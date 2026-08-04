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Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Kỷ nguyên mới điều trị ung thư & bệnh khó với phẫu thuật robot

Huỳnh Na
Huỳnh Na
BVĐK Tâm Anh tiên phong ứng dụng công nghệ Robot Da Vinci Xi Single-Site & Dual Console trong điều trị ung thư & bệnh khó, mở ra cơ hội điều trị an toàn - hiệu quả - phục hồi nhanh - xuất viện sớm.

Single-Site cho phép phẫu thuật qua một vết mổ duy nhất. Trong khi đó, với Dual Console, hai phẫu thuật viên có thể phối hợp trực tiếp trong cùng một ca mổ, đặc biệt hữu ích trong các ca bệnh khó, cần phối hợp đa chuyên khoa. Vậy những công nghệ này mang lại lợi ích gì cho người bệnh?

20 giờ, thứ ba, ngày 4.8.2026, BVĐK Tâm Anh tư vấn trực tuyến "Kỷ nguyên mới điều trị ung thư & bệnh khó - Phẫu thuật robot chính xác, an toàn - Đầu tiên tại Việt Nam: Ứng dụng thành công bộ đôi công nghệ Robot Da Vinci Xi Single-Site & Dual Console" với sự tham gia của PGS-TS-BS Phạm Hùng Cường, TTƯT-PGS-TS-BS Vũ Lê Chuyên và TTND-TS-BS.CKII Phạm Xuân Dũng.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Bạn đọc theo dõi, đặt câu hỏi tại đây hoặc nhận tư vấn qua hotline: 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN)/028.7102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM).

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