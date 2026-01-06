Kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên: Khát vọng dấn thân và bứt phá trong kỷ nguyên số

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo TP.HCM cùng Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Trong không khí trang trọng và ấm cúng, các thế hệ làm Báo Thanh Niên cùng những người bạn đồng hành đã cùng nhìn lại chặng đường 40 năm hình thành và phát triển. Từ số báo đầu tiên ra đời vào ngày 3.1.1986 - thời khắc bản lề của công cuộc Đổi mới, đến nay Báo Thanh Niên đã trở thành thương hiệu báo chí uy tín hàng đầu. Tờ báo luôn gắn liền với tôn chỉ mục đích: Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy.

Báo Thanh Niên vinh dự đón nhận cờ truyền thống của UBND TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH