Kỷ nguyên mới trong chẩn đoán hình ảnh: Hệ thống CT đếm Photon chăm sóc sức khỏe

Vừa qua, Bệnh viện Triều An chính thức ra mắt, đưa vào vận hành hệ thống CT đếm Photon (NAEOTOM Alpha) với mức đầu tư lên đến 120 tỉ đồng. Hệ thống này giúp các bác sĩ có được những hình ảnh rõ nét nâng cao chất lượng trong chẩn đoán và điều trị.

Hệ thống CT đếm Photon: Tối ưu độ phân giải không gian trong chẩn đoán hình ảnh

Nếu CT truyền thống chỉ dừng lại ở việc đo cường độ chùm tia X sau khi đi qua cơ thể, thì CT đếm Photon (PCCT) là bước tiến nhảy vọt của thế kỷ XXI. Công nghệ này ghi nhận từng hạt photon riêng lẻ và đặc biệt là phân tích mức năng lượng tương ứng của chúng cho phép máy bóc tách vật chất ở cấp độ phân tử, phá vỡ mọi rào cản về ảnh giả kim loại hay hiện tượng nhòe hình ảnh.

Độ phân giải siêu cao: Hệ thống tạo ra các lát cắt siêu mỏng 0.2 mm và đạt độ phân giải không gian mức 0.11 mm cho phép quan sát rõ nét những cấu trúc tinh vi như vi túi phình mạch não hoặc các nhánh mạch vành siêu nhỏ.

Tốc độ quét kỷ lục: Với vận tốc 737 mm/giây, máy chỉ mất 1-2 giây để quét xong hệ mạch máu toàn thân. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn việc nín thở ở trẻ em hoặc bệnh nhân đang trong trạng thái kích động, mất ý thức.

Với vận tốc 737 mm/giây, máy chỉ mất 1-2 giây để quét xong hệ mạch máu toàn thân. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn việc nín thở ở trẻ em hoặc bệnh nhân đang trong trạng thái kích động, mất ý thức. An toàn tối đa cho người bệnh: Giảm liều tia X đến 90% (chỉ tương đương mức bức xạ tự nhiên) và giảm 68% liều thuốc cản quang. Đây là "cứu cánh" cho những bệnh nhân suy thận hoặc những người cần tầm soát định kỳ.

Giảm liều tia X đến 90% (chỉ tương đương mức bức xạ tự nhiên) và giảm 68% liều thuốc cản quang. Đây là "cứu cánh" cho những bệnh nhân suy thận hoặc những người cần tầm soát định kỳ. Dữ liệu đa mức năng lượng: Nhờ phân tích phổ năng lượng, máy có khả năng định lượng i-ốt và khử hoàn toàn ảnh giả do kim loại (stent, van tim). Bác sĩ giờ đây có thể khảo sát được trong lòng stent để kiểm tra tình trạng lòng mạch bên trong.

Nhờ phân tích phổ năng lượng, máy có khả năng định lượng i-ốt và khử hoàn toàn ảnh giả do kim loại (stent, van tim). Bác sĩ giờ đây có thể khảo sát được trong lòng stent để kiểm tra tình trạng lòng mạch bên trong. Ứng dụng đa khoa toàn diện: Từ việc phát hiện hạch ung thư chỉ 2-3 mm đến việc đánh giá độ rò rỉ quanh van tim hay các tổn thương kính mờ nhỏ nhất ở phổi.

Các chỉ định có ưu điểm nổi bật của chụp CT Photon-Counting Naeotom Alpha:

Chụp động mạch vành, đặc biệt ở bệnh nhân sau đặt stent, người lớn tuổi nguy cơ vôi hóa cao (đặc biệt khi thang điểm vôi hóa động mạch vành Agatston Score >400), rối loạn nhịp và nhịp tim nhanh, chụp CT tim tầm soát với liều tia cực thấp.

Bệnh nhân có nguy cơ cao cho đột tử và nhồi máu cơ tim cấp.

Có kim loại trong cơ thể: stent, coil, clip phình mạch, khớp nhân tạo...

Chụp CT toàn thân đánh giá, tầm soát và theo dõi ung thư lâu dài bằng nhiều lần CT.

Trẻ em, bệnh nhân béo phì hoặc thể trạng lớn cần giảm liều tia tối đa và hình ảnh chất lượng cao.

Khảo sát nhiều cơ quan hoặc nhiều hệ mạch máu trong một lần chụp (tim, não, phổi, động mạch chủ, mạch chi...).

Bệnh lý tai – xương chũm và nền sọ.

Lợi ích cộng đồng và tầm nhìn của Bệnh viện Triều An

Việc triển khai CT đếm Photon không chỉ là bước đột phá kỹ thuật mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Công nghệ này giúp tầm soát không xâm lấn với độ chính xác cao cho người dân TP.HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đặc biệt ý nghĩa với nhóm bệnh nhân nhạy cảm như trẻ em, người già và người mắc bệnh nền phức tạp.

Thành lập từ năm 2001 với quy mô 350 giường và 16 chuyên khoa sâu, Bệnh viện Triều An luôn kiên trì với phương châm "Tình thương và chất lượng". Sự đầu tư mạnh mẽ vào "tinh hoa công nghệ" NAEOTOM Alpha chính là lời cam kết của chúng tôi trong việc mang y học chuẩn quốc tế về phục vụ người dân, biến công nghệ thành "tấm khiên" vững chắc nhất bảo vệ sức khỏe cộng đồng.