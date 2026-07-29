Kỷ lục thế giới: Chuyến bay thương mại 24 tiếng không quá cảnh

The Guardian ngày 28.7 đưa tin máy bay của hãng hàng không Qantas (Úc) vừa hoàn thành chuyến bay thương mại được cho là dài nhất thế giới khi bay thẳng từ Úc đến Pháp.