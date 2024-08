Kỹ sư Phan Văn Điền: Luôn tận tâm với công tác an toàn điện

Vào ngành điện từ những năm 1990, anh Điền được nhận xét là người có tính cách cẩn thận, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu cái mới và luôn quan tâm đến đồng nghiệp trong đơn vị. Từ đó đến nay, anh được phân công qua nhiều vị trí công tác tại Công ty Điện lực Củ Chi như: Công nhân Đội quản lý lưới điện (1990 - 1994); Tổ điều độ, rồi trưởng ca điều độ (1994 - 2005); Tổ khảo sát - Phòng kinh doanh (2005 - 2008); Phó phòng kỹ thuật, kiêm cán bộ phụ trách bảo hộ lao động (2008 - 2013); Đội phó Đội quản lý lưới điện (từ 2013 - 2015). Kỹ sư an toàn chuyên trách (2015 - nay).

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ được giao, anh luôn chủ động tham mưu cho Ban giám đốc về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), theo dõi, đôn đốc thực hiện, kiểm tra về kỹ thuật ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ,... Mặc dù địa bàn cung cấp điện của Công ty Điện lực Củ Chi rộng, nhưng anh luôn ưu tiên phần lớn thời gian để đến hiện trường trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở anh em thực hiện tốt công tác an toàn, vừa để kịp thời đưa ra biện pháp khắc phục những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo an toàn lao động, vừa có thể hỗ trợ anh em công nhân lúc cần thiết trong công tác kiểm soát an toàn.

Anh Phan Văn Điền chia sẻ: "Ngành điện là ngành đặc thù có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn lao động. Là người làm công tác an toàn chuyên trách, tôi luôn xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình là mỗi ngày đều phải quan tâm, nhắc nhở anh em về công tác an toàn trong phổ biến đầu giờ. Bên cạnh đó phải đi kiểm tra hiện trường, hằng tháng phải tổ chức sinh hoạt an toàn, từ đó đánh giá những cái nào anh em làm được, cái nào chưa làm được, để rút kinh nghiệm cho bản thân tất cả người lao động. Việc đảm bảo an toàn này không chỉ là mệnh lệnh, quy tắc của đơn vị trên mà còn là vì chính bản thân của mỗi công nhân, là hạnh phúc của người thân trong gia đình".

Ông Trần Văn Phạm - Phó giám đốc kỹ thuật Công ty Điện lực Củ Chi có nhiều năm trực tiếp lãnh đạo và theo sát các công việc của anh Điền chia sẻ: "Anh Điền rất nhiệt tình trong công tác, năng nổ, những sáng kiến của anh Điền không những mang lại kinh tế mà còn mang lại an toàn cho người lao động và thao tác thuận lợi. Anh cũng thường xuyên có những kiến nghị, đề xuất để khen thưởng kịp thời đối với nhân viên thực hiện tốt công tác an toàn điện, đề xuất xử lý, răn đe những trường hợp không chấp hành quy trình, quy định về an toàn lao động trong đơn vị", ông Trần Văn Phạm chia sẻ thêm.

Kỹ sư Phan Văn Điền (áo trắng) luôn dành nhiều thời gian ra hiện trường nhắc nhở anh em công nhân thực hiện các biện pháp an toàn

Nhiều sáng kiến từ thực tiễn công tác

34 năm công tác với nhiều vị trí công việc khác nhau, nên anh thấu hiểu được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác của bản thân và anh em công nhân, sự phiền hà của khách hàng mỗi khi mất điện vì vậy anh đã nghiên cứu đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp giúp anh em công nhân đỡ vất vả hơn và đặc biệt là luôn đảm bảo an toàn. Trong số những sáng kiến đã thực hiện, anh Điền tâm đắc nhất với 2 sáng kiến:

Đó là sáng kiến đề tài "Nghiên cứu phương pháp sửa chữa, bảo trì trạm biến thế phân phối đối với đường dây trên không, với tiêu chí không gây mất điện khách hàng". Việc triển khai thực hiện đề tài nêu trên đã đem lại hiệu quả cao trong công tác cung cấp điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khách hàng. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu dùng điện của khách hàng, cung cấp điện đầy đủ và kịp thời cho các sự kiện quan trọng, các ngày Lễ lớn, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán,... Đề tài làm lợi cho đơn vị 2,5 tỉ đồng/năm.

