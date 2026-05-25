'Kỳ nghỉ không lo nghĩ' dần trở thành xu hướng thịnh hành với du khách bận rộn





Xu hướng "No-think" - từ đâu mà xuất hiện

Nguồn gốc của xu hướng du lịch này bắt nguồn từ việc du khách hiện đại quá bận rộn với cuộc sống. Vậy nên, họ muốn chuyến du lịch của mình càng đơn giản, ít lo nghĩ, tiện lợi thì càng tốt.

Dựa trên 25 báo cáo du lịch, dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi xu hướng "Kỳ nghỉ không lo nghĩ". Điều này phản ánh qua sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Các tiện ích được tích hợp trong App E-Booking Heritage Holding Việt Nam ẢNH: HERITAGE HOLDING VIỆT NAM

Khách hàng hiện tại dần ưa thích các trải nghiệm du lịch toàn diện và ứng dụng du lịch tiện lợi tất cả trong một (all-in-one). Họ sẵn sàng chi trả để đổi lấy sự thảnh thơi trước chuyến đi.

Báo cáo từ Lemongrass Marketing đã chỉ ra rằng tối giản hóa khâu lên kế hoạch chính là chìa khóa vàng giúp du khách thực sự tách khỏi công việc và nhịp sống thường nhật.

Làn sóng "Kỳ nghỉ không lo nghĩ" không dừng lại ở các tour phổ thông mà đang tái định hình mạnh mẽ phân khúc du lịch cao cấp. Ngày càng có nhiều người dùng sẵn sàng sử dụng các ứng dụng du lịch tích hợp cả vé máy bay, đặt khách sạn, vé spa, du thuyền...

Năm 2026, hành trình du lịch hiện đại sẽ loại bỏ mọi rủi ro về hậu cần, mọi chi phí phát sinh hay các bước trung gian hoàn toàn khỏi tầm mắt của du khách trước khi chuyến đi bắt đầu.

Với Heritage Holding Việt Nam, mỗi chuyến đi là hành trình lưu giữ cảm xúc ẢNH: MAGNIFIC.COM

Hệ sinh thái du lịch số hóa lên ngôi

Theo xu hướng hiện đại, lợi thế cạnh tranh trong ngành du lịch lúc này không còn thuộc về những đơn vị cung cấp sự dư thừa về lựa chọn, mà thuộc về những thương hiệu mang lại sự rõ ràng, tinh gọn và thấu hiểu.

Đại diện của Công ty du lịch Heritage Holding Việt Nam, ông Vũ Minh Toàn nhận định: "Trong cuộc sống hiện đại, con người ngày càng bận rộn hơn. Vậy nên, ứng dụng du lịch toàn diện giúp mỗi cá nhân có thể thiết kế chuyến đi chỉ trong 5 phút là vô cùng cần thiết. Chỉ khi không còn lo nghĩ hôm nay ăn gì, chơi gì, đi đâu thì khi đó mới thật sự là được nghỉ ngơi".

Trong xu hướng đơn giản hóa trải nghiệm lữ hành hiện đại, Heritage Holding Việt Nam đang tiên phong cung cấp trải nghiệm nghỉ dưỡng toàn diện thông qua ứng dụng E-Booking.

Ứng dụng E-Booking Heritage Holding Việt Nam ẢNH: HERITAGE HOLDING VIỆT NAM

Ứng dụng này cho phép khách hàng dễ dàng quy đổi điểm thưởng để tận hưởng chuỗi dịch vụ cao cấp, từ đặt phòng khách sạn, resort, căn hộ nghỉ dưỡng, vé máy bay tiện lợi, cho đến các trải nghiệm sang trọng như du thuyền, ẩm thực, spa và nhiều đặc quyền nghỉ dưỡng khác.

E-booking cung cấp trải nghiệm du lịch toàn diện, các gói dịch vụ "may đo" cao cấp và tour du lịch sinh thái được thiết kế khép kín. Với ứng dụng này, mỗi du khách sẽ được tối ưu hóa lịch trình trải nghiệm, spa và các hoạt động kết nối với thiên nhiên

Ứng dụng hướng đến việc kiến tạo một hệ sinh thái khép kín toàn diện. Chỉ với một nền tảng duy nhất, mọi nhu cầu của chuyến đi đều được đáp ứng, giúp hành trình của khách hàng trở nên tinh gọn, thông minh và giàu trải nghiệm hơn bao giờ hết.

Sự tích hợp này giải phóng khách hàng khỏi sự nhiễu loạn của việc quản lý quá nhiều ứng dụng riêng lẻ, trả lại không gian kết nối trọn vẹn cho kỳ nghỉ.

Hệ thống resort, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp ẢNH: MAGNIFIC.COM

Bằng cách giảm thiểu tối đa các bước trung gian và loại bỏ sự nhiễu loạn thông tin, Heritage Holding Việt Nam giúp khách hàng thực sự được "ngắt kết nối" để tái tạo năng lượng trọn vẹn, biến mỗi kỳ nghỉ thành hành trình chữa lành đúng nghĩa.

Không dừng lại ở một giải pháp công nghệ thuần túy, Heritage Holding Việt Nam đặc biệt chú trọng thiết kế chiều sâu cho từng điểm chạm trong suốt hành trình. Từ bước thao tác dịch vụ, tích điểm cho đến những trải nghiệm thực tế tại điểm đến, mọi quy trình đều được tối ưu hóa nhằm mang lại sự thuận tiện và tính cá nhân hóa cao nhất.

Chỉ với ứng dụng E-booking, bất kỳ khách hàng nào cũng có thể thiết kế hành trình của mình. Bởi với Heritage Holding Việt Nam, mỗi chuyến đi không chỉ là tận hưởng mà còn là nơi những ký ức đẹp nhất được dịu dàng lưu giữ theo năm tháng.