Kỹ thuật trẻ TMP hỗ trợ phục hồi hệ thống điện sau mưa lũ tại miền Trung

Đợt mưa lũ cuối tháng 11 và đầu tháng 12.2025 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung, làm hư hỏng hệ thống điện, chia cắt giao thông và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân. Thực hiện Chỉ thị 4373/CT-EVNGENCO2 và Công văn 67/CV-ĐTNGENCO2, Đoàn Thanh niên TMP đã cử 2 đoàn viên kỹ thuật là Huỳnh Văn Bé Luân, Đội Thí nghiệm và Đoàn Đức Học, Đội Thiết bị điện, Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa cơ điện thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp phục hồi điện sinh hoạt cho người dân.

Đoàn viên TMP Đoàn Đức Học (ngoài cùng bên trái) và Huỳnh Văn Bé Luân (thứ tư từ phải sang) cùng lực lượng thanh niên trong EVNGENCO2 tham gia hoạt động

Các nhiệm vụ kỹ thuật này đóng vai trò then chốt giúp người dân nhanh chóng ổn định lại nhịp sống sau thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh thiết bị sinh hoạt bị hư hại, hệ thống điện dân dụng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và nhân lực địa phương đang thiếu hụt.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm ngành điện

Không chỉ góp phần khắc phục sự cố sau mưa lũ, chương trình còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm của ngành điện đối với cộng đồng.

Hoạt động lần này mang hai giá trị nổi bật. Trước hết là giá trị kỹ thuật, khi lực lượng kỹ thuật trẻ của ngành Điện có khả năng xử lý nhanh, chính xác và an toàn các hệ thống thiết bị hư hỏng sau thiên tai, qua đó giảm thiểu nguy cơ mất an toàn điện và đẩy nhanh tiến trình phục hồi tại địa phương. Bên cạnh đó là giá trị xã hội và tinh thần, thể hiện nghĩa tình của người lao động ngành Điện đối với đồng bào vùng thiên tai, tiếp nối truyền thống "Kịp thời - trách nhiệm - vì cộng đồng" mà Tổng công ty Phát điện 2 luôn quán triệt trong các hoạt động ứng cứu.

Chính vì vậy, chương trình được xác định "cần được tiến hành khẩn trương, kịp thời, thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên và nghĩa tình của người lao động ngành Điện". Trong suốt quá trình tham gia, dù phải làm việc trong điều kiện thời tiết bất lợi và thiếu thốn thiết bị, đoàn viên TMP vẫn giữ vững tinh thần cầu thị, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng thanh niên các đơn vị bạn. Sự hào hứng khi được trực tiếp vận dụng chuyên môn để hỗ trợ cộng đồng đã trở thành điểm sáng của chương trình, đồng thời là cơ hội quý báu để các đoàn viên trẻ rèn luyện bản lĩnh và nâng cao kỹ năng xử lý sự cố thực tế ngoài hiện trường.

Tuổi trẻ TMP xung kích thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Sự tham gia của lực lượng kỹ thuật trẻ TMP trong chương trình hỗ trợ không chỉ thể hiện tinh thần vì cộng đồng mà còn khẳng định vai trò của doanh nghiệp ngành Điện trong thực hiện trách nhiệm xã hội. Đoàn Thanh niên TMP sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong các nhiệm vụ hỗ trợ khẩn cấp, an sinh xã hội trong thời gian tới, đóng góp thiết thực cho cộng đồng và lan tỏa hình ảnh đẹp của TMP, một doanh nghiệp trách nhiệm, nhân văn và luôn đồng hành cùng người dân.