Kỳ tích về bé trai sinh non 26 tuần tại Bệnh viện Hạnh Phúc

Bé sinh non được nuôi dưỡng trong lồng ấp tại khoa NICU - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc

Kết quả của tinh thần không bỏ cuộc

Trong những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, một em bé sinh cực non đã hoàn thành hành trình kỳ diệu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc (thành viên thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ). Bé trai chào đời khi mới 26 tuần tuổi, nặng vỏn vẹn 750 gram, tình trạng suy hô hấp nặng, làn da mỏng manh, chưa thể tự thở - một thử thách lớn đối với cả bé và đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện. Sau 99 ngày được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức Sơ sinh (NICU), bé đã khỏe mạnh xuất viện vào ngày mùng 3 Tết, trở về với vòng tay gia đình để cùng đón năm mới.

99 ngày đội ngũ y bác sĩ tận tình chăm sóc bé

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thiên An, Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh (NICU), Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc, với trẻ sinh ở tuần 26, nguy cơ suy hô hấp, nhiễm trùng, suy dinh dưỡng và các biến chứng nguy hiểm luôn thường trực với các bé sinh cực non này.

"Ngay từ giây phút đầu tiên, chúng tôi đã triển khai phác đồ ‘Giờ Vàng’ - chăm sóc chuyên sâu trong 60 phút đầu đời, giúp bé có cơ hội sống sót cao nhất. Đây là một cuộc chiến lâu dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn, chuyên môn và tinh thần không bỏ cuộc của đội ngũ y bác sĩ", bác sĩ Thiên An chia sẻ.

Suốt nhiều tuần, bé được theo dõi chặt chẽ tình trạng phổi qua X-quang ngực tại giường và được bơm thuốc trưởng thành phổi qua nội khí quản để hỗ trợ sự hoàn thiện của hệ hô hấp. Đồng thời, được đặt catheter tĩnh mạch rốn để truyền dịch kết hợp với phác đồ nuôi dưỡng tối thiểu qua đường tiêu hóa nhằm kích thích hoạt động ruột và ngăn ngừa nguy cơ viêm ruột hoại tử.

Hạnh phúc đầu xuân

Sau 5 tuần kiên trì điều trị, bé dần có những chuyển biến tích cực. Bé bắt đầu tập cai máy thở và chuyển sang sử dụng CPAP mũi để hỗ trợ hô hấp. Đến tuần thứ 9, bé đã hoàn toàn cai CPAP và có thể tự thở. Đây là một dấu mốc quan trọng trên hành trình hồi phục, cho thấy bé dần thích nghi và đủ khả năng duy trì sự sống mà không cần thiết bị hỗ trợ.

Bác sĩ luôn tận tâm quan sát, hỗ trợ bé tại NICU của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc

Song song với các phương pháp điều trị chuyên sâu, chế độ dinh dưỡng tối ưu và sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ y bác sĩ cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình hồi phục của bé. Bé dần bắt nhịp, tăng cân đều đặn và đạt 2.320 gram trước ngày xuất viện, sẵn sàng trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Nhớ lại hành trình gian nan, chị N.T.N.N - mẹ của bé đã không giấu được nước mắt chia sẻ: "Hơn 3 tháng xa con là quãng thời gian dài đằng đẵng với vợ chồng tôi. Ngày con chào đời, tôi chỉ kịp nhìn con một thoáng trước khi con phải vào lồng ấp. Những ngày sau đó, mỗi phút giây đều là một cuộc chiến. Ngồi ngoài khoa NICU, lắng nghe bác sĩ cập nhật từng diễn biến nhỏ nhất về sức khỏe của con, tôi vừa lo lắng, vừa hy vọng. Tôi chỉ mong sớm được gặp con, được ôm con vào lòng".

Sau 99 ngày kiên cường chiến đấu, bé trai 26 tuần đã chính thức được xuất viện, sẵn sàng bước vào hành trình lớn khôn trong tình yêu thương của gia đình. Đây không chỉ là niềm hạnh phúc vô giá với cha mẹ mà còn là nguồn động lực to lớn dành cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng khoa Hồi sức Sơ sinh (NICU) của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc.

"Ngày hôm nay, con đã chính thức rời NICU và trở về vòng tay cha mẹ. Hành trình của con thật phi thường, và con đã chiến thắng! Sau này dù cuộc đời sẽ có lúc khó khăn thì con cũng hãy luôn nghĩ rằng những khó khăn đó đã là gì so với hồi bé xíu như này cơ chứ. Chúc em bé của mẹ một đời bình an, mạnh khỏe" - Chị N.T.N.N xúc động chia sẻ.

Nơi viết tiếp những câu chuyện kỳ tích

Là một trong những trung tâm hàng đầu về chăm sóc trẻ sinh non tại Việt Nam, Khoa Hồi sức Sơ sinh (NICU) của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc tự hào đã và đang mang đến những cơ hội sống quý giá cho hàng ngàn trẻ sinh non và cực non. Trong đó, phác đồ "Giờ Vàng" là một trong những kỹ thuật tiên tiến được bệnh viện tiên phong áp dụng tại Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập.

Không chỉ dựa vào hệ thống trang thiết bị hiện đại, phác đồ "Giờ Vàng" còn yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và kịp thời của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng giàu kinh nghiệm tại Khoa Hồi sức Sơ sinh (NICU) trong 60 phút đầu đời - giai đoạn mang tính quyết định đến sự sống còn và khả năng phát triển của trẻ sinh non, giảm tỷ lệ xảy ra các biến chứng nguy hiểm thường gặp ở trẻ sinh cực non. Nhờ vào các tiến bộ trong hồi sức sơ sinh chuyên sâu, tỷ lệ sống sót của trẻ sinh cực non đã cải thiện từ 30-50% lên đến 80% ở một số trường hợp.

Suốt 14 năm qua, với sự tận tâm và chuyên môn cao, NICU Hạnh Phúc đã điều trị thành công hơn 7.000 ca sơ sinh, cứu sống hơn 2.600 trẻ non và cực non từ 24 - 37 tuần.

Thêm thông tin về địa chỉ của bệnh viện:

Phòng Marketing Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc