Ký ức ngày Quốc khánh qua các địa danh xưa-nay lay động trái tim người trẻ

27/08/2025 15:27 GMT+7

Giữa nhịp sống hiện đại, loạt ảnh ‘xưa - nay’ về các địa danh lịch sử bất ngờ trở thành điểm dừng đầy xúc động cho người trẻ. Không chỉ tái hiện những hình ảnh quen thuộc, từng khung hình còn như đánh thức ký ức về ngày Quốc khánh, khơi dậy niềm tự hào về nguồn cội và khát vọng dựng xây tương lai đất nước.

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, khi cả nước đang rộn ràng hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, loạt ảnh "ngày ấy - bây giờ" lại một lần nữa trở thành nhịp cầu cảm xúc, gắn kết thế hệ hôm nay với những giá trị trường tồn của dân tộc.

Trên mạng xã hội, cô sinh viên Quỳnh Trang (20 tuổi) tình cờ bắt gặp bài đăng mang chủ đề "Cùng SHB nhìn lại 80 năm Việt Nam vươn mình". Trong đó, các địa danh quen thuộc như Nhà hát Lớn Hà Nội, chợ Đồng Xuân, chợ Bến Thành, cầu Trường Tiền hay Trường Quốc học Huế hiện lên qua những thước ảnh đối chiếu quá khứ và hiện tại, giản dị nhưng đầy tự hào.

Ký ức ngày Quốc khánh qua các địa danh xưa-nay lay động trái tim người trẻ- Ảnh 1.

Hình ảnh các di tích lịch sử gắn hành trình dân tộc ngày ấy - bây giờ

Ảnh: SHB

"Mình đã lặng người đi vài giây khi nhìn những bức ảnh ấy. Không chỉ là một sự thay đổi về cảnh quan, mà là một hành trình vươn lên mạnh mẽ của cả dân tộc. Từ khó khăn, đất nước đã chuyển mình từng ngày. Là người trẻ, mình thấy biết ơn và cũng cảm thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân với tương lai", Trang xúc động chia sẻ.

Không riêng Trang, Tuấn Minh (27 tuổi), một nhân viên sáng tạo nội dung tại TP.HCM, cũng thừa nhận những hình ảnh ấy mang đến cho anh một trải nghiệm rất riêng.

"Đó không chỉ là lịch sử nằm trong sách vở. Qua cách thể hiện trẻ trung, hiện đại, dễ tiếp cận, mình cảm thấy lịch sử như sống dậy, gần gũi và thực sự chạm đến trái tim. Thiết kế đẹp, thông điệp ý nghĩa - tất cả khiến mình thêm yêu đất nước và tự hào vì là người Việt Nam".

Ký ức ngày Quốc khánh qua các địa danh xưa-nay lay động trái tim người trẻ- Ảnh 2.

SHB mong muốn trở thành người bạn đồng hành truyền cảm hứng, kết nối thế hệ trẻ với dòng chảy lịch sử dân tộc

Ảnh: SHB

Những xúc cảm ấy không đến một cách ngẫu nhiên. Đó là những hình ảnh của quá khứ được SHB tái hiện lại bên cạnh những hình ảnh của thời bình, để mỗi người thấy lại những hình bóng lịch sử. Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, SHB không chỉ giới hạn vai trò là một tổ chức tài chính, một ngân hàng TMCP hàng đầu, mà còn trở thành người bạn đồng hành truyền cảm hứng, kết nối thế hệ trẻ với dòng chảy lịch sử dân tộc.

Với chiến dịch mang tên "Hạnh phúc là người Việt Nam", SHB đã triển khai nhiều hoạt động hấp dẫn: Từ chương trình khuyến mãi, bộ quà tặng mang đậm bản sắc văn hóa Việt, đến các tương tác trực tuyến hấp dẫn như sáng tạo mẫu áo tự hào, check-in lịch sử, lan tỏa các câu chuyện về tinh thần dân tộc, đồng hành cùng các "Trạm tiếp sức yêu nước"…

Đáng chú ý, mẫu capcut "Hạnh phúc là người Việt Nam" của SHB đã thu hút hơn một nghìn lượt sử dụng ngay trong ngày đầu tiên ra mắt trên ứng dụng, trở thành trào lưu lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ là một công cụ tạo hiệu ứng hình ảnh, mẫu capcut này còn như một "cầu nối" giúp thế hệ trẻ bày tỏ niềm tự hào dân tộc theo cách riêng, trẻ trung, sáng tạo nhưng đầy cảm xúc. Mỗi đoạn video, mỗi thước phim được chia sẻ là một lát cắt nhỏ trong dòng chảy lớn của tình yêu nước, được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại số.

Ký ức ngày Quốc khánh qua các địa danh xưa-nay lay động trái tim người trẻ- Ảnh 3.

Capcut "Hạnh phúc là người Việt Nam" thu hút nhiều người dùng mạng xã hội

Đặc biệt, để tiếp cận giới trẻ một cách tự nhiên, gần gũi nhất, SHB sẽ ứng dụng công nghệ AR Filter giúp người dùng "biến hình" trên nền tảng mạng xã hội. Chỉ với một vài thao tác, người dùng, đặc biệt là giới trẻ, có thể ngược thời gian trở về hàng chục năm trước trong vai người nông dân, trí thức trẻ, người lái xích lô hay thậm chí là một em bé.

Không chỉ là trải nghiệm công nghệ thú vị, AR Filter còn mở ra cơ hội để mỗi cá nhân kết nối cảm xúc với lịch sử theo cách sinh động, đời thường và dễ lan tỏa. Từ những hình ảnh ấy, người trẻ không chỉ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước trên chính nền tảng mà họ gắn bó mỗi ngày.

Đại diện SHB chia sẻ, trong một xã hội chuyển động từng giây, khơi dậy tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ không thể chỉ dừng ở những trang sách hay bài giảng khô khan. Quan trọng hơn, đó là tạo ra những trải nghiệm sống động, gần gũi nơi lịch sử được "kể lại" bằng hình ảnh, câu chuyện và cảm xúc thực tế. Chính cách tiếp cận này mới đủ sức chạm tới trái tim người trẻ, gieo những hạt giống yêu nước bền vững.

Từ những khoảnh khắc ấy, thế hệ hôm nay không chỉ trân trọng quá khứ, mà còn tìm thấy động lực để sống trọn vẹn cho hiện tại và kiến tạo một Việt Nam rạng rỡ hơn trong tương lai.

"Bởi hạnh phúc không chỉ đến từ những giá trị ta đang nắm giữ, mà còn từ niềm tự hào khi biết mình thuộc về một dân tộc kiên cường - một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình hội nhập toàn cầu", đại diện SHB nhấn mạnh.

Ngày Quốc Khánh SHB Trường Quốc học Huế Nhà hát Lớn Hà Nội Cầu Trường Tiền Chợ Đồng Xuân
