'Ký ức các thành phố' trên cung đường nghệ thuật Đà Lạt

Lâm Viên
Lâm Viên
19/04/2026 12:57 GMT+7

Gần 200 tác phẩm của các nghệ sĩ trong và ngoài nước được tuyển chọn triển lãm trên cung đường nghệ thuật Đà Lạt, với chủ đề "Ký ức các thành phố".

Tối 18.4, tại cung đường nghệ thuật Đà Lạt (phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Đồng), triển lãm ảnh “Ký ức các thành phố” chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật.

Một góc triển lãm "Ký ức các thành phố" trên cung đường nghệ thuật Đà Lạt

Sự kiện trưng bày gần 200 tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài nước được tuyển chọn và di chuyển từ sự kiện "Hanoi Biennale 2025" đến Đà Lạt, nơi những góc nhìn đa dạng gặp nhau, cùng kể những câu chuyện bằng hình ảnh.

Mỗi bức ảnh như một mảnh ghép của ký ức tập thể

Các tác phẩm mang đến những góc nhìn đa dạng về đời sống đô thị, ghi lại những khoảnh khắc quen thuộc nhưng giàu tính gợi nhớ, từ nhịp sống thường nhật đến những biến chuyển của không gian và con người theo dòng thời gian.

Thông qua hành trình thị giác này, triển lãm mở ra không gian kết nối giữa ký ức cá nhân và dòng chảy chung của các đô thị, nơi mỗi bức ảnh như một mảnh ghép của ký ức tập thể.

"Ký ức các thành phố" sẽ đọng lại lâu dài trong lòng người yêu nghệ thuật khi đến thăm Đà Lạt

Triển lãm kéo dài trong 45 ngày, kỳ vọng để lại những dư âm sâu lắng trong lòng công chúng và du khách khi đến với Đà Lạt.

Tin liên quan

Độc đáo Tuần nghệ thuật 'Đà Lạt mộng mơ’

Độc đáo Tuần nghệ thuật 'Đà Lạt mộng mơ’

Tuần nghệ thuật Đà Lạt mộng mơ , một sân chơi nghệ thuật độc đáo, giới thiệu 340 tác phẩm ở nhiều thể loại của gần 100 tác giả và các văn nghệ sĩ trẻ.

Khám phá thêm chủ đề

Ký ức các thành phố Triển lãm Lâm Đồng nghệ thuật Đà Lạt Đà Lạt
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

