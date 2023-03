Kỳ thi riêng của khối trường công an sẽ diễn ra ngày 3.7

Tại hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2023 trong công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức mới đây, ông Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an), cho biết năm 2023, Bộ Công an tiếp tục tổ chức kỳ thi riêng đánh giá tuyển sinh để làm căn cứ xét tuyển vào các trường công an.



Kỳ thi đánh giá tuyển sinh ĐH 2023 của Bộ Công an dự kiến tổ chức vào ngày 3.7 PH.S

Theo kế hoạch dự kiến, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 sẽ diễn ra trong các ngày 2 - 3.7. Trong đó, thí sinh đến làm thủ tục tại các học viện, trường công an vào ngày 2.7, làm bài thi ngày 3.7.

Năm nay, Bộ Công an tiếp tục tuyển sinh vào các trường công an theo 3 phương thức, trong đó phương thức được dành nhiều chỉ tiêu nhất là xét tuyển thông qua thi tuyển đối với tất cả các thí sinh đạt điều kiện xét tuyển ĐH công an nhân dân.

Các thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 28 - 29.6, sau đó đến trường công an để thi bài thi đánh giá của Bộ Công an. Điểm xét tuyển sẽ tổng hợp từ kết quả thi tốt nghiệp THPT và bài thi của Bộ Công an. Trong đó, bài thi của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, bài thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

Được biết, năm ngoái là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức kỳ thi riêng, kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT để tổ chức xét tuyển. Kỳ thi được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao.

Cấu trúc đề thi mang tính tổng hợp, đánh giá toàn diện kiến thức của học sinh và có sự phân hoá cao, đòi hỏi thí sinh phải nắm vững kiến thức các môn THPT, tiếp cận với cách kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực của học sinh. Đồng thời, bài thi đánh giá của Bộ Công an có thêm phần tự luận, phần đòi hỏi năng lực của thí sinh bên cạnh các nội dung đã được đánh giá ở phần thi trắc nghiệm.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, đây chính là nền tảng vững chắc để thí sinh trúng tuyển có thể tự tin nắm bắt đầy đủ kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội, nghiệp vụ ở bậc ĐH tại các trường công an.