa nhất trước đó được thiết lập vào tháng 4.1970 trong sứ mệnh Apollo 13 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). Khi đó, các phi hành gia Mỹ lần đầu tận dụng lực hấp dẫn của mặt trăng để đưa con tàu quay lại trái đất sau khi xảy ra một vụ nổ trên hành trình đến vệ tinh tự nhiên của địa cầu.

Lúc đó thế giới vẫn chưa có bất kỳ trạm không gian nào trên quỹ đạo trái đất.

Phi hành gia Artemis II chụp ảnh mặt trăng: Dùng máy gì? Luyện tập ra sao?

Artemis 2 hoàn thành sứ mệnh lịch sử

Sáng qua (giờ VN), tàu vũ trụ Orion chở theo 4 phi hành gia Mỹ và Canada đã hạ cánh an toàn bằng dù xuống Thái Bình Dương, theo Reuters.

Artemis 2 Trạm Thiên Cung trạm ISS mặt trăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận