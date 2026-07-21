Ký ức kinh hoàng khoảnh khắc bất lực 'nhìn vợ con bị lũ cuốn trôi' ở bản Chít

Thoát chết sau khi bị dòng lũ cuốn trôi gần hai kilômét, anh Nguyễn Thanh Hải vẫn chưa nguôi ám ảnh khi bất lực nhìn những người thân yêu lần lượt bị nước lũ cuốn đi.