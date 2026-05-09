Kỳ tích mang tên 'Tiệm phở anh Hai' tại Vietnam Game Awards 2026

Tối 8.5, lễ trao giải Vietnam Game Awards 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), khép lại ngày hoạt động đầu tiên của sự kiện Vietnam GameVerse. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 500 khách mời và 3.000 khán giả, những người đã có mặt từ sớm sau một ngày tham quan hơn 100 gian hàng triển lãm.

Vietnam Game Awards năm nay tiến hành trao 21 hạng mục giải thưởng, được phân chia thành 4 nhóm chính: The Golden Galaxy (game phát hành tại Việt Nam), The Golden Sun (game Việt), The Golden Star (Esports) và The Golden Gear (thiết bị, dịch vụ).

Đại diện nhà phát triển nhận giải "Game Việt của năm" Ảnh: BTC

Tại nhóm The Golden Sun (dành cho game Việt), kết quả đáng chú ý thuộc về Tiệm phở anh Hai với 2 danh hiệu Game Indie Việt xuất sắc và Game Việt của năm. Việc một sản phẩm trò chơi độc lập được xướng tên tại lễ trao giải cho thấy năng lực sản xuất của các studio quy mô nhỏ trong nước. Đây là một kết quả cụ thể cho thấy các nhà phát triển nội địa hoàn toàn có thể sử dụng nội dung nguyên bản để thiết kế trò chơi.

Cùng trong nhóm giải này, tựa game Prince of Persia: The Lost Crown Mobile giành cú đúp với hai hạng mục về thiết kế đồ họa và gameplay. Danh hiệu Nhà phát triển game xuất sắc được trao cho iKame Global, trong khi GihOt Studio nhận giải Nhà phát triển game tiềm năng.

Tiến đến nhóm giải thưởng The Golden Galaxy, danh hiệu cao nhất "Game của năm" chính thức thuộc về FC Mobile VN. Kết quả này được đánh giá dựa trên các dữ liệu về chất lượng vận hành, quy mô cộng đồng và khả năng duy trì mức độ hoạt động trên thị trường trong suốt năm qua.

Hạng mục Nhà phát hành game xướng tên VNGGames và Funtap Games. VNGGames đánh dấu lần thứ tư nhận giải thưởng này nhờ kết quả duy trì vận hành hơn 200 tựa game trong nước và 40 game quốc tế (bao gồm Võ Lâm Truyền Kỳ, Valorant, PUBG Mobile, Play Together VNG...). Đối với Funtap Games, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này được vinh danh, dựa trên hệ thống 9,4 triệu người dùng hoạt động hằng tháng và kết quả hợp tác với hơn 150 đối tác quốc tế thông qua các sản phẩm như Genshin Impact, Mobile Legends: Bang Bang, Last War: Survival.

Bên cạnh các giải thưởng được phân tích nêu trên, hệ thống danh hiệu của Vietnam Game Awards 2026 tiếp tục trao các danh hiệu thuộc mảng thiết bị phần cứng, thanh toán điện tử và thể thao điện tử chuyên nghiệp.