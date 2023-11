Kỹ thuật viên Nguyễn Khắc Bảo - Gương điển hình về học tập chủ động

Sinh năm 1988, anh Nguyễn Khắc Bảo đã có gần 10 năm công tác tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Công việc hằng ngày là trực tiếp tham gia vận hành các thiết bị, đảm bảo quá trình vận hành của tổ máy liên tục, an toàn, tin cậy, kinh tế. Trong quá trình lao động, anh Bảo không ngừng trau dồi, học hỏi, chủ động tham mưu với người phụ trách chuyên môn nhằm thúc đẩy sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của phân xưởng.

Anh Bảo là kỹ thuật viên tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Đặc biệt, phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, anh Bảo đã có nhiều ý tưởng sáng kiến thiết thực, được công ty công nhận và đánh giá cao. Tiêu biểu như các sáng kiến: "Cải tiến hiển thị tín hiệu động cơ vần trục turbine chính về DCS, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1" giúp việc giám sát turbine được an toàn và đầy đủ hơn, góp phần hạn chế được các tình trạng cong trục turbine; "Thiết kế module thống kê thời gian vận hành, sản lượng điện theo công suất trên DCS của tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1" đã góp phần tiết kiệm chi phí trong quá trình khởi động. So với trước khi thực hiện sáng kiến: có số liệu trực quan, đỡ mất thời gian trend; "Thiết kế mạch kiểm tra độ tin cậy hệ thống liên động bảo vệ lò hơi MFT Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1" giải pháp đã giúp ca vận hành kịp thời phát hiện các Relay trip lò hơi khi mới phát sinh hư hỏng, đảm bảo an toàn hơn cho tổ máy; "Thiết kế mạch mã hóa hệ thống điều khiển APH bằng PLC S7200 (Do module mã hóa hiện không còn sản xuất) NMNĐ Duyên Hải 1" giải pháp đã giúp máy kịp thời có vật tư thay thế tương đương với thiết bị đang vận hành khi phát sinh hư hỏng thiết bị...

Anh Bảo kiểm tra thiết bị vận hành

Chia sẻ về phong trào học tập chủ động, anh Bảo cho biết: Bản thân anh luôn không ngừng nỗ lực cố gắng học tập, đặc biệt, trong giai đoạn công nghệ 4.0 như hiện nay. Khi kiến thức xã hội thay đổi nhanh từng ngày, nếu không cập nhật, tiếp thu, sáng tạo, ứng dụng những cái mới và thay đổi cách nghĩ, cách làm sẽ không đảm bảo được hiệu quả công việc. Chính vì vậy, trong quá trình làm việc, cứ có ý tưởng mới là anh lại bắt tay vào nghiên cứu, sáng tạo. Lâu dần trở thành thói quen trong công việc, từ đó có những đề tài, sáng kiến hữu ích được đưa vào áp dụng hiệu quả.