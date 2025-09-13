Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kỷ vật gắn với cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Thạch Anh
Thạch Anh
13/09/2025 07:38 GMT+7

Trong chương trình 'Kỷ niệm thanh xuân', nhạc sĩ Nguyễn Quang gây chú ý khi mang đến album 'Kỷ niệm', được anh thực hiện để tưởng nhớ cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Với anh, đây cũng là một kỷ vật gắn với đấng sinh thành.

Kỷ vật gắn với cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang xúc động khi nhắc về cuốn album gắn với người cha quá cố

Ảnh: NSX

Chia sẻ với MC Minh Ngọc về cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, con trai ông xúc động kể lại: “Album này là lời hứa chưa kịp hoàn thành dành cho ba. Khi ba còn sống, tôi đã lên kế hoạch làm một album với những bản nhạc ba yêu thích nhất, mang tên Kỷ niệm. Nhưng chưa kịp thực hiện thì ba ra đi vào năm 2016. Đến năm 2017, tôi mới hoàn thiện được album này, như một món quà trọn vẹn để tưởng nhớ ba”.

Theo tiết lộ, album gồm 10 nhạc phẩm, được chọn lọc từ những sáng tác tâm đắc nhất của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Đặc biệt, trong dự án có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng, nhưng bài cuối cùng - Cô đơn - lại là một dấu ấn riêng: bản hòa âm đầu tiên trong sự nghiệp của Nguyễn Quang, do chính anh thể hiện bằng tiếng đàn piano đầy cảm xúc.

Nam nhạc sĩ bồi hồi nhớ lại: “Cô đơn là bài đầu tiên tôi phối khí cho ba. Hồi đó không có thiết bị gì hiện đại như bây giờ, tôi chỉ có một cây đàn organ cũ. Từng tiếng trống, bass, guitar đều được thu trực tiếp từ đó. Nhưng chính sự hạn chế đó lại khiến tôi dồn hết tình cảm của người con vào trong từng giai điệu”.

Kỳ vọng của con trai Nguyễn Ánh 9

Kỷ vật gắn với cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang được truyền cảm hứng về âm nhạc từ cha là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Ảnh: TL

Không chỉ kế thừa tình yêu âm nhạc từ cha, Nguyễn Quang còn được truyền cảm hứng về cách làm nhạc - luôn đặt cảm xúc và hình ảnh vào trong từng giai điệu. Anh cho biết mỗi bản phối của mình đều bắt đầu từ việc hình dung ra hoàn cảnh, cảm xúc và không gian mà bài hát muốn truyền tải. Chính tình cảm dành cho đấng sinh thành đã thôi thúc nhạc sĩ Nguyễn Quang không ngừng trau dồi, để trở thành một đạo diễn âm nhạc - với mong muốn thể hiện đúng tinh thần mà cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 gửi gắm qua những đêm nhạc.

Đối với Nguyễn Quang, hình ảnh cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không phải là cái bóng đè nặng hay áp lực phải vượt qua. Mà ngược lại, đó là nguồn cảm hứng và cơ hội quý giá để anh học hỏi từ thế hệ đi trước. Là người đồng hành thân thiết trong các đêm nhạc của cha, Nguyễn Quang luôn nỗ lực trong vai trò hòa âm, phối khí nhằm mang đến những sắc màu âm nhạc mới mẻ cho các tác phẩm của cha mình.

Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo cho những đêm nhạc tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Nguyễn Quang còn ấp ủ một mong muốn lớn hơn là được đồng hành và hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ trên con đường nghệ thuật. Anh chia sẻ chân thành: "Tôi muốn mở rộng vòng tay với các bạn nghệ sĩ trẻ, để các bạn có thể vững vàng hơn trên sân khấu cũng như trong sự nghiệp, giống như cách mà cha tôi từng giúp đỡ rất nhiều ca sĩ".

