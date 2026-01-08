Kỳ tích giữ thai thành công bằng kỹ thuật chuyên sâu sau hai lần sảy

Thách thức từ ca bệnh khó: Cổ tử cung ngắn bẩm sinh và tiền sử 2 lần sảy thai to

Hai lần mang thai, hai lần buộc phải dừng lại hành trình làm mẹ ở tuần thai 14 và 19 để lại cho chị L. nỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm. Với cổ tử cung bẩm sinh ngắn và nhỏ, mỗi thai kỳ đối với chị đều là một cuộc đánh cược đầy rủi ro, nơi đích đến dường như luôn ở ngoài tầm với.

Ngay cả ở lần mang thai thứ hai, khi đã được khâu cổ tử cung dự phòng qua ngả âm đạo, thai kỳ của chị vẫn không thể trọn vẹn. Niềm vui làm mẹ một lần nữa khép lại trong tiếc nuối.

Sau những mất mát liên tiếp, chị L. cùng gia đình quyết định tìm đến Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ), với hy vọng được xây dựng lại một kế hoạch thai kỳ an toàn hơn cho chặng đường phía trước.

Bước tiến y học tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Tại đây, dựa trên tiền sử thất bại khâu cổ tử cung ngả âm đạo, các bác sĩ Phương Châu đã thăm khám, hội chẩn kỹ lưỡng và đưa ra chỉ định quan trọng: nên phẫu thuật khâu cổ tử cung ngả bụng trước khi mang thai trở lại.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Duy Linh - Cố vấn chuyên môn, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, người trực tiếp phẫu thuật cho chị L. cho biết, với trường hợp đặc biệt như chị L. người đã từng thất bại trong việc giữ thai bằng khâu cổ tử cung ngả âm đạo, nếu tiếp tục thực hiện phương pháp này sẽ rất khó giữ được thai.

"Khâu cổ tử cung ngả bụng là phẫu thuật được chỉ định khi bệnh nhân đã từng thất bại với khâu cổ tử cung ngả âm đạo trước đây hoặc có bất thường cổ tử cung, khiến việc khâu cổ tử cung ngả âm đạo không thực hiện được. Đây chính là phương án tối ưu và có tỷ lệ giữ thai thành công rất cao, với tỷ lệ trẻ sinh sống > 95%, tỷ lệ trẻ sinh sau 34 tuần > 80%...", bác sĩ Linh chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Duy Linh và ê kíp thực hiện khâu cổ tử cung ngả bụng trước khi mang thai hơn 1 năm

Khâu cổ tử cung ngả bụng có thể được thực hiện bằng phương pháp phẫu thuật nội soi hoặc mổ mở. Tuy nhiên, phẫu thuật nội soi sẽ được ưu tiên hơn do có nhiều ưu điểm, như ít đau hơn, thời gian hồi phục nhanh hơn, sẹo mổ nhỏ hơn, thẩm mỹ hơn.

Càng đặc biệt hơn, sản phụ L. là một trong những trường hợp đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long đạt kết quả thai nhi chào đời khỏe mạnh nhờ can thiệp khâu cổ tử cung ngả bụng.

"Trái ngọt" nhờ phác đồ theo dõi chặt chẽ

Với sự tin tưởng tuyệt đối và sự đồng hành chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ Phương Châu, chị L. bước vào thai kỳ tiếp theo.

Trong suốt thai kỳ, chị đã thăm khám tại và được các bác sĩ theo dõi theo phác đồ dành riêng cho các thai kỳ nguy cơ cao. Với phác đồ này, đồng nghĩa với việc mẹ và thai nhi luôn được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ để kịp thời có những can thiệp phù hợp ngay khi có dấu hiệu bất thường xảy ra.

Sản phụ được mổ lấy thai lúc thai đủ tháng, ca mổ diễn ra thuận lợi

Nhờ sự nỗ lực của chuyên môn của bệnh viện và sự phối hợp của sản phụ, kết quả thai nhi phát triển tốt, các chỉ số quan trọng đều an toàn, đặc biệt chiều dài cổ tử cung được theo dõi cẩn thận, luôn dài > 30 mm, lỗ trong cổ tử cung luôn kín trong suốt quá trình mang thai, đặc biệt 3 tháng giữa thai kỳ.

"Trái ngọt" đã đến vào đầu tháng 11, sản phụ được mổ lấy thai lúc thai đủ tháng, đón một bé trai khỏe mạnh, cân nặng 3.100 gram trong niềm vui vỡ òa của mẹ, cha và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phương Châu. Một hành trình mang thai đầy gian nan đã có một cái kết viên mãn "Mẹ tròn con vuông".

Bé trai 3.100 gr khỏe mạnh chào đời trong sự vui mừng của gia đình và đội ngũ chuyên môn

Câu chuyện của sản phụ L. được xem là minh chứng cho những cơ hội mới mà y học hiện đại mang lại cho các thai phụ có nguy cơ cao. Với những trường hợp từng thất bại khi khâu cổ tử cung ngả âm đạo, các chuyên gia cho rằng việc tiếp cận những cơ sở y tế uy tín, có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và đủ năng lực triển khai kỹ thuật khâu cổ tử cung ngả bụng có thể mở ra thêm lựa chọn điều trị, góp phần nâng cao khả năng giữ thai và sinh con an toàn.

Với kinh nghiệm gần 15 năm phẫu thuật nội soi, đội ngũ chuyên môn tại Phương Châu đã thực hiện hơn vài nghìn ca phẫu thuật nội soi để điều trị các bệnh lý phụ khoa qua ngả bụng hay ngả âm đạo. Vì vậy, các bác sĩ Phương Châu hoàn toàn đủ điều kiện và kinh nghiệm để có thể triển khai khâu cổ tử cung ngả bụng mà không gặp nhiều khó khăn.