Kỹ sư phần mềm chọn học lên cao sớm để thích ứng với AI

Sau hơn ba năm làm việc trong ngành phần mềm, anh Nguyễn Duy Hưng, quản lý dự án cho một công ty công nghệ tại Hà Nội, nhận ra khoảng trống kiến thức khi tham gia những dự án về AI. Việc trực tiếp làm việc cùng các kỹ sư có chuyên môn về AI khiến anh nhận thấy sự khác biệt giữa sử dụng công cụ và hiểu sâu về mô hình, dữ liệu cũng như quy trình phía sau. Do đó, anh lựa chọn học Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm định hướng AI thay vì chỉ tiếp tục tự tìm hiểu từng công cụ mới.

"Nhiều bạn trẻ trong nhóm có kiến thức rất sâu về mô hình và quy trình huấn luyện. Nếu không bổ sung kiến thức bài bản, mình khó có thể tham gia sâu ở vai trò kỹ thuật và rất dễ bị tụt lại trong làn sóng chuyển đổi này", Hưng nói.

Tương tự, anh Mai Quang Minh, kỹ sư phần mềm tại FPT Software, tìm kiếm cơ hội học cao học sau vài năm đi làm khi nhận thấy các dự án AI trong công ty phát triển nhanh. Trong quá trình học, anh tiếp cận sâu hơn về học máy, xử lý ảnh và các mô hình ngôn ngữ lớn. Những kiến thức này được Minh áp dụng vào dự án nội bộ, trong đó có việc xây dựng hệ thống truy xuất thông tin kết hợp tạo nội dung, qua đó có thêm cơ hội tham gia các dự án liên quan đến dữ liệu và AI.

Một lớp học Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm trường Đại học FPT

Thống kê từ chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm định hướng AI (MSE AI) của Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Trường đại học FPT, cho thấy 62% học viên của chương trình đang ở làm việc ở vai trò chuyên viên. Nhóm này gồm lập trình viên, kỹ sư phần mềm, kỹ sư an ninh mạng và những người làm quản lý dự án trong lĩnh vực công nghệ.

Động lực học cao học của nhóm này không hoàn toàn giống nhau. Với Hưng và Minh, việc học chuyên sâu về AI gắn với mong muốn mở rộng phạm vi chuyên môn và tham gia nhiều hơn vào các dự án mới trong lĩnh vực này. Trong khi đó, một số người lựa chọn tiếp cận AI để bổ sung cho chuyên môn hiện có, từ đó giải quyết tốt hơn những bài toán trong công việc.

Trường hợp của Lê Ngọc Long, kỹ sư an ninh mạng, là ví dụ tiêu biểu. Anh tìm cách kết hợp AI với chuyên môn an toàn thông tin đang có. Trong quá trình học, anh vận dụng các thuật toán học máy để xây dựng công cụ hỗ trợ giám sát an toàn thông tin tự động, qua đó tối ưu một số công việc xử lý dữ liệu và vận hành tại đơn vị.

Nhiều kỹ sư phần mềm học tiếp lên cao học từ sớm để thích ứng với sự thay đổi của ngành

Những lựa chọn này diễn ra trong bối cảnh yêu cầu kỹ năng của ngành công nghệ đang thay đổi nhanh. Báo cáo Future of Jobs 2025 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) dự báo khoảng 39% kỹ năng cốt lõi của người lao động sẽ thay đổi hoặc trở nên lỗi thời trong giai đoạn 2025-2030. AI và dữ liệu lớn nằm trong nhóm những kỹ năng công nghệ có tốc độ tăng trưởng nhu cầu nhanh nhất.

Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, mức độ phổ biến của AI cũng tăng nhanh. Khảo sát dành cho các nhà phát triển phần mềm của Stack Overflow năm 2025 cho thấy 84% người tham gia đang sử dụng hoặc dự định sử dụng công cụ AI trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, khoảng 46% cho biết họ không tin tưởng hoàn toàn vào độ chính xác của kết quả do AI tạo ra. Điều này khiến khả năng kiểm tra, đánh giá và hiểu cách công nghệ vận hành trở thành một phần quan trọng bên cạnh kỹ năng sử dụng công cụ.

Học viên Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm Trường đại học FPT trong lễ khai giảng

Đáp ứng nhu cầu này, chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm định hướng AI (MSE AI) của Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Trường đại học FPT, kết hợp nền tảng kỹ thuật phần mềm với kiến thức về trí tuệ nhân tạo, học máy, dữ liệu lớn và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Nội dung học bao gồm học máy, học sâu, xử lý dữ liệu lớn, dữ liệu hình ảnh, video và ngôn ngữ, cùng các công nghệ như IoT, DevOps và MLOps. Học viên đồng thời được thực hành thiết kế, triển khai và tối ưu các mô hình AI, cũng như phát triển hệ thống phần mềm tích hợp AI.

Chương trình kéo dài 18 tháng, học ngoài giờ hành chính, phù hợp với người đã đi làm và muốn duy trì công việc trong quá trình học. Hiện, FSB đang tuyển sinh MSE AI tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ với chương trình học bổng hấp dẫn.

Độc giả có thể tìm hiểu chi tiết tại caohoc.fpt.edu.vn hoặc qua hotline 0932939981.