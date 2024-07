Kỳ nghỉ hồng với những công trình đầy ý nghĩa

Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" cấp T.Ư do T.Ư Đoàn tổ chức diễn ra tại TX.Bình Long (Bình Phước). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.



Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; ông Trịnh Thanh Tuệ, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của T.Ư và T.Ư Đoàn cùng hàng trăm đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động tham dự.

Phát biểu tại chương trình, anh Cương nhấn mạnh với chủ đề "Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" là phương thức hoạt động tình nguyện, nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức công nhân người lao động trẻ vận dụng chuyên môn nghiệp vụ để tham gia các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng. Đây là môi trường thực tiễn phong phú, sinh động cho hàng trăm ngàn đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động trẻ trên cả nước rèn luyện bản lĩnh, nhận thức và hành động, dấn thân đảm nhận những phần việc khó khăn để cống hiến sức trẻ cho cộng đồng trong thời gian qua.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, trao quà cho thanh niên công nhân đang làm việc tại Nông trường cao su Lợi Hưng HOÀNG GIÁP

Thay mặt T.Ư Đoàn, anh Cương biểu dương Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Phước, Đoàn khối doanh nghiệp T.Ư, Ban Thanh niên công nhân đô thị T.Ư Đoàn cũng như sự đồng hành của lãnh đạo Công ty cổ phần chăn nuôi C.P VN, Tập đoàn cao su VN, Ngân hàng BIDV, Tổng công ty hàng không VN… đã cùng góp sức thực hiện chương trình ý nghĩa này.

Anh Cương đề nghị Tỉnh đoàn Bình Phước tuyên truyền, lan tỏa những hình ảnh, hành động ý nghĩa trong chương trình đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trên cả nước; các cấp bộ Đoàn trong cả nước phải xác lập những nội dung, công việc cụ thể để triển khai chiến dịch, đồng thời kết nối với các đơn vị có chuyên môn như trường ĐH, CĐ, viện khoa học chuyên ngành để tái cơ cấu nông nghiệp cũng như các hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và người dân.

Tại chương trình, 40 thanh niên công nhân, gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng mỗi người 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng; trao tặng 15 xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, 5 đội hình thanh niên tình nguyện ra quân gồm: Đội hình tình nguyện công chức, viên chức trẻ; Đội hình thanh niên tình nguyện; Đội hình thanh niên công nhân, kỹ sư trẻ; Đội hình tri thức trẻ tình nguyện; Đội hình sinh viên tình nguyện nhằm hưởng ứng có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ trong Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" và triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong từng nhóm lực lượng.

Anh Cương cùng các đại biểu trực tiếp đến thăm, tặng quà thanh niên công nhân đang làm việc tại Nông trường cao su Lợi Hưng thuộc Công ty TNHH MTV cao su Bình Long; tham gia khởi công xây dựng 2 căn nhà nhân ái (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng); khánh thành bàn giao tuyến đường thắp sáng đường quê trị giá 80 triệu đồng tại ấp 5, xã An Khương, H.Hớn Quản; trao tặng 2 tuyến đường thắp sáng trị giá 200 triệu đồng; 2 công trình "Ánh sáng biên cương" trị giá 150 triệu đồng; thăm, tặng quà đội hình hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND TX.Bình Long. Tổng giá trị các nguồn lực mà chương trình trao tặng trên 620 triệu đồng.

Nhiều chương trình, phần quà ý nghĩa

Được tặng xe đạp tại chương trình, em Phan Nhật Quỳnh, học sinh lớp 5/2 Trường tiểu học Thanh Phú A (TX.Bình Long), chia sẻ: "Ngày trước em thường đi bộ đến trường, giờ có xe đạp em rất vui, cảm ơn các cô chú đã tặng chiếc xe đạp mới này, em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để đền đáp sự giúp đỡ của mọi người".

Là mẹ đơn thân, chị Hạnh, ấp Sóc Ruộng, xã An Khương, H.Hớn Quản đã nhiều năm nay phải ở căn nhà gỗ cũ kỹ, xuống cấp và có nguy cơ đổ sập. Nhớ lại những ngày mưa lớn, 2 mẹ con phải di chuyển khắp nơi để tìm chỗ tránh mưa mà chị Hạnh không khỏi xúc động.

"Nay được xây tặng căn nhà mới, căn nhà mơ ước cho 2 mẹ con, tôi thực sự rất vui. Căn nhà mới này sẽ là động lực giúp 2 mẹ con có cuộc sống tốt hơn", chị xúc động chia sẻ.

Tuyến đường qua ấp 5, xã An Khương dù là tuyến đường chính của địa phương nhưng nhiều năm nay chưa có điện chiếu sáng, bà con nhân dân đi lại khó khăn, đêm tối tình hình an ninh trật tự cũng khiến bà con lo lắng. "Được sự hỗ trợ từ điện lực, ban ngành, được tuyến đường thắp sáng, bà con nhân dân rất phấn khởi. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã có công trình ý nghĩa giúp bà con nhân dân", ông Nguyễn Quốc Cường, Trưởng ấp 5, xã An Khương, chia sẻ.