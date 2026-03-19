Kỹ sư xây dựng làm nông nghiệp công nghệ cao với mô hình trồng dưa lưới

Rời công trình xây dựng, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

Năm 2023, xuất phát từ niềm đam mê đổi mới, ông Bảo thử nghiệm trồng dưa lưới bằng phương pháp thủy canh. Đến năm 2024, ông quyết định nghỉ hẳn ngành xây dựng sau 15 năm gắn bó để tập trung phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp trồng trọt và chăn nuôi đa dạng như nuôi lươn, ốc, yến và trồng đông trùng hạ thảo.

Ông Nguyễn Quốc Bảo hiện có 4 nhà màng trồng dưa lưới

Theo ông Bảo, nông nghiệp ngày nay không còn là nghề "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", mà có thể tạo ra giá trị cao nếu biết ứng dụng khoa học - công nghệ. Từ nhận thức đó, ông mạnh dạn đầu tư hệ thống thủy canh tuần hoàn nước, một giải pháp tiên tiến đang được nhiều nhà vườn lựa chọn.

Hệ thống vận hành theo cơ chế khép kín, dung dịch dinh dưỡng được bơm từ bể chứa lên máng trồng, nuôi dưỡng bộ rễ, sau đó quay trở lại bể để tái sử dụng. Cách làm này giúp tiết kiệm tối đa nước và phân bón, đồng thời hạn chế mầm bệnh từ đất, tạo môi trường sinh trưởng ổn định cho cây.

Mô hình cho phép kiểm soát tốt chất lượng trái, từ trọng lượng đến độ ngọt. Tuy nhiên, đổi lại là yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối ở từng công đoạn. "Chỉ cần sai một bước, cả hệ thống có thể bị ảnh hưởng, không phải từng cây riêng lẻ. Thậm chí cài đặt sai thời gian, trái dưa có thể nứt hoặc hư hàng loạt", ông Bảo chia sẻ.

Hiện, trang trại dưa lưới của ông Bảo có 4 nhà màng, tổng diện tích 1.200 m2. Nhờ trồng luân phiên, mỗi năm ông thu hoạch nhiều vụ, mỗi vụ đạt năng suất từ 1 đến 1,5 tấn. Với giá bán 60.000 - 70.000 đồng/kg, mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 30% sau khi trừ chi phí.

Chuẩn hóa quy trình trồng, nâng cao giá trị dưa lưới

Ông Bảo cho biết, quy trình trồng dưa lưới tại trang trại được xây dựng theo hướng khép kín và kiểm soát chặt chẽ. Hạt giống ươm trong giá thể xơ dừa khoảng 10 ngày trước khi đưa vào hệ thống thủy canh. Giai đoạn pha dung dịch dinh dưỡng là "khâu quyết định", bởi nếu sai tỷ lệ, các nguyên tố có thể kết tủa khiến cây không hấp thụ được dưỡng chất.

Khi cây bước vào giai đoạn ra hoa, ông tiến hành thụ phấn và tuyển chọn trái. Mỗi dây chỉ giữ lại một trái đạt tiêu chuẩn nhằm đảm bảo đồng đều kích thước và chất lượng. Từ thời điểm này, toàn bộ quá trình chăm sóc không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ duy trì nguồn dinh dưỡng sạch. Sau khoảng 85 ngày, dưa đạt độ ngọt từ 13 - 15°Brix, trọng lượng từ 2,5 - 4 kg/trái thì bắt đầu thu hoạch.

Không dừng lại ở sản phẩm tươi, ông Bảo còn chế biến sâu như nước ép và dưa sấy thăng hoa nhằm đa dạng hóa sản phẩm. Dưa lưới sấy giữ nguyên hương vị, giòn ngọt, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Đồng thời, cơ sở thực hiện kiểm nghiệm dư lượng để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trước khi đưa ra thị trường.

Trang trại của ông Bảo thường mở cửa đón học sinh, sinh viên đến tham quan, trải nghiệm. Đây không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm, mà còn góp phần lan tỏa tư duy làm nông nghiệp công nghệ cao đến thế hệ trẻ.

Song song dưa lưới, ông Bảo mở rộng sản xuất theo hướng tuần hoàn, trong đó có mô hình nuôi lươn tự nhiên kết hợp hệ thống lọc nước khép kín. Nhờ tái tạo môi trường gần với tự nhiên, lươn sinh trưởng tốt, ít dịch bệnh, sau khoảng 2 tháng có thể xuất bán. Ngoài ra, ông còn đầu tư nuôi yến và trồng đông trùng hạ thảo trên cơ chất tổ yến, tạo ra chuỗi sản phẩm đặc trưng, góp phần gia tăng giá trị kinh tế.