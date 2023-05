Kỹ năng thoát hiểm khi máy bay trực thăng gặp sự cố

Trong đó sai sót kỹ thuật, hư hỏng máy móc - thiết bị và thời tiết xấu là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các sự cố/tai nạn về máy bay trong khi xu hướng sử dụng máy bay trực thăng để di chuyển đang tăng vì những thuận tiện riêng của loại phương tiện này.

Vậy phải làm gì khi gặp sự cố?

Trong trường hợp gặp sự cố thì việc tuân thủ các quy tắc an toàn theo hướng dẫn phi hành đoàn là rất quan trọng. Điều quyết định sự sống còn hay mức độ an toàn của hành khách trên máy bay đó là: thắt dây an toàn đúng cách, tư thế ngồi an toàn, giữ bình tĩnh, xác định cửa thoát hiểm, tránh bị ngạt khói, không chen lấn xô đẩy, không mang hành lý, trang bị kỹ năng thoát hiểm,…

Kỹ năng thoát hiểm khi máy bay trực thăng rơi xuống nước (HUET - Helicopter Underwater Escape Training) là một trong các nội dung của khóa học "Kỹ năng an toàn biển (BOSIET - Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training) hiện đang được cung cấp tại PVD Training.

Khóa học này áp dụng cho những cá nhân/ tổ chức có nhu cầu sử dụng máy bay trực thăng để tham quan, du lịch, khảo sát, …

Xem thêm chi tiết về bài viết tại: https://pvdtraining.com.vn/ky-nang-thoat-hiem-khi-may-bay-truc-thang-gap-su-co/

Tel: (+84)2543612099

Mail: info@pvdtraining.com.vn