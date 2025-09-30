Kỷ niệm 10 năm BioGaia Việt Nam: Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Thụy Điển

Ngày 20.9 vừa qua, lễ kỷ niệm 10 năm BioGaia Việt Nam đã diễn ra một cách trọng thể, đánh dấu chặng đường phát triển ấn tượng của thương hiệu men vi sinh hàng đầu thế giới đến từ Thụy Điển, tại thị trường Việt Nam.

Đại diện BioVagen và BioGaia AB có mặt tại buổi lễ Nguồn ảnh: BioVagen

Sự kiện vinh dự có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, cùng ông Hok Ting Yau, Giám đốc Kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tập đoàn BioGaia AB.

Ở góc độ chiến lược toàn cầu, ông Hok Ting Yau cũng khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của BioGaia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương: "Sự tin tưởng của các chuyên gia và người tiêu dùng Việt chính là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư và phát triển mạnh mẽ hơn nữa".

Đại diện BioGaia AB Thụy Điển ông Hok Ting Yau (bên phải) trao quà cho đại diện BioVagen (bên trái) Nguồn ảnh: BioVagen

Trong phần chia sẻ của mình, ông Ting cũng một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của chủng lợi khuẩn L.reuteri Protectis®, có nguồn gốc từ sữa mẹ và bảo hộ sáng chế toàn cầu bởi tập đoàn BioGaia AB Thụy Điển.

Đây là lợi khuẩn độc quyền chỉ có trong các sản phẩm của BioGaia. Nhờ cơ chế tác động đa chiều, L.reuteri Protectis® tạo ra reuterin, acid lactic và acetic, giúp ức chế vi khuẩn có hại, nuôi dưỡng lợi khuẩn, xây dựng hệ vi sinh đường ruột cân bằng, khỏe mạnh từ đó giúp tăng cường miễn dịch tự nhiên.

Hiệu quả của L.reuteri Protectis® đã được chứng minh qua hơn 30 năm nghiên cứu với 183 kiểm chứng lâm sàng trên hơn 18.000 đối tượng ở nhiều nhóm tuổi. Chủng lợi khuẩn này cũng được khuyến nghị bởi các tổ chức y khoa hàng đầu thế giới như Tổ chức Tiêu hóa Thế giới (WGO); Hiệp hội Tiêu hóa, Gan mật và Dinh dưỡng Nhi khoa châu Âu (ESPGHAN) và được FDA Hoa Kỳ chứng nhận an toàn cấp cao nhất GRAS

Chính từ nền tảng khoa học vững chắc ấy, BioGaia xác lập tầm nhìn "Trở thành thương hiệu men vi sinh đáng tin cậy bậc nhất thế giới" xoay quanh năm giá trị cốt lõi: con người và văn hóa, đầu tư cho tăng trưởng, chuyển đổi số, khoa học dẫn dắt và phát triển bền vững. Không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng, BioGaia còn góp phần lan tỏa triết lý sống Lagom, bí quyết hạnh phúc "biết đủ" của người Thụy Điển. Triết lý này được thể hiện trong từng sản phẩm của thương hiệu, cung cấp "vừa đủ" lợi khuẩn thiết yếu, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và cơ thể đạt trạng thái cân bằng tự nhiên.

Mười năm tại Việt Nam của BioGaia, thông qua đối tác chiến lược BioVagen, là một hành trình của niềm tin vào khoa học. Sự tin tưởng của người tiêu dùng và các chuyên gia y tế đã một lần nữa khẳng định triết lý cốt lõi làm nên thành công của thương hiệu - "Khi khoa học được chọn, sự phát triển bền vững sẽ vươn xa".