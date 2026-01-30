Kỳ tích tại Đồng Nai: Trường tư thục ‘ghi danh’ bảng vàng học sinh giỏi quốc gia

ABC Edu – Trường tư thục duy nhất tại Đồng Nai có học sinh đạt giải HSG quốc gia

Hiện tượng từ một ngôi trường "không chuyên"

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi (HSG) Quốc gia THPT từ lâu vốn được xem là sân chơi thế mạnh của học sinh đến từ các trường THPT chuyên trên cả nước. Tuy nhiên, bảng vàng năm nay đã xuất hiện một "hiện tượng" thú vị tại tỉnh Đồng Nai. Giữa dàn hào quang của các trường công lập trọng điểm, 2 học sinh của Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Á Châu (Đồng Nai) đã xuất sắc ghi tên mình vào danh sách đoạt giải quốc gia.

Cụ thể, em Lê Hoàng Nam (lớp SACEi 12C1) đã xuất sắc đạt giải Ba và em Trần Tấn Phát (lớp SACEi 12C1) đạt giải Khuyến khích, đều ở bộ môn Tiếng Anh. Đáng chú ý, đây cũng là trường tư thục duy nhất của tỉnh có học sinh góp mặt trong đội tuyển và mang về vinh quang cho giáo dục tỉnh nhà tại đấu trường trí tuệ này.

Học sinh Lê Hoàng Nam (lớp SACEi 12C1) đạt giải 3 kỳ thi HSG cấp quốc gia môn tiếng Anh

"Chìa khóa" từ chương trình song bằng Việt - Úc

Điều khiến dư luận quan tâm hơn cả là lộ trình học tập của hai "gương mặt vàng" này. Được biết, cả Hoàng Nam và Tấn Phát đều đang theo học Chương trình SACE International (SACEi) được giảng dạy trực tiếp tại trường. Đây là chương trình trung học bang Nam Úc, cho phép học sinh sở hữu Song bằng (Bằng tốt nghiệp THPT Việt Nam và bằng SACE quốc tế).

Việc theo đuổi chương trình SACEi không chỉ giúp các em sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ nhất mà còn rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu và học thuật theo tiêu chuẩn toàn cầu. Thành tích tại kỳ thi HSG Quốc gia chính là câu trả lời rõ nhất cho hiệu quả của việc kết hợp hài hòa giữa chương trình chuẩn quốc tế và nền tảng kiến thức chuyên sâu của Việt Nam.

Khẳng định vị thế trường tư thục chất lượng cao

Thành tích của Hoàng Nam và Tấn Phát không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là minh chứng rõ nét cho một xu hướng mới: Chất lượng giảng dạy tại các trường tư thục đang ngày càng được nâng cao và tiệm cận với giáo dục mũi nhọn.

Học sinh Trần Tấn Phát (lớp SACEi 12C1) đạt giải khuyến khích kỳ thi HSG cấp quốc gia môn tiếng Anh

Sự chuyển mình này đã và đang củng cố niềm tin mạnh mẽ cho phụ huynh. Thay vì áp lực con phải vào bằng được trường chuyên, nhiều gia đình hiện nay ưu tiên lựa chọn môi trường tư thục chất lượng cao, chuẩn quốc tế - nơi có lộ trình đào tạo song bằng giúp học sinh vừa vững kiến thức chuẩn quốc gia, vừa sẵn sàng bước ra thế giới với các chứng chỉ quốc tế danh giá, sẵn sàng hội nhập toàn cầu.

Món quà ý nghĩa cho hành trình 8 năm

Đại diện Ban giám hiệu Trường Song ngữ Á Châu chia sẻ, thành tích này đến vào thời điểm vô cùng đặc biệt khi nhà trường đang kỷ niệm 8 năm thành lập. Đây được xem là "trái ngọt" sau hành trình bền bỉ xây dựng uy tín và bản sắc giáo dục riêng biệt.

"Thành công này là kết quả của sự kiên tâm từ phía nhà trường, sự tận tâm của thầy cô và ý chí bền bỉ của các em học sinh. Đây là minh chứng rằng tại môi trường ABC EDU, mọi tiềm năng của học sinh đều được khơi dậy và tạo điều kiện để tỏa sáng nhất", đại diện nhà trường cho biết.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định: Khi có định hướng chiến lược và tâm huyết, các trường tư thục hoàn toàn có thể đóng góp những "dấu son" ý nghĩa vào thành tích giáo dục chung của quốc gia, mở ra nhiều lựa chọn chất lượng cho học sinh và phụ huynh trong thời đại mới, khai phóng tiềm năng của học sinh để các em khẳng định bản thân và có thể vươn xa trong tương lai.