Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Kỹ thuật hiện đại có thể giúp vợ chồng mang gene bệnh di truyền sinh con khỏe mạnh

Huỳnh Na
Huỳnh Na
19/08/2025 08:00 GMT+7

Việt Nam có khoảng 40.000 trẻ mắc bệnh lý di truyền mỗi năm. Trẻ mắc các dị tật bẩm sinh tim, não, thiếu máu, các bệnh hiếm gặp… gây khuyết tật trí tuệ và vận động, suy giảm tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.

Trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản, việc chẩn đoán, sàng lọc các bệnh lý di truyền đóng vai trò đặc biệt quan trọng giúp đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh. Tại IVF Tâm Anh áp dụng nhiều phương pháp và kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực di truyền học, giúp tầm soát lên tới 2.000 dị tật bẩm sinh bao gồm các hội chứng Edwards, Patau, Down, Jacobs, Turner, hội chứng siêu nữ hoặc Triple X… và các bệnh lý như thalassemia, rối loạn chuyển hóa, xơ nang...

20 giờ thứ ba, ngày 19.8.2025, các chuyên gia - bác sĩ - chuyên viên phôi học và di truyền học của IVF Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề "Kỹ thuật hiện đại có thể giúp vợ chồng mang gene bệnh lý di truyền sinh con khỏe mạnh". Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp. Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) để nhận tư vấn.

