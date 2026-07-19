'Kỳ nghỉ hồng' cán bộ trẻ chung tay hỗ trợ vùng biên

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Trung ương đã phối hợp tổ chức Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" năm 2026, với chủ đề "Chung tay dựng tương lai vùng biên, vững tay giữ biển trời quê hương", tại khu vực xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Chương trình diễn ra trong hai ngày 17 - 18.7 với nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Trong khuôn khổ chiến dịch, nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai đồng bộ, tập trung vào hỗ trợ sinh kế và phát triển kinh tế vùng biên. Ban tổ chức trao tặng 1.000 gói hạt giống cây cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời huy động và bàn giao 5.000 cây giống lâm nghiệp nhằm phủ xanh đất trống, đồi trọc, góp phần phát triển kinh tế rừng bền vững tại địa phương.
Điểm nhấn của chương trình là khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê, Đường cờ Tổ quốc" với 70 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trên tuyến đường dài 3,5 km.
Ở lĩnh vực an sinh xã hội, chương trình trao tặng một khu sân chơi cộng đồng trị giá 30 triệu đồng cho thiếu nhi; 200 thùng sữa cho 200 học sinh nghèo vượt khó; một tủ sách trị giá 10 triệu đồng; một hệ thống máy lọc nước sạch trị giá 30 triệu đồng.
Đồng thời, ban tổ chức phối hợp khám mắt, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại địa bàn vùng cao.
Song song với các hoạt động an sinh, lực lượng đoàn viên, thanh niên còn hưởng ứng Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh với việc trồng mới 5.000 cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn. Tổng giá trị các nguồn lực triển khai trong chiến dịch đạt hơn 500 triệu đồng.
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