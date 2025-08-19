Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Kỷ niệm 30 năm, Toyota tung loạt ưu đãi lớn cho khách mua xe trong tháng 8

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
19/08/2025 09:00 GMT+7

Toyota và hệ thống đại lý trên toàn quốc đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn lên đến 75 triệu đồng, áp dụng trong tháng 8.2025.

Kết thúc tháng 7.2025, Toyota Việt Nam ghi nhận 6.841 xe (bao gồm Lexus) được bán ra. Hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn được triển khai từ nay đến hết ngày 31.8.

Kỷ niệm 30 năm, Toyota tung loạt ưu đãi lớn cho khách mua xe trong tháng 8- Ảnh 1.

Ưu đãi lớn nhất dành cho Veloz Cross và Avanza Premio với chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, giúp khách hàng tiết kiệm đến 75 triệu đồng. Vios được ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tổng giá trị lên đến 35 triệu đồng. Bộ đôi xe nhập khẩu Yaris Cross và Corolla Cross cũng áp dụng ưu đãi đến 50% lệ phí trước bạ. Khách hàng mua Corolla Cross bản thuần xăng còn được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Bên cạnh đó, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cũng triển khai loạt chính sách hỗ trợ lãi suất vay: Chỉ từ 2,99%/năm cho tất cả các mẫu xe hybrid hiện được Toyota phân phối chính hãng tại Việt Nam; Chỉ từ 3,49%/năm cho Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross bản xăng, Corolla Cross bản xăng và Innova Cross bản xăng. Ngoài ra, khách hàng bán xe cũ và mua xe mới thuộc các dòng xe Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV tại các Đại lý Toyota Sure cũng nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn trong tháng 8.2025.

Khám phá thêm chủ đề

Toyota kỷ niệm 30 năm Ưu đãi Veloz Cross Avanza Premio
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận