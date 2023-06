Ký túc xá tuyển sinh viên giỏi vào ở, hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí

Ký túc xá Cỏ May vừa thông báo xét chọn sinh viên năm học 2023-2024. Theo đó, 100 sinh viên giỏi được chọn sẽ ở miễn phí, cấp học bổng toàn bộ học phí, sinh hoạt phí và hỗ trợ các chi phí học tập khác.

Ký túc xá Cỏ May thông báo xét chọn 100 sinh viên giỏi, hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2023-2024 KIM NGÂN

Theo thông báo, Ký túc xá Cỏ May dự kiến tuyển 100 sinh viên trúng tuyển vào các trường ĐH công lập tại TP.HCM và những tỉnh lân cận trong năm học 2023-2024.

Sinh viên cần có học lực giỏi bậc THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT từ 23 điểm trở lên, đạt từ 900 điểm trở lên trong kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM (nếu có). Ưu tiên học sinh giỏi có bằng khen, giấy khen giải thưởng cao cấp tỉnh, thành phố. Đồng thời, các trường hợp được xét chọn có gia cảnh nghèo, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, mồ côi cha mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ không có tài chính để tiếp tục việc học.

Các sinh viên này không chỉ được ở miễn phí mà còn được hỗ trợ nhiều chi phí học tập khác. Cụ thể là được hỗ trợ tiền ăn cấp theo tháng (trừ thời gian học trong hè, tết, đi học quân sự hoặc thực tập).

Đồng thời, Ký túc xá Cỏ May cấp học bổng toàn bộ học phí hệ đại trà cho năm đầu tiên. Để duy trì học bổng cho học kỳ tiếp theo, sinh viên cần có kết quả học tập trung bình học kỳ đạt loại giỏi (8/10 điểm hoặc 3.5/4.0 điểm) hoặc được nhận xét trong tốp 10% khá giỏi của khoa, ngành học.

Sinh viên còn được hỗ trợ học ngoại ngữ, tin học; được học tập kỹ năng mềm, sinh hoạt ngoại khóa do ký túc xá tổ chức. Ký túc xá còn hỗ trợ bảo hiểm tai nạn, y tế năm đầu tiên và cấp xét năm tiếp theo tính theo điểm học tập.

Tuy nhiên, sinh viên học giỏi nhưng thiếu ý thức rèn luyện cá nhân, đạo đức sẽ bị đưa ra khỏi ký túc xá hoặc có thể bị giảm chính sách hỗ trợ nếu không đạt tiêu chí về học tập.

Ký túc xá Cỏ May sẽ nhận hồ sơ từ ngày 5.7 đến hết ngày 25.8, thông báo kết quả sinh viên được xét chọn vào ký túc xá vào ngày 31.8 và làm thủ tục vào ở ngày 4.9.

Sinh viên thực hiện đăng ký theo 2 bước sau: Bước 1: Truy cập địa chỉ www.ktxcomay.com.vn, chọn thư mục Tuyển sinh và điền đầy đủ thông tin dự tuyển (từ ngày 5.7 đến 25.8).

Bước 2: Nộp hồ sơ giấy đến trực tiếp hoặc qua bưu điện tới văn phòng Ký túc xá Cỏ May (từ ngày 5.7 đến 25.8).

Ký túc xá Cỏ May - do doanh nhân Phạm Văn Bên-Chủ Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May xây dựng - được đưa vào hoạt động từ năm 2016 đến nay. Đây là năm thứ 8 ký túc xá này có chính sách hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, mồ côi cha hoặc mẹ, không có điều kiện tiếp tục con đường học tập bậc ĐH.