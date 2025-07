Kỳ nghỉ hồng năm 2025 của Đoàn Thanh niên Liên hiệp HTX Tm TP. HCM

Đoàn Thanh niên Saigon Co.op với hành trình Kỳ nghỉ hồng

Đoàn Thanh niên Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Đoàn Thanh niên Saigon Co.op) hòa cùng không khí nô nức của tuổi trẻ cả nước trong các chiến dịch tình nguyện hè, đặc biệt là chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng. Mỗi mùa chiến dịch đi qua, là thêm một hành trình để tuổi trẻ Saigon Co.op được sống, được cống hiến và trưởng thành. Nhiều tuyến nội dung, công trình được thiết lập và triển khai hưởng ứng các ngày hoạt động cao điểm theo kế hoạch tổ chức các chiến dịch tình nguyện hè năm 2025 của Thành đoàn TP.HCM.

Đoàn Thanh niên Saigon Co.op phối hợp cùng các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thành phố tổ chức với nhiều tuyến nội dung thiết thực

Hưởng ứng Ngày cao điểm ‘Chiến sỹ tình nguyện xây dựng đô thị ‘Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn, xung kích phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội’ gắn với lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 24 - năm 2025, Đoàn Thanh niên Saigon Co.op phối hợp cùng các cơ sở Đoàn tổ chức với nhiều hoạt động như trao tặng 1 công trình bảng ảnh điện tử ‘Nhận diện và cảnh báo ma túy’ cho Trung tâm Cai nghiện TP.HCM. Ngoài ra, hoạt động còn bao gồm nhiều nội dung nổi bật như: sơ kết chuỗi Unitour - ‘Học đường không ma túy’, ra mắt ‘Triển lãm trực tuyến: Nhận diện và cảnh báo ma túy’, trao tặng màn hình digital signage cho các trường Đại học, Cao đẳng, cùng 3 mô hình ‘Tủ sách pháp luật’ cho các Trại cai nghiện ma túy.

Tiếp nối thành công của hành trình ‘Ươm mầm sống xanh’ các năm 2023 - 2024, năm 2025 Đoàn Thanh niên Saigon Co.op tổ chức Hành trình ‘Ươm mầm sống xanh’ dành cho con em cán bộ công nhân viên khối văn phòng và thiếu nhi trên địa bàn xã đảo Thạnh An với sự tham gia của hơn 400 em thiếu nhi với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Gian hàng trò chơi dân gian Chủ đề ‘Phân loại rác thải’, Gian hàng 0 đồng, Cuộc thi vẽ ‘Cùng em vẽ biển trời Tổ quốc’, Trao tặng 5 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường tiểu học Thạnh An, Trao tặng 20 phần quà an sinh xã hội cho Chiến sĩ Đồn biên phòng Thạnh An, Chương trình Xiếc ảo thuật...

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Song song đó, các tuyến hoạt động chăm lo cho bà con vùng sâu, vùng xa được Đoàn Thanh niên Saigon Co.op đẩy mạnh trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay. Chương trình ‘Lan tỏa yêu thương - Gieo mầm hạnh phúc’ tại xã Al Bá, tỉnh Gia Lai. Nhiều hoạt động thiết thực được chung tay thực hiện như: Trao 25 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trị giá 25 triệu đồng; tặng 50 suất quà cho người có công với cách mạng trị giá 25 triệu đồng; tặng công trình ‘Cải tạo không gian sinh hoạt cộng đồng làng Ser Dơ Mó’ trị giá 10 triệu đồng; tặng công trình ‘Thiết bị số cho điểm sinh hoạt cộng đồng’ gồm 2 bộ máy tính và 1 ti vi thông minh 55 inch trị giá 33 triệu đồng... Đặc biệt là trao tặng công trình ‘Ánh sáng tự hào - Gắn kết cộng đồng’ tại với 15 đèn năng lượng mặt trời kết hợp trụ cờ Tổ quốc trị giá 30 triệu đồng. Công trình ‘Ánh sáng tự hào - Gắn kết cộng đồng’ được triển khai tiếp nối tuyến đường đèn năng lượng mặt trời được hệ thống Saigon Co.op triển khai trong tổng thể công trình an sinh xã hội chào mừng 35 năm thành lập và phát triển Saigon Co.op (1989 - 2024). Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 120 triệu đồng.

Tổ chức hoạt động chăm lo cho bà con vùng sâu, vùng xa

Bên cạnh đó, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hợp tác xã (6.7), Đoàn Thanh niên Saigon Co.op cùng phòng Marketing đã phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Hoạt động đã thu hút hơn 150 lượt cán bộ, nhân viên và khách hàng đăng ký tham gia với hơn 200 đơn vị máu đã được vận động. Đoàn Thanh niên Saigon Co.op phối hợp cùng xã Phước Long, tỉnh Vĩnh Long tổ chức hoạt động tình nguyện tại xã. Tại chương trình, đoàn trao tặng 10 bộ máy vi tính hỗ trợ chính quyền địa phương sau sáp nhập, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác hành chính công, phục vụ người dân. Bên cạnh đó, đoàn xây dựng đường cờ Tổ quốc tại xã Phước Long; trao 20 phần học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập; trao tặng 40 phần quà an sinh xã hội đến các hộ gia đình khó khăn; lắp đặt 45 bóng đèn năng lượng mặt trời thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn; trồng mới 150 cây xanh. Ngoài ra, các bạn trẻ tổ chức tập huấn chuyên đề ‘Không tiền mặt - Dễ hay khó’, gian hàng ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’, gian hàng trò chơi và gian hàng ẩm thực dành cho thiếu nhi địa phương... Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 180 triệu đồng.

Những công trình hôm nay có thể nhỏ về vật chất, nhưng là những viên gạch đầu tiên trong hành trình xây nên những ước mơ lớn. Những đóng góp ấy đã và đang khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.