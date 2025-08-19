Kỷ niệm 30 năm, Toyota tung loạt ưu đãi lớn cho khách mua xe trong tháng 8

Kết thúc tháng 7.2025, Toyota Việt Nam ghi nhận 6.841 xe (bao gồm Lexus) được bán ra. Hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn được triển khai từ nay đến hết ngày 31.8.

Ưu đãi lớn nhất dành cho Veloz Cross và Avanza Premio với chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, giúp khách hàng tiết kiệm đến 75 triệu đồng. Vios được ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tổng giá trị lên đến 35 triệu đồng. Bộ đôi xe nhập khẩu Yaris Cross và Corolla Cross cũng áp dụng ưu đãi đến 50% lệ phí trước bạ. Khách hàng mua Corolla Cross bản thuần xăng còn được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Bên cạnh đó, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cũng triển khai loạt chính sách hỗ trợ lãi suất vay: Chỉ từ 2,99%/năm cho tất cả các mẫu xe hybrid hiện được Toyota phân phối chính hãng tại Việt Nam; Chỉ từ 3,49%/năm cho Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross bản xăng, Corolla Cross bản xăng và Innova Cross bản xăng. Ngoài ra, khách hàng bán xe cũ và mua xe mới thuộc các dòng xe Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV tại các Đại lý Toyota Sure cũng nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn trong tháng 8.2025.