Kỷ lục về phẫu thuật robot thế hệ mới tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chứng nhận kỷ lục và trung tâm phẫu thuật xuất sắc do Tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Device Technologies) trao cho BVĐK Tâm Anh TP.HCM vào ngày 4.12.2025, chỉ sau 7 tháng kể từ ngày Bộ Y tế phê duyệt BVĐK Anh TP.HCM thực hiện 59 danh mục phẫu thuật Robot trong nhiều lĩnh vực như: Tiết niệu, Tiêu hóa, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Sản phụ khoa…

Ông David Morgan, Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á - Tập đoàn Device Technologies (thứ 2 từ phải qua) tặng hoa cho đại diện các chuyên gia phẫu thuật Robot Da Vinci Xi tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM ẢNH: BVĐK TÂM ANH

"Thành tựu này vượt xa kỳ vọng và thể hiện sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ - từ định hướng của Ban lãnh đạo đến sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa: Tiết niệu, Ngoại tổng quát, Tiêu hóa, Lồng ngực, Sản phụ khoa…", ông David Morgan- Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn Device Technologies nhận định.

Sở dĩ, BVĐK Tâm Anh đạt kỷ lục bệnh viện có nhiều người bệnh được mổ robot thành công trong thời gian ngắn là vì sự đầu tư công nghệ đỉnh cao trong khám chữa bệnh, có đa chuyên khoa sâu, đội ngũ chuyên gia hùng hậu với 10 bác sĩ được cấp chứng nhận toàn cầu về mổ robot. Tất cả đều phải trải qua chương trình đào tạo, huấn luyện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm lý thuyết, mô phỏng, thực hành lâm sàng, trực tiếp học tập từ các chuyên gia quốc tế và được hỗ trợ, giám sát từng bước trong hành trình làm chủ kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị ở mức cao nhất. Đây là điều hiếm có so với các bệnh viện trong khu vực. Với đà tăng trưởng hiện tại, nhiều khả năng sẽ đạt được 400 ca trong 12 tháng, đặc biệt khi nhiều bác sĩ đã và đang tiếp tục được cấp chứng chỉ quốc tế về mổ robot.

Robot Da Vinci Xi có nhiều cải tiến, sở hữu công nghệ vượt trội so với các phiên bản trước như Standard, S và Si ẢNH: BVĐK TÂM ANH

PGS-TS-BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM cho biết, robot giúp bác sĩ xử lý các thao tác tinh vi trong vùng phẫu trường sâu và hẹp, giúp bóc tách chính xác mô xung quanh bàng quang, bảo tồn dây thần kinh và mạch máu, loại bỏ triệt để khối ung thư đồng thời tạo hình bàng quang mới. Phẫu thuật bằng robot không chỉ mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân, mà còn bảo tồn chức năng sinh lý.

"Với gần 200 ca đã thực hiện tại Tâm Anh, chúng tôi đạt tỷ lệ thành công cao kỷ lục trên 96% về độ hoàn hảo phẫu thuật, cao hơn rất nhiều so với phẫu thuật không có robot", PGS-TS-BS Vũ Lê Chuyên nhận định.

Ở lĩnh vực tiêu hóa, các bác sĩ đã thực hiện thành công hơn 30 ca ung thư tiêu hóa phức tạp như ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư trực tràng, phẫu thuật tuyến tụy, gan, thoát vị hoành… TS-BS Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi & Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, cho biết với khả năng định vị chính xác đến từng milimet, 4 cánh tay linh hoạt mô phỏng theo cổ tay người, robot giúp bác sĩ thao tác an toàn, loại bỏ chính xác khối u hay tổn thương.

Với 20 bệnh nhân được phẫu thuật với Robot Da Vinci Xi cắt thùy phổi, cắt u trung thất hoặc u tuyến ức tại Trung tâm Ngoại lồng ngực - Mạch máu, cho thấy không có biến chứng hậu phẫu, người bệnh hồi phục tốt.

Hậu phẫu thuật robot người bệnh ít đau, ít chảy máu, hồi phục nhanh, chất lượng sống được cải thiện rõ rệt ẢNH: BVĐK TÂM ANH

TS-BS Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, nhận định trước đây phẫu thuật nội soi kinh điển giúp người bệnh ít đau, mau hồi phục hơn so với mổ mở. Với phẫu thuật nội soi robot, người bệnh hầu như không đau nhiều, phục hồi rất nhanh, tình trạng liệt ruột sau mổ rất ít. Có những người bệnh vừa mổ buổi sáng cắt tuyến tiền liệt tận gốc do ung thư, buổi chiều đã về khoa trung tiện được.

"Với robot, sự sang chấn, va chạm vào ruột rất ít. Đây là kỳ tích, đặc biệt với bệnh nhân ung thư và bệnh phức tạp, vốn được xem là 'bất khả thi' để phẫu thuật", bác sĩ Đức chia sẻ.

Hệ thống Robot Da Vinci Xi siêu hiện đại ứng dụng tại BVĐK Tâm Anh

BVĐK Tâm Anh TP HCM hiện là bệnh viện tư nhân đầu tiên của Việt Nam làm chủ công nghệ phẫu thuật đa chuyên khoa với Robot Da Vinci Xi, giúp người dân được tiếp cận công nghệ y tế hàng đầu thế giới ngay trong nước, với chi phí điều trị thấp hơn nhiều lần so với ra nước ngoài.

Hiện chi phí phẫu thuật Robot Da Vinci Xi tại Mỹ dao động 15.000 - 22.000 USD, tại Thái Lan khoảng 10.000 USD, tại Singapore từ 22.000 - 60.000 USD. Nhưng tại Việt Nam, người bệnh chỉ chi trả khoảng 5.000 - 7.000 USD (120 - 180 triệu đồng). Mức chi phí này thấp chỉ bằng 30% nước ngoài cùng công nghệ, vẫn đảm bảo quy trình và đội ngũ chuyên gia phẫu thuật được đào tạo chính quy, đạt chứng chỉ phẫu thuật robot quốc tế, quy trình chăm sóc toàn diện…

Những ca bệnh trước đây bệnh nhân phải ra nước ngoài điều trị nay đã được thực hiện thành công tại Tâm Anh. Đặc biệt, bệnh viện đã thu hút được khách nước ngoài, Việt kiều về nước đăng ký phẫu thuật robot.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản phụ khoa, cho biết gần một nửa người bệnh phẫu thuật robot điều trị bệnh phụ khoa là Việt kiều đến từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật. Họ lựa chọn về Việt Nam vì tin tưởng tay nghề bác sĩ, mong muốn tiếp cận kỹ thuật cao với chi phí hợp lý.

Như trường hợp chị Dương, 50 tuổi, được chẩn đoán sa tử cung và bàng quang độ 2-3 tại Mỹ quyết định về Việt Nam điều trị bảo tồn. Chị được ê kíp Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh sử dụng những cánh tay robot đã hỗ trợ bác sĩ đặt mảnh ghép nhân tạo treo cố định các cơ quan, nhằm khôi phục lại vị trí và chức năng bình thường của tử cung, thay vì phẫu thuật cắt bỏ bộ phận này.

Gần một nửa người bệnh phẫu thuật robot điều trị u phụ khoa là Việt kiều ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Hiện, danh sách bệnh nhân đang xếp lịch chờ mổ cũng khá dài và ngày càng có nhiều sự quan tâm của người bệnh ở nhiều lĩnh vực.

