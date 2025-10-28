Kỳ thi OLP, OlpAI, Procon, ICPC 2025: Mời doanh nghiệp kết nối nhân tài công nghệ

Đây là nơi ươm mầm tài năng công nghệ trẻ, đồng thời là cầu nối chiến lược giữa các trường đại học và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế.

Sự kiện công nghệ uy tín quy mô quốc gia và quốc tế

Từ năm 1992 đến nay, OLP trở thành biểu tượng của phong trào học tập - nghiên cứu CNTT-TT trong sinh viên. Từ năm 2006, Việt Nam chính thức là điểm thi khu vực châu Á của ICPC - kỳ thi lập trình lâu đời và danh giá bậc nhất thế giới.

Chuỗi sự kiện công nghệ quy mô quốc gia và quốc tế là dịp doanh nghiệp kết nối nhân tài

Từ năm 2019, kỳ thi Procon Việt Nam được tổ chức với sự hỗ trợ từ NAROCK Nhật Bản, và năm 2025 đánh dấu sự ra đời của Olympic Trí tuệ Nhân tạo Sinh viên Việt Nam (OlpAI) - lần đầu tiên tổ chức, thể hiện bước tiến mạnh mẽ của giáo dục công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực AI.

Qua nhiều năm, các kỳ thi đã trở thành "bệ phóng" cho hàng nghìn sinh viên tài năng hiện đang làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn, đóng góp trực tiếp vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Năm 2025, chuỗi sự kiện danh giá này diễn ra từ ngày 8 - 12.12, tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), do Bộ GD&ĐT, Hội Tin học Việt Nam, Ban tổ chức và Hội đồng cố vấn ICPC Việt Nam phối hợp tổ chức. Sự kiện được bảo trợ bởi Bộ GD-ĐT, Bộ KH-CN, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, UBND TP.HCM.

Nội dung của kỳ thi năm nay gồm 8 khối thi cá nhân/đồng đội, cụ thể:

OLP'25: Khối A (cá nhân Siêu Cúp OLP), Khối B (cá nhân Chuyên Tin học), Khối C (cá nhân Không chuyên Tin học), Khối H (Tập thể Phần mềm nguồn mở)

OlpAI'25: Khối thi tập thể Lập trình Trí tuệ Nhân tạo

Procon'25: Khối thi tập thể Lập trình đối kháng theo mô hình Nhật Bản

ICPC Asia HCMC 2025: Khối E (Tập thể ICPC dành cho Việt Nam và Châu Á), Khối F (Tập thể ICPC dành cho khối Không chuyên)

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 1.000 sinh viên Công nghệ thông tin xuất sắc cùng hơn 200 huấn luyện viên đại diện của khoảng 100 trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên cả nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kỳ thi dự kiến thu hút hơn 1.000 sinh viên Công nghệ thông tin xuất sắc

Với quy mô tầm cỡ quốc gia và quốc tế, Kỳ thi OLP, OlpAI, Procon, ICPC năm 2025 đang là sân chơi học thuật uy tín, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu Công nghệ thông tin trong sinh viên cả nước. Bước ra từ kỳ thi, nhiều sinh viên xuất sắc đã trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu, đóng góp nhiều giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo thiết thực cho cộng đồng.

Cơ hội vàng cho doanh nghiệp công nghệ tiên phong

Để góp phần mang lại thành công cho sự kiện, Ban Tổ chức trân trọng mời các doanh nghiệp, tổ chức công nghệ cùng đồng hành với kỳ thi OLP, OlpAI, Procon và ICPC 2025.

Sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ cho phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, mà còn mở ra cơ hội thiết thực trong việc kết nối và tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ tài năng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Qua đó, doanh nghiệp khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc phát triển nguồn nhân lực số quốc gia.

Sự đồng hành của doanh nghiệp mở ra cơ hội hợp tác bền vững giữa đại học - doanh nghiệp - xã hội

Các hình thức đồng hành gồm: tài trợ hiện kim, đặt gian hàng giới thiệu sản phẩm dịch vụ trong khuôn viên tổ chức kỳ thi, kết nối trực tiếp với các sinh viên xuất sắc từ nhiều trường đại học, sinh viên trên cả nước để tuyển dụng nguồn lực tài năng. Hoạt động này góp phần quảng bá thương hiệu doanh nghiệp rộng rãi trên các kênh chính thức, ấn phẩm truyền thông của kỳ thi và nhiều trang tin báo chí uy tín, nâng cao độ nhận diện đến với đông đảo sinh viên, các đơn vị trong và ngoài lĩnh vực.

Ban tổ chức tin rằng, với sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ tiên phong, kỳ thi năm 2025 sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là biểu tượng uy tín của cộng đồng Công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác bền vững giữa Đại học - Doanh nghiệp - Xã hội.