Sáng kiến thứ 2 mà anh tâm đắc đó là "Dùng Jumper thực hiện công tác kiểm tra thay chì FCO bằng phương pháp Bypass lưới trung thế, không gây mất điện khách hàng". Khi đưa sáng kiến vào áp dụng thực tế đã giúp công tác kiểm tra thay chì FCO để ngăn ngừa sự cố được thực hiện một cách chủ động, số lượng các vị trí được thực hiện tùy theo tình hình thực tế cần thiết (do không làm mất điện khách hàng), góp phần đảm bảo vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn quản lý. Sáng kiến ước tính đã giúp đơn vị làm lợi 2,15 tỉ đồng/năm.

Giảng viên nội bộ - đào tạo hàng trăm thợ giỏi

Song song với việc đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp hỗ trợ công tác chuyên môn và đảm bảo an toàn cho anh em công nhân, anh Phan Văn Điền còn biết là đến một người "Thầy" - giảng viên nội bộ của Tổng công ty Điện lực TP.HCM đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo cho đội ngũ công nhân trực tiếp mới về nhận nhiệm vụ về trình độ tay nghề và quy trình kỹ thuật an toàn điện hằng năm. Tính trong 5 năm gần đây, anh đã đào tạo bồi dưỡng trình độ tay nghề định kỳ hằng năm cho hơn 1.000 lượt người. Ngoài ra, anh còn trực tiếp huấn luyện cho đội thi thợ giỏi cấp Tổng công ty tham dự các hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại hàng trăm thợ giỏi của Tổng công ty Điện lực TP.HCM đạt danh hiệu thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghề Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp trung hạ thế đều do anh Điền đào tạo.

Để thuận tiện cho công tác đào tạo nêu trên, anh Điền đã cùng nhóm tác giả xây dựng bộ tài liệu "Về trình tự thực hiện các bài thi thợ giỏi cho đường dây và trạm biến áp phân phối" và chuyển thể bằng hình ảnh video clip trực quan. Qua đó, giúp người công nhân dễ dàng nắm bắt, thực hành chuẩn xác, nhanh gọn, an toàn trong lao động và nâng cao trình độ tay nghề. Bộ tài liệu này được Ban lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP.HCM đánh giá cao và được công nhận sáng kiến cấp Tổng công ty vào năm 2023. Cá nhân anh được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tuyên dương "Giảng viên nội bộ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam" năm 2023.

Anh Phan Văn Điền đang bồi huấn kiến thức an toàn điện cho anh em công nhân

Không chỉ xuất sắc trong nhiệm vụ chuyên môn, anh Phan Văn Điền còn là người thợ điện không ngại khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Công ty, Công đoàn tổ chức. Khi Tổng công ty Điện lực TPHCM thành lập đội xung kích hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, anh Điền đã tình nguyện đăng kí tham gia và cùng với đội xung kích EVNHCMC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được lãnh đạo EVNHCMC biểu dương, khen thưởng.

Anh Phan Văn Điền (bên phải) đang cùng anh em công nhân phân loại thanh sắt để tiến hành dựng trụ (Đội xung kích EVNHCMC)

Với những thành tích nổi bật, anh Phan Văn Điền nhiều lần được lãnh đạo đơn vị và các cấp tuyên dương khen thưởng. Được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP.HCM… trao tặng bằng khen.

Những thành tích này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác vận hành lưới điện. Anh Phan Văn Điền chính là tấm gương sáng về người thợ điện tận tụy, đầy tâm huyết, là tấm gương lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, công nhân viên, lao động ngành điện TP.HCM cùng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ là đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn cho TP.HCM.