Ký ức khó quên về tài tử Lê Công Tuấn Anh

Công chúng vẫn nhớ Lê Công Tuấn Anh qua ánh mắt buồn trong Vị đắng tình yêu hay hình ảnh lãng tử của một tài tử màn bạc thập niên 1990. Nhưng sau ánh hào quang ấy, điều khiến anh ở lại lâu trong ký ức đồng nghiệp và khán giả lại chính là sự chân thành, phóng khoáng cùng cách sống đầy yêu thương của một người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh.

Lê Công Tuấn Anh sau ánh đèn sân khấu

Nhà phê bình Đoàn Tuấn từng kể rằng sau thành công của Vị đắng tình yêu, Lê Công Tuấn Anh vụt sáng thành ngôi sao. Nhưng khi cầm trên tay những cuốn tạp chí viết về mình, anh chỉ cười rồi từ chối nhận thêm: “Em không thích mua cái gương về tự mình ngắm mình trong gương”. Điều đó đủ để thấy anh không quá bận tâm đến danh vọng hay hào quang.

Không chỉ ghi dấu ấn qua các vai diễn, Lê Công Tuấn Anh còn được yêu mến bởi cách sống giản dị, chân thành Ảnh: BTC DANAFF

Có lần, thấy chiếc túi của anh mở tung, tiền bạc giấy tờ nhét lộn xộn, người khác lo tiền sẽ rơi mất. Lê Công Tuấn Anh chỉ cười: “Nếu mà bay ra thì có người khác có niềm vui”. Đó không phải sự bất cần, mà là cách sống của một người chưa bao giờ xem vật chất là điều quan trọng nhất.

NSND Thu Hà từng chia sẻ rằng Lê Công Tuấn Anh thường dành tiền cát sê để làm từ thiện, giúp đỡ trẻ mồ côi. Những người hiểu anh đều biết đó còn là cách nam nghệ sĩ tự bù đắp cho những tổn thương tuổi thơ, cho cảm giác cô độc mà anh luôn giấu kín sau vẻ ngoài hào hoa.

Ở thời kỳ đỉnh cao, khi nhiều nghệ sĩ bắt đầu nghĩ về nhà cửa, xe cộ hay cuộc sống sung túc, Lê Công Tuấn Anh vẫn giản dị đến xót xa. Khi anh mất đi, gia sản gần như chẳng có gì ngoài vài món đồ cá nhân, một căn nhà thuê còn chưa kịp trả tiền. Đạo diễn, diễn viên Trọng Hải từng nghẹn ngào nói: “Tôi chưa thấy ngôi sao nào lại nghèo như… Lê Công (Lê Công Tuấn Anh)”.

Nhưng nghèo vật chất không đồng nghĩa với nghèo tình cảm. Những người từng gặp anh đều nhớ về một con người vô cùng nghĩa khí. Trên phim trường, thấy một diễn viên trẻ hỗn hào với bậc tiền bối, Lê Công Tuấn Anh lập tức đứng ra bênh vực: “Ông ấy đóng phim lúc mày chưa đẻ”. Với anh, sự tử tế và lòng tôn trọng luôn quan trọng hơn mọi phép xã giao hào nhoáng.

Hình ảnh của Lê Công Tuấn Anh trong phim Vị đắng tình yêu Ảnh: BTC DANAFF

Nhưng phía sau vẻ phóng khoáng ấy lại là một người nghệ sĩ cực kỳ nghiêm túc với nghề. Để nhập vai người lính cho chân thật, anh từng vào sống cùng doanh trại, thức trắng đêm trò chuyện cùng bộ đội chỉ để hiểu họ sống ra sao, nói năng thế nào. Nhà phê bình Đoàn Tuấn nhớ mãi một câu nói của Lê Công Tuấn Anh: “Em chỉ đến với cuộc đời này làm cho mọi người vui thôi”. Rồi sau đó anh lại thở dài: “Cuộc đời này buồn lắm”.

Sự ra đi của Lê Công Tuấn Anh năm ấy không chỉ để lại cú sốc lớn với công chúng, mà còn khiến nhiều người tiếc nuối cho một tài năng đang ở độ rực rỡ nhất của sự nghiệp. Từng nhắc về nam diễn viên, nhà phê bình Đoàn Tuấn ví anh như câu thơ của Xuân Diệu: “Tôi là con chim đến từ núi lạ, cất tiếng hót chơi” - một tâm hồn nghệ sĩ đẹp đẽ, tài hoa nhưng mong manh và cô độc.

Tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, (DANAFF IV), diễn ra từ ngày 28.6 – 4.7, Vị đắng tình yêu của cố đạo diễn Lê Xuân Hoàng sẽ được giới thiệu trở lại trong chương trình Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới như một lời gợi nhắc về giai đoạn đặc biệt của điện ảnh Việt Nam - thời kỳ mà những bộ phim bước ra từ đời sống, chạm đến trái tim khán giả bằng cảm xúc chân thành và những câu chuyện rất gần gũi.

Không chỉ đưa khán giả trở về với một tác phẩm từng ghi dấu trên màn ảnh rộng, sự trở lại của bộ phim còn khơi dậy ký ức về những nghệ sĩ tài hoa đã đi qua thanh xuân của nhiều thế hệ công chúng. Và giữa những gương mặt năm nào, Lê Công Tuấn Anh vẫn hiện lên như một miền hoài niệm đẹp, lặng lẽ nhưng chưa từng phai trong lòng người yêu điện ảnh Việt.