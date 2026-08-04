Ký ức người em trai sau 3 lần lặn lội tìm mộ anh liệt sĩ: Manh mối từ tấm bia nhôm ở Bắc Trà My

Theo ông Nhỏ, tấm bia nhôm ghi thông tin "liệt sĩ: NG T TRO" chính là của anh trai ông, tên là Nguyễn Tiến Trò. Tất cả các thông tin trên đó đều trùng khớp 100% với những thông tin gia đình có được.

Sau đó, ông Nhỏ vội chìa ra một lá đơn nhờ phóng viên xem giúp nội dung đã chuẩn chỉnh, rõ ràng chưa để nhờ người thân chở lên nộp cho cán bộ Công an xã Hoà Phú. Trong đơn, gia đình ông Nhỏ đề nghị Công an xã Hoà Phú giải quyết thủ tục được làm mẫu xét nghiệm ADN, qua đó giúp xác nhận danh tính liệt sĩ "liệt sĩ: NG T TRO" và đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương.

Lá đơn của ông Nguyễn Văn Nhỏ ẢNH: ĐÌNH HUY

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Theo ông Nhỏ, việc gia đình phải làm đơn dù đã có nguồn tin chính xác về anh mình là do bị "vướng" về thủ tục.

"Khi tôi và chị gái đến cơ quan công an để xin lấy mẫu ADN, cán bộ công an đã kiểm tra trên hệ thống máy tính nhưng không tìm thấy tên Nguyễn Tiến Trò trong danh sách liệt sĩ. Do đó, họ nói trường hợp của tôi không giải quyết được", ông Nhỏ kể lại.