'Kỳ nghỉ hồng' cán bộ trẻ chung tay hỗ trợ vùng biên

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Trung ương đã phối hợp tổ chức Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" năm 2026, với chủ đề "Chung tay dựng tương lai vùng biên, vững tay giữ biển trời quê hương", tại khu vực xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 17 - 18.7 với nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đoàn công tác là những cán bộ trẻ thuộc Đoàn Thanh niên Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (đơn vị chủ trì), Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Đoàn Thanh niên Hội Luật gia Việt Nam, và Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đã đến vùng biên để thực hiện những công việc ý nghĩa ẢNH: BTC

Trong khuôn khổ chiến dịch, nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai đồng bộ, tập trung vào hỗ trợ sinh kế và phát triển kinh tế vùng biên. Ban tổ chức trao tặng 1.000 gói hạt giống cây cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời huy động và bàn giao 5.000 cây giống lâm nghiệp nhằm phủ xanh đất trống, đồi trọc, góp phần phát triển kinh tế rừng bền vững tại địa phương.

Điểm nhấn của chương trình là khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê, Đường cờ Tổ quốc" với 70 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trên tuyến đường dài 3,5 km.

Ban tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê, Đường cờ Tổ quốc" ẢNH: BTC

Ban tổ chức trao tặng 100 lá cờ Đảng và 100 lá cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và khẳng định ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia ẢNH: BTC

Các bạn trẻ tham gia trồng cây xanh tại chương trình ẢNH: BTC

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, chương trình trao tặng một khu sân chơi cộng đồng trị giá 30 triệu đồng cho thiếu nhi; 200 thùng sữa cho 200 học sinh nghèo vượt khó; một tủ sách trị giá 10 triệu đồng; một hệ thống máy lọc nước sạch trị giá 30 triệu đồng.

Đồng thời, ban tổ chức phối hợp khám mắt, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại địa bàn vùng cao.

Ban tổ chức trao tặng các công trình an sinh xã hội cho vùng biên ẢNH: BTC

Song song với các hoạt động an sinh, lực lượng đoàn viên, thanh niên còn hưởng ứng Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh với việc trồng mới 5.000 cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn. Tổng giá trị các nguồn lực triển khai trong chiến dịch đạt hơn 500 triệu đồng.