Kỳ tích cứu sống bệnh nhân bị ngưng tim trên đường cao tốc

Ngày 20.6, BS.CK2 Ngô Tuấn Hiệp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vạn An (Long An), chia sẻ với PV Thanh Niên về hành trình ngoạn mục cứu sống bệnh nhân R. (73 tuổi, Việt kiều Mỹ) bị ngưng tim đột ngột lúc 18 giờ 44 ngày 31.5 vừa qua, khi ô tô đang di chuyển trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Ngưng tim trên cao tốc, may mắn rẽ đúng "ngã ba sinh tử"

Theo người nhà bệnh nhân, ông R. cùng gia đình từ Mỹ về quê ở tỉnh Đồng Tháp thăm người thân. Hôm xảy ra sự việc, cả gia đình từ Đồng Tháp lên TP.HCM thì ông R. bất ngờ xuất hiện triệu chứng khó thở, tím tái toàn thân. Lúc này, xe đang di chuyển trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cách ngã ba rẽ vào TP.Tân An (Long An) khoảng 1,5 km.

BS.CK2 Ngô Tuấn Hiệp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vạn An, kể lại quá trình cấp cứu thành công cho bệnh nhân R. bị ngưng tim khi đang đi di chuyển trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương ẢNH: BẮC BÌNH

"Người nhà là con gái của bệnh nhân lập tức xác định bệnh viện gần nhất và yêu cầu tài xế cho xe rẽ vào lối ra Tân An. Khoảng 6 phút sau, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vạn An trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở", bác sĩ Hiệp kể.

Ngay lập tức, ê kíp trực cấp cứu do BS Hiệp trực tiếp phụ trách thực hiện ép tim ngoài lồng ngực và đặt nội khí quản. Sau vài phút ép tim, bệnh nhân có lại mạch và huyết áp. Tuy nhiên, lượng dịch hồng trào ra từ nội khí quản rất nhiều, chỉ số SpO2 (độ bão hòa ô xy máu) chỉ đạt 60 - 70%. Phù phổi cấp, nghi nhồi máu cơ tim, hơi thở rất yếu ớt.

Trong giây phút căng thẳng đó, BS Hiệp nhận định đây có thể là một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp gây phù phổi và ngưng tim. Bệnh nhân được hút dịch hồng tích cực, bóp bóng hỗ trợ thở và sử dụng thuốc điều trị phù phổi cấp. Các hoạt động này được tiến hành rất nhịp nhàng. Sau vài phút cấp cứu tích cực, chỉ số SpO2 phục hồi lên 95%.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vạn An khen thưởng khích lệ tinh thần ê kíp đã phối hợp nhịp nhàng trong cấp cứu bệnh nhân R.

ẢNH: T.H

"Chúng tôi biết rằng đây chỉ là bước đầu, bệnh nhân cần được hồi sức chuyên sâu hơn. Tôi lập tức liên hệ TS.BS Trần Hòa ở Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và được đồng ý tiếp nhận bệnh nhân chuyển viện", BS Hiệp cho biết.

Một ê kíp gồm 3 điều dưỡng của Bệnh viện đa khoa Vạn An lập tức lên xe cấp cứu. Một người phụ trách bóp bóng, một người hút đàm nhớt, một người theo dõi huyết áp và truyền thuốc liên tục trong quá trình vận chuyển. Chỉ trong vòng 60 phút, bệnh nhân đã được đưa đến Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Sự kết hợp nhịp nhàng giữa bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, ông R. được điều trị hồi sức tích cực trong 6 ngày, cai máy thở thành công và hồi phục dần. Ông đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ê kíp cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Vạn An cùng BS Trần Hòa và các nhân viên y tế đã "kéo ông về từ tay tử thần".

BS Hiệp cho biết, trường hợp này sống sót nhờ nhiều yếu tố then chốt cùng hội tụ của sự bình tĩnh và quyết đoán của người nhà, phản ứng kịp thời và đúng quy trình của đội cấp cứu, xử trí phù phổi cấp đúng thuốc, vận chuyển an toàn, và sự phối hợp hiệu quả với tuyến trên. Song, cũng phải thừa nhận bệnh nhân là người cực kỳ may mắn vì tỷ lệ sống sót đối với các trường hợp tương tự là dưới 10%.

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình từ khi phát hiện bệnh nhân ngưng tim đột ngột trên cao tốc cho đến khi đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM mà việc xử lý có bất kỳ sai sót nào sẽ khiến khiến bệnh nhân tử vong ngay lập tức. Ví dụ như trên cao tốc mà người nhà quyết định di chuyển luôn đến TP.HCM...

Theo BS Hiệp, trường hợp này là minh chứng sống động cho vai trò quan trọng của cấp cứu tuyến đầu trong hệ thống y tế. Chỉ với vài phút chậm trễ hoặc xử lý sai, tính mạng bệnh nhân có thể không giữ được. Đồng thời, sự kết nối nhịp nhàng giữa bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương đã giúp tăng cơ hội sống sót cho bệnh nhân.

"Điều làm tôi hạnh phúc nhất là được thấy bệnh nhân bị ngưng tim đã hồi phục, mỉm cười rời khỏi phòng hồi sức và nói lời cảm ơn. Với một bác sĩ cấp cứu, không gì quý giá hơn khoảnh khắc đó", BS Hiệp chia sẻ.