Kỳ thủ Lê Quang Liêm thể hiện tài trí trên đất Mỹ

Đ ÁNH BẠI 2 TÀI NĂNG CỜ VUA M Ỹ

Ngay ở ngày tranh tài đầu tiên của giải cờ vua nhanh và chớp Saint Louis, kỳ thủ 32 tuổi của VN đã xuất sắc đánh bại 2 đại diện chủ nhà là cựu số 2 thế giới So Wesley và thần đồng cờ vua Mỹ Xiong Jeffery. Trong đó Quang Liêm nhận được nhiều lời khen ở ván thắng trước "kình địch" So Wesley. Đó là ván đấu mà Liêm kiểm soát tốt thế trận, hóa giải các "âm mưu" tấn công từ phía So Wesley. Ở tàn cuộc, Liêm quyết định chọn nước thí quân mã gây bối rối cho đối thủ và trước sức ép thời gian cạn kiệt, So Wesley buộc phải chấp nhận thua cuộc. Nhờ đó kỳ thủ số 1 VN kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với vị trí độc tôn trên bảng xếp hạng của giải đấu danh giá có đến 10 "cao thủ" làng cờ vua thế giới góp mặt.

Lê Quang Liêm (phải) tranh tài giải cờ vua nhanh và chớp Saint Louis 2023 GCT

Ở ngày thi đấu thứ hai diễn ra hôm qua 16.11, Lê Quang Liêm cũng thể hiện được tài năng khi cầm hòa kỳ thủ số 1 Hà Lan Anish Giri (hạng 7 thế giới). Rơi vào tình thế vô cùng khó khăn ở tàn cuộc nhưng với sự tỉnh táo, nhanh nhẹn và chuẩn xác, Liêm buộc Anish Giri phải chấp nhận chia điểm. Ván đấu kéo dài 84 nước và rất "hại não" này khiến Liêm không kịp hồi phục, và đó là một phần nguyên nhân khiến anh chấp nhận thất thủ trước kỳ thủ số 2 thế giới Caruana Fabiano (Mỹ). Tuy nhiên phải thừa nhận Caruana Fabiano đã thể hiện được tài năng với thế trận áp đảo và xứng đáng có được chiến thắng này. Để thua trận đầu tiên tại giải, Liêm có 7 điểm, kém đối thủ dẫn đầu Ray Robson (Mỹ) 1 điểm. Giải đấu vẫn còn 3 ván cờ nhanh và 18 ván cờ chớp nên cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch vẫn rộng mở với kỳ thủ số 1 VN.

M ỐC SON SỰ NGHIỆP

Năm 2023 đánh dấu cột mốc tròn 10 năm kỳ thủ số 1 VN đến Mỹ và đạt rất nhiều thành tựu. Nhận học bổng toàn phần trị giá 35.000 USD của Trường ĐH Webster vào năm 2013, Quang Liêm đến Mỹ mang theo khát vọng vừa học văn hóa giỏi vừa chơi cờ vua đỉnh cao. Không chỉ tốt nghiệp loại xuất sắc, Liêm còn là trụ cột của đội tuyển cờ vua Trường ĐH Webster. Đáng nể hơn khi ra trường, anh được mời làm HLV trưởng đội tuyển cờ vua Trường ĐH Webster, đồng thời trở thành Giám đốc Học viện Cờ vua SPICE.

Lê Quang Liêm - niềm tự hào lớn của thể thao Việt Nam

Tháng 7.2023, Quang Liêm vượt qua nhiều đối thủ mạnh để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải cờ vua quốc tế Biel Grandmaster tại Thụy Sĩ. Nhờ thành tích này mà kỳ thủ số 1 VN lần đầu tiên trong sự nghiệp chạm mốc elo 2.740, và cũng lần đầu xếp hạng 15 thế giới. Anh cũng góp mặt ở sân chơi cao nhất là World Cup cờ vua 2023 và giành quyền vào vòng 3. Quỹ thời gian hạn hẹp nhưng Liêm luôn sẵn sàng trở về khoác áo đội tuyển cờ vua VN tranh tài ở các giải đấu quan trọng như ASIAD 19, trước đó là SEA Games 31 trên sân nhà. Năm qua kỳ thủ số 1 VN còn lấy được chứng chỉ HLV cao cấp của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE). Với niềm đam mê cờ vua vô tận, Quang Liêm nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó dài lâu với môn thể thao trí tuệ này.