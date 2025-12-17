Kỷ niệm sinh nhật Belas 21 năm - Tri ân giảm đến 80%++ tất cả dịch vụ

Tất cả dịch vụ được áp dụng không giới hạn thời gian sử dụng. Khách hàng có thể mua trước và sử dụng sau, đồng thời được hỗ trợ thanh toán trả góp trong 6, 9, 12 tháng với đa dạng ngân hàng liên kết. Chương trình áp dụng từ 1.12 đến 31.12.

Từ một ý niệm nhỏ - đến thương hiệu được triệu người tin chọn. Khởi đầu từ sứ mệnh giản dị: "Mang đến vẻ đẹp và sự tự tin cho phụ nữ Việt, để họ cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày".

Belas đã từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa an toàn, với hơn 2 thập kỷ không ngừng nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ quốc tế. Từ Thermage FLX, Mini Thermage, HIFU Plus cho đến BAP Elite, Ultra Exo, Hair B+ Booster - mỗi công nghệ được triển khai tại Belas đều mang một chuẩn mực riêng: an toàn - hiệu quả - cá nhân hóa cho từng làn da, từng giai đoạn thanh xuân.

Nổi trội hơn hết Belas có các dịch vụ tiêm trẻ hóa hot trend thẩm mỹ sinh học, giải pháp phục tiêm ít điểm trên da. Có thể giúp da căng mướt - đàn hồi - sáng khỏe sau một liệu trình ngắn. Hoạt chất trẻ hóa được đưa trực tiếp vào lớp da cần xử lý, kích hoạt quá trình sản sinh collagen - elastin, cải thiện làn da và mang lại bề mặt da mịn mượt, tươi mới theo cách tự nhiên.

Ngoài ra, tiêm cân chỉnh khuôn mặt tăng sinh tự nhiên cũng là một trong những dịch vụ HOT HIT nhất hiện nay tại Belas. Hướng đến sự hài hòa từng đường nét bằng việc kích hoạt tăng sinh tự nhiên của cấu trúc mô da. Gương mặt được nâng đỡ - siết cơ - cải thiện góc cạnh mà không cần can thiệp mạnh. Hiệu quả trẻ trung, thon gọn nhưng bền vững, giữ trọn vẻ đẹp tự nhiên đúng chuẩn tự nhiên.

Các dịch vụ làm đẹp tại Belas Beauty Clinic đang ưu đãi cực sốc và được hàng triệu khách hàng tin chọn:

Triệt lông Hàn băng New IPL -10 độ C: đây là liệu pháp nằm trong top dịch vụ được yêu thích nhất tại Belas với công nghệ New IPL, tích hợp đầu làm lạnh -10⁰C thế hệ mới 2025, giúp triệt sạch mọi loại lông sau 1 liệu trình mà không đau rát, phù hợp cả vùng nhạy cảm. Triệt lông Hàn băng New IPL -10 độ C đã chinh phục hơn 1 triệu khách hàng nhờ hiệu quả và được bảo hành lên đến 5 năm.

Công nghệ Thermage trẻ hóa không phẫu thuật thế hệ mới từ Mỹ: Liệu trình mang đến hiệu quả sau 60 phút: cải thiện nếp nhăn - nâng cơ - tạo V-line. Phù hợp với mọi độ tuổi từ 25 đến 65. Dịp sinh nhật 21 năm, liệu trình được trợ giá lên đến 63% trong tháng 12.

Liệu trình tạo cằm V-line không phẫu thuật: đột phá với công nghệ siêu âm hội tụ Hifu 2025 tác động sâu đến lớp SMAS, mang lại hiệu quả nâng cơ - thon gọn tương đương phẫu thuật căng chỉ. Liệu trình được yêu thích bởi khả năng định hình V-line ngay sau liệu trình đầu tiên mà không cần phẫu thuật. Đây là liệu trình được yêu thích tại Belas Beauty Clinic.

Liệu trình Mini Thermage - Trẻ hóa đột phá 5in1: Tích hợp công nghệ Hifu và Thermage FLX, Mini Thermage mang đến liệu trình trẻ hóa sau 60 phút. Với khả năng kích thích tăng sinh collagen mạnh mẽ gấp 3 lần công nghệ thông thường, Liệu trình Mini Thermage đã chinh phục hơn 10 triệu khách hàng khắp thế giới nhờ bộ ba quyền năng hỗ trợ: căng da - xóa nhăn - nâng cơ. Nhân dịp sinh nhật 21 năm, Belas mang đến ưu đãi: giảm 66% kèm quà tặng hấp dẫn.

Liệu trình ULTRA EXO - Dịch vụ mới nhất, được yêu thích tại Belas vì "phục hồi da sau 1 buổi, không đau - không sưng". Ứng dụng công nghệ Exosome & PDRN ADN cá hồi, liệu trình Ultra Exo giúp cấp ẩm sinh học, làm dịu - phục hồi làn da nhạy cảm, da sau peel, laser, đồng thời tăng 30% độ ẩm và độ đàn hồi sau buổi đầu - trở thành liệu trình được phái đẹp lựa chọn nhiều nhất tháng sinh nhật Belas. Belas tung deal trợ giá lên đến 58% duy nhất tháng 12.

Liệu trình BAP ELITE - Dịch vụ trẻ hóa da không xâm lấn, được nhiều khách hàng lựa chọn vì hiệu quả căng bóng sau 3 ngày. Với hoạt chất HA tinh khiết 250 triệu Dalton và kỹ thuật tiêm 5 điểm sinh học theo chuẩn châu Âu, liệu trình BAP ELITE mang lại làn da săn chắc - ẩm mịn - đàn hồi tự nhiên, không bầm, không nghỉ dưỡng, hiệu quả duy trì đến 12 tháng - lựa chọn hàng đầu của phụ nữ 25+ tại Belas Beauty Clinic. Belas mang đến ưu đãi đỉnh cao giảm đến 46%.

HAIR B+ BOOSTER - Dịch vụ mới nhất tái sinh nang tóc bằng công nghệ Exosome, tóc mọc nhanh - chắc khỏe

Belas Beauty Clinic giới thiệu liệu trình Hair Exo, công nghệ ExoSCRT™ tách chiết Exosome tinh khiết kết hợp tế bào gốc người, giúp giảm rụng tóc sau 4 buổi, tăng mật độ tóc trong 6 tuần - liệu trình phục hồi tóc an toàn, nhẹ êm, không đau.

Liệu trình Hair B+ Booster tại Belas ứng dụng công nghệ kích hoạt mọc tóc tiên tiến kết hợp PRP tự thân giàu tiểu cầu và hoạt chất stem cell peptide complex, giúp nuôi dưỡng nang tóc từ gốc, giảm rụng - tăng mọc sau 4 buổi liệu trình, phục hồi mái tóc chắc khỏe, dày mượt tự nhiên mà không đau - không nghỉ dưỡng.

Từ chăm sóc da cao cấp, trẻ hóa công nghệ Thermage đến triệt lông thế hệ mới, mỗi dịch vụ tại Belas đều là minh chứng cho cam kết không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, mang đến vẻ đẹp hoàn mỹ cho phái đẹp Việt.