Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ký ức kinh hoàng khoảnh khắc bất lực 'nhìn vợ con bị lũ cuốn trôi' ở bản Chít
Video Thời sự

Ký ức kinh hoàng khoảnh khắc bất lực 'nhìn vợ con bị lũ cuốn trôi' ở bản Chít

Long Quyền - Đình Huy
Thoát chết sau khi bị dòng lũ cuốn trôi gần hai kilômét, anh Nguyễn Thanh Hải vẫn chưa nguôi ám ảnh khi bất lực nhìn những người thân yêu lần lượt bị nước lũ cuốn đi.

Khám phá thêm chủ đề

lũ quét Lai Châu bản chít mường than tìm kiến nạn nhân mất tích sống sót thần kỳ bất lực nhìn vợ con dòng nước lũ bệnh viện than uyên định vị cứu hộ thiên tai bão lũ Báo Thanh Niên

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận