Kỷ lục bất ngờ giữa Artemis 2 và Thiên Cung của Trung Quốc

Tàu Orion ở vị trí đằng sau mặt trăng, chỉ 2 phút trước khi tàu Orion cùng phi hành đoàn đi vào khu vực mất liên lạc với trái đất trong khoảng 40 phút ảnh: nasa

Space.com hôm 18.4 đưa tin nhà vật lý thiên văn và cũng là chuyên gia theo dõi vệ tinh Jonathan McDowell của Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard–Smithsonian (Mỹ) đã ghi nhận cột mốc này thông qua một loạt bài đăng trên mạng xã hội X. Qua đó, ông đã tính toán được khoảng cách giữa tàu Orion của Artemis 2 và trạm Thiên Cung của Trung Quốc trên quỹ đạo trái đất.

Ban đầu, ông McDowell cho rằng các phi hành gia trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) mới là những người cách phi hành đoàn Artemis 2 xa nhất. Tuy nhiên, trong bài đăng sau đó, ông tính toán được trên thực tế trạm Thiên Cung phải cách xa hơn.

Cụ thể, vào hôm 6.4, khi tàu Orion bay quanh phần khuất của mặt trăng, khoảng cách giữa con tàu và trạm Thiên Cung đạt đến mức tối đa là 419.643 km, theo tính toán của ông McDowell.

Trạm Thiên Cung của Trung Quốc trên quỹ đạo trái đất ảnh: CMSA

Cùng lúc, khoảng cách lớn nhất giữa tàu Orion và ISS là 419.581 km.

Kỷ lục xa nhất trước đó được thiết lập vào tháng 4.1970 trong sứ mệnh Apollo 13 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). Khi đó, các phi hành gia Mỹ lần đầu tận dụng lực hấp dẫn của mặt trăng để đưa con tàu quay lại trái đất sau khi xảy ra một vụ nổ trên hành trình đến vệ tinh tự nhiên của địa cầu.

Lúc đó thế giới vẫn chưa có bất kỳ trạm không gian nào trên quỹ đạo trái đất.