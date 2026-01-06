Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên: Khát vọng dấn thân và bứt phá trong kỷ nguyên số
Nguyễn Anh - Vũ Đoan
06/01/2026 17:59 GMT+7

Chiều 5.1.2026, Báo Thanh Niên long trọng kỷ niệm 40 năm phát hành số báo đầu tiên. Đây là dấu mốc quan trọng để Thanh Niên tiếp tục khẳng định vị thế và bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, xứng đáng với niềm tin của hàng triệu bạn đọc.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo TP.HCM cùng Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Trong không khí trang trọng và ấm cúng, các thế hệ làm Báo Thanh Niên cùng những người bạn đồng hành đã cùng nhìn lại chặng đường 40 năm hình thành và phát triển. Từ số báo đầu tiên ra đời vào ngày 3.1.1986 - thời khắc bản lề của công cuộc Đổi mới, đến nay Báo Thanh Niên đã trở thành thương hiệu báo chí uy tín hàng đầu. Tờ báo luôn gắn liền với tôn chỉ mục đích: Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy.

Kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên: Khát vọng dấn thân - Ảnh 1.

Báo Thanh Niên vinh dự đón nhận cờ truyền thống của UBND TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

40 năm Báo Thanh Niên - từ đổi mới đến kỷ nguyên mới

40 năm trước, trong những ngày đầu đổi mới, Báo Thanh Niên ra đời từ khát vọng dấn thân và phụng sự đất nước. Từ số báo đầu tiên đầy gian khó đến hành trình chuyển mình trong kỷ nguyên mới, Thanh Niên luôn đồng hành cùng hơi thở thời đại, giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm và lý tưởng của một tờ báo vì quốc gia, dân tộc và con người Việt Nam.

Báo in Thanh Niên: 40 năm chuyển mình trong thời đại số

Báo Thanh Niên 40 năm số báo đầu tiên kỷ niệm 40 năm kỷ nguyên số 40 năm thanh niên